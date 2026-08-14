República del Fuego: la parrilla porteña que fue reconocida por la Guía Michelin

En el corazón de Recoleta, República del Fuego construyó una propuesta gastronómica que tiene al fuego como protagonista. Las brasas atraviesan la cocina, la selección de productos y parte de la identidad del restaurante, en una experiencia que combina carnes, vegetales, pastas, vinos argentinos y coctelería.

La propuesta fue reconocida por la Guía Michelin con la distinción Bib Gourmand, que destaca a restaurantes por ofrecer una buena relación entre calidad y experiencia gastronómica. El reconocimiento se suma al recorrido de un espacio que busca diferenciarse a partir del producto, la cocina y la hospitalidad.

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“Nos interesa que el comensal no solo recuerde lo que comió, sino cómo se sintió”, resume Juan, socio propietario y vocero del restaurante.

Una cocina donde manda el fuego

En República del Fuego, las brasas funcionan como una herramienta para potenciar los sabores de cada producto. Las carnes son protagonistas, pero comparten espacio con vegetales de estación, pastas, preparaciones artesanales y postres que también incorporan el fuego.

La carta cambia de manera constante y busca combinar técnicas tradicionales con una mirada contemporánea. El objetivo es que la cocción acompañe al producto sin quitarle protagonismo.

El chef Gabriel Pérez está al frente de la propuesta gastronómica. Formado en el Centro de Estudios Culinarios San Antonio (CECSA), desarrolla una cocina basada en la técnica, los tiempos de cocción y el respeto por la materia prima.

Uno de los platos que representa esa mirada es la tapa de asado braseada con risotto cítrico, donde las cocciones prolongadas, los fondos, las salsas y el contraste de los cítricos combinan tradición y creatividad. “El fuego exige paciencia. Cuando se respetan los tiempos y el producto, aparecen sabores que no necesitan artificios”, explica Pérez.

Vinos argentinos para acompañar las brasas

La propuesta también pone el foco en los vinos argentinos, con una carta pensada para acompañar las diferentes preparaciones.

La selección busca generar un diálogo entre las etiquetas y la cocina, con alternativas que acompañan carnes, vegetales y otras elaboraciones de la carta. El equipo del restaurante también asesora a los comensales durante la elección.

La experiencia comienza desde antes de la llegada de los platos. La barra funciona como otro de los espacios centrales del restaurante, con una carta de cócteles que combina clásicos reinterpretados y creaciones propias.

La propuesta de coctelería busca mantener el mismo concepto de la cocina: producto, técnica y una identidad definida.

Durante las noches, el restaurante presenta una atmósfera más dinámica, con la cocina abierta y la barra como parte del recorrido. Los domingos al mediodía, en cambio, la propuesta se vuelve más relajada y apunta a encuentros familiares o con amigos, aunque el fuego continúa ocupando un lugar central en la experiencia.

Fuego Compartido

Entre las iniciativas del restaurante también se encuentra Fuego Compartido, un ciclo que reúne a chefs invitados, bodegas y referentes gastronómicos. Las cenas colaborativas, degustaciones y encuentros especiales buscan generar nuevas experiencias alrededor de la cocina y el vino, utilizando al fuego como punto de encuentro.

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República del Fuego propone una mirada diferente sobre la parrilla argentina, en la que las brasas funcionan como punto de partida para una experiencia que también incluye vinos, coctelería y hospitalidad.

El reconocimiento de la Guía Michelin se suma así a una propuesta que busca mantener una identidad propia en la escena gastronómica porteña.

Información

República del Fuego

Juncal 2682/4, CABA

Instagram: @republicadelfuego

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