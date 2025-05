La cordobesa Gisel Botta vuelve a la Selección argentina

Gisel Botta comenzó a jugar al básquet a los 7 años en el club Rivadavia de Río Primero. Primero lo hizo con varones hasta que –por tema de reglamento– no la dejaron jugar más; entonces tomó la decisión de viajar a Córdoba capital y entrenar, desde los 11 años, en Atenas, donde se formó hasta los 16 años. En esa adolescencia le tocó atravesar una situación de lesiones que la frenó por un par de años. No fue fácil: pasó dos veces por el quirófano. La primera por un sobrehueso en la rodilla y posterior a eso, osteocondritis en el tobillo. En la última atravesó altibajos y llegó a pensar en darse por vencida.

Pero fue su amor por el básquetbol lo que le dio fuerzas para no rendirse; y no se rindió. Volvió, jugó un año y medio en Juniors –club con el que participó en la Liga Provincial de Mayores obteniendo el título y el boleto para disputar la Liga Federal–, y desde el 2022 se transformó en una de las figuras de Instituto. Y no sólo eso: ahora es jugadora de la Selección nacional.

El martes pasado, la cordobesa fue convocada nuevamente a la Preselección Argentina femenina, que comenzará los entrenamientos el próximo 2 de junio en Buenos Aires, en el camino hacia la AmeriCup 2025, que se disputará en Santiago de Chile. Como juveniles fue una habitué a las selecciones, tanto provinciales como nacionales; y en el 2024, la actual capitana de Instituto, había formado parte del equipo nacional que se consagró campeón del Sudamericano.

“Recibí la noticia de la nueva convocatoria con mucha ilusión, por lo que significa representar al país en un torneo de ese nivel”, le dijo ‘Gise’ a Perfil Córdoba. Y agregó: “Estoy muy contenta de poder ser parte de este nuevo proceso de cara al Americup”.

—¿Qué expectativas personales y grupales tenés para esta etapa de preparación en Buenos Aires?

—En lo personal, mí expectativa es poder ser parte de las 12 que conforman el plantel final. Y en lo grupal, hacer un buen torneo, representando al país de la mejor manera y llegando lo más lejos posible.

—Siendo capitana de las ‘Gloriosas’, ¿cómo trasladás tu rol de liderazgo al entorno de la Selección, donde compartís cancha con jugadoras de distintos equipos?

—Mi rol en la Selección es bastante diferente al que tengo en Instituto. Trato siempre de escuchar y aprender de todas mis compañeras ya que cuentan con mayor experiencia en la selección.

Talento. Quienes la siguen desde chica a Gisel Botta rescatan que “era diferente” al resto, por su estilo de juego y físico. Se destaca por sus zancadas en los movimientos y la madurez que adquirió tanto en su destreza como en lo emocional. “Juego desde que tengo 7 años. Empecé en mí pueblo, en el club Rivadavia y a los 11 años me vine a jugar a Córdoba. Estoy en mi tercera temporada en Instituto jugando Liga Nacional. Antes de eso pasé por Atenas y Juniors. Jugué también en Unión Florida de Buenos Aires, donde participamos de la WBLAmericas”, repasa la ala pívot de 1,78m.

—¿Qué análisis haces de este año en Instituto?

—Fue una temporada muy especial. Cumplimos varios de nuestros objetivos planteados. A lo largo de la temporada sufrimos varias bajas por lesiones, pero supimos sobreponernos. Estoy muy contenta del trabajo que realizamos en estos meses y del equipo que construimos.

Dejando huellas. El año pasado, Botta se convirtió en la cuarta basquetbolista de Córdoba en representar al país en un campeonato oficial de mayores, luego de Silvina ‘Pipi’ Trapiella (Sudamericano de Chile, 1989), Laura Scodelari (Premundial de Brasil, 1997) y Magdalena Comba (Mundial de Alemania, 1998). ‘Gise’, con cada caída, supo levantarse con más fuerza, tejida de coraje y silencios rotos. Resistió las lesiones como quien resiste las dudas: con la certeza de que su lugar estaba en la cancha. Hoy, su nombre se escribe con orgullo en el básquetbol cordobés, dejando una huella que deja en cada paso. Porque, sabe la basquetbolista de Río Primero, que hay victorias que se escriben más allá del marcador: en la memoria de quienes sueñan con seguir intentando.

TRAYECTORIA DE LA 'GI'

◆ Nació el 13 de diciembre de 1999, en Río Primero, Córdoba.

◆ Comenzó a jugar a los 7 años en el club Bernardino Rivadavia de su pueblo.

◆ Desde los 11 hasta los 16 años jugó en las inferiores de Atenas.

◆ Participó de todos los seleccionados de la FBPC en los torneos Argentinos de Federaciones.

◆ En el año 2016 fue convocada para entrenar con la preselección nacional U18 y realizó una gira de juegos amistosos por Europa.

◆ Debido a las lesiones estuvo sin jugar desde el verano de 2017 hasta el 2021.

◆ Volvió al básquet en Juniors y se consagró campeona de la Liga Provincial de Mayores.

◆ En 2022 jugó dos partidos en Ferro de Olavarría en la Liga Prefederal de esa región.

◆ Desde el 2022 forma parte del plantel de Instituto en la Liga Nacional, donde, además, es la capitana de las ‘Gloriosas’.

◆ El año pasado tuvo breves pasos por Riachuelo de La Rioja y Unión Florida de Buenos Aires.

◆ Hizo su debut en ‘Las Gigantes’ el 21 de agosto de 2024, en Kigali, la capital de Ruanda, jugando siete minutos y anotando cuatro tantos en la derrota ante el elenco anfitrión del Preclasificatorio Mundial Femenino.

◆ En septiembre de 2024 formó parte del equipo nacional que se consagró campeón del Sudamericano.

◆ En las últimas horas fue convocada a la Preselección nacional.

PASIÓN DESDE LA INFANCIA. ‘Gise’ de niña jugando en Rivadavia de Río Primero con la camiseta 9 y a su lado está su hermano Rodrigo, con la casaca 10.