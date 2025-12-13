La educación olímpica en Córdoba nació en la escuela Ejército de los Andes

Julio Rodríguez es el profesor de educación física que introdujo en Córdoba la idea de la educación olímpica o “el olimpismo como bandera” en la escuela Ejército de los Andes, en barrio San Martín, en 1997. Por entonces la institución batallaba con problemas de convivencia escolar que provocaba la baja en la matrícula.

La falta de alumnos obligó al cierre del turno tarde y los docentes iniciaron en aquel momento una serie de proyectos para recuperar el alumnado. Así se convirtió en una de las primeras escuelas inclusivas de Córdoba, con adaptación edilicia para chicos con discapacidad.

Rodriguez cuenta que la matrícula creció, pero subsistían los problemas entre una población estudiantil diversa, con migrantes y habitantes de asentamientos marginales. “En ese tiempo pensé de qué forma podíamos cambiar la realidad y encontré en el movimiento olímpico una llave de salida: los valores olímpicos, respeto, excelencia, amistad”, cuenta. Diseñó, entonces, una forma de abordarlos. “El respeto, que es un concepto abstracto para un chico, lo convertimos en una escucha atenta. Si podés repetir lo que el otro dijo con tus palabras, significa que lo estabas escuchando. Eso se aplicó a las familias y a las maestras", explica.

La “excelencia" también fue redefinida, alejándose de la idea de "ser el mejor" o "el abanderado". Para esta iniciativa, excelencia es simplemente "terminar lo que se empezó". El valor de la “amistad” se enfocó en ser "amable con todos, todo el tiempo", un esfuerzo que permitió abordar el bullying y el malestar al crear un espacio donde se podía hablar y escuchar.

Olimpai, el proyecto escolar que promueve valores olímpicos y se expande al mundo

El proyecto se completó con una estrategia innovadora en educación física: sumar a los deportes tradicionales otras disciplinas, como la gimnasia, el atletismo. Se incorporó el uso de la informática para estudiar videos de los Juegos Olímpicos y ver los valores en acción.

En 2016, en el marco de los Juegos Olímpicos de Río, Julio invitó a los consulados en Córdoba y a las embajadas en Buenos Aires a "apadrinar" a diez grados de distintas escuelas para realizar un evento deportivo, notificando al Comité Olímpico Argentino (COA) sobre la iniciativa. "El efecto fue sorprendente. Todas las embajadas y consulados colaboraron al 100% y se hizo una experiencia piloto muy impactante en el Kempes, con apoyo del Gobierno", recuerda.

El proyecto creció y sumó actividades. “Eso fue transformando a la escuela. De ser una escuela humilde con problemas de convivencia pasó a ser una escuela con otra visión, con proyectos”, relata.

Rodríguez tiene el registro de propiedad intelectual bajo el nombre de Programa de Educación Olímpica de Córdoba. La escuela Ejército de los Andes siguió ganando premios y reconocimientos. El último fue en septiembre de este año cuando fue incorporada como miembro de la red internacional de colegios Pierre de Coubertin.

