La Justicia activa sus mecanismos ante un receso inédito y repentino

por María Ester Romero

Inédita. Extraordinaria. Sin precedentes. Son solo algunos de los adjetivos que definen al actual receso en el cual ingresó el sistema judicial argentino a partir del lunes, con motivo de la cuarentena -primero parcial y luego total- decretada por el Gobierno nacional a raíz de la pandemia del coronavirus. Una decisión que mutó sustancialmente la actividad en forma repentina.

El concepto de los acuerdos emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es mantener un engranaje con la menor presencia física en los edificios judiciales y promover alternativas para que, sin paralizar el servicio, se puedan canalizar los pedidos y reclamos.

En una primera resolución, la Corte declaró días inhábiles con prestación de justicia; pero el viernes finalmente decretó una feria judicial extraordinaria hasta el 31 de marzo a través del acuerdo 6/2020, después de un sinnúmero de pedidos del gremio y de asociaciones de magistrados y abogados. El TSJ por su parte, emitió un acuerdo reglamentario (1620) por el que dispuso un receso judicial extraordinario por razones sanitarias. En ambos casos, la magistratura y el personal pueden ser convocados a prestar servicios, salvo en los casos previstos como exceptuados por edad o salud.

María Marta Cáceres de Bollatti, presidenta del TSJ, subrayó una y otra vez a PERFIL CORDOBA que “es una suspensión extraordinaria, no es una feria”, por lo que se han dejado guardias mínimas para la atención de cuestiones urgentes. Además, ponderó los avances concretados en materia tecnológica. “Felizmente se hizo mucho con la implementación del expediente digital, cédulas y órdenes de pago también digitales”, enfatizó, “que ante esta emergencia se implementan de manera drástica”.

Sin embargo, reconoció que hay dos temas “críticos” que requieren particular atención: Penal y Violencia Familiar. En el primero de esos aspectos tiene un rol preponderante el Ministerio Público Fiscal que ha montado un organigrama de fiscalías de turno por distrito y creó una unidad especial para la emergencia sanitaria. A la cabeza está el fiscal Andrés Godoy, quien actúa ante incumplimientos de las medidas de aislamiento o situaciones derivadas de las disposiciones a nivel nacional y provincial.

En violencia familiar, el TSJ adoptó ayer dos medidas. Una es la prolongación automática por 90 días de las medidas de restricción de contacto vigentes. La otra fue habilitar a los ayudantes fiscales a otorgar botón antipánico en casos de violencia familiar y de género.

En Familia, los jueces resolvieron suspender provisoriamente los sistemas de comunicación filiales.

Tribunales Federales. Liliana Navarro, presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones, solo recuerda una situación excepcional cuando se debió adelantar la feria por la gripe A, pero “no fue tan contundente como ahora”.

En la práctica, durante la semana trabajaron únicamente magistrados y funcionarios (secretarios y prosecretarios), solo aquellos de turno en los diferentes tribunales de primera instancia, de apelación y orales.

La mayor cantidad de presentaciones estuvieron relacionadas con excarcelaciones y prisiones domiciliarias, aunque también existieron solicitudes de amparos de salud.

La semana pasada el Tribunal Oral Federal 1 rechazó los pedidos de prisión domiciliaria de dos detenidos por delitos de lesa humanidad: Mirta Graciela ‘la Cuca’ Antón y el de Ricardo René Perrín. En cuanto a Carlos ‘Tucán’ Yanicelli, el juez Alejandro Sánchez Freytes solicitó un informe médico y resolverá durante la próxima semana.

Financiera ilegal. La semana pasada, el juez de turno Sánchez Freytes también rechazó un pedido de prisión domiciliaria solicitado por Diego Sánchez, uno de los imputados por las financieras ilegales que habrían funcionado en Villa Belgrano, sobre Laplace 5442. Sánchez y Martín Azar continuarán detenidos en Bouwer.

EL TELETRABAJO

Una resolución de la presidenta del TSJ estableció el viernes la modalidad de teletrabajo para la recepción y tramitación de causas urgentes. Los pasos previstos son los siguientes:

◆ Las presentaciones judiciales de carácter urgente deben dirigirse a la casilla de correo electrónico mesapermanentet2@ justiciacordoba.gob.ar para ser evaluadas por la Mesa de Atención Permanente y luego canalizadas al tribunal que resulte competente.

◆ Así, el magistrado que resulte competente y se encuentre de turno procederá a resolver lo requerido si resultara plausible, desde su domicilio particular. Las resoluciones judiciales que así se dispongan no llevarán ‘firma digital’. No obstante, deberán ser cargadas en el Sistema de Administración de Causas (SAC).

◆ Esta nueva modalidad de ‘teletrabajo’ se instituye sin perjuicio de lo dispuesto para la tramitación judicial de expedientes electrónicos.