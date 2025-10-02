La Fundación Impulsa Argentina lanza “Impulsa 2025: diálogos que acercan”

La Fundación Impulsa Argentina presentará este sábado 4 de octubre el ciclo “Impulsa 2025: Diálogos que acercan”, un espacio pensado para abrir canales de diálogo entre el sector público y privado. El encuentro se realizará a las 10 de la mañana en el Museo de la Industria, con acceso libre y gratuito.

El evento contará con la presencia de:

Martín Teicher , CEO de Grupo Elyon.

, CEO de Grupo Elyon. José Luis Acevedo , CEO de Grupo Canter.

, CEO de Grupo Canter. Nicolás Mendizábal, socio creador de Justicialistas.

Abrir espacios de diálogo

El presidente de la Fundación, Martín Giesenow, subrayó la importancia de la iniciativa señalando que “abrir espacios de diálogo entre lo público y lo privado no es algo opcional, sino una necesidad fundamental. Creo que la construcción de soluciones duraderas sólo se logra cuando los diferentes sectores se escuchan y articulan sus acciones”. Y añadió: “Cuando dejamos de trabajar por separado y empezamos a pensar en conjunto, es cuando realmente podemos transformar realidades”.

Impulsa Argentina es una fundación integrada por referentes de distintos ámbitos, que organiza foros y encuentros en Córdoba con el objetivo de debatir miradas, promover articulaciones y construir propuestas para el desarrollo.