La Justicia anuló la filiación de una niña porque el hombre había sido engañado

Un hombre dopado y engañado que, en ese estado, reconoció a una niña como hija llevó a la Justicia el reclamo desconociendo la filiación. El juez de Familia de Córdoba, Gabriel Tavip, resolvió favorablemente la demanda.

El hombre de 79 años, asesorado por hijos mayores de edad, se presentó en los tribunales pidiendo que se declarase nulo el trámite de reconocimiento de paternidad extramatrimonial de la niña.

El juez comprobó que ese trámite se ejecutó con la voluntad viciada del adulto mayor. Además, mediante una prueba de ADN, se determinó que la pequeña no es su hija.

El engaño

La demanda fue presentada el 2 de mayo de 2023. A. B. relató que vive solo, tiene graves problemas de salud y dificultad para desplazarse y que, en ese estado, fue víctima de engaño por parte de una mujer que se acercó a él con la excusa de ayudarlo.

Le ofreció cobrar su jubilación. La primera vez le llevó el sueldo completo, pero después se quedó con el dinero y le sustrajo otros ahorros que tenía en su domicilio. También aclaró que nunca mantuvieron contacto sexual alguno.

El hecho central ocurrió una mañana del año anterior a la denuncia, en 2022. En el desayuno, la mujer le dio un ansiolítico “para que estuviera tranquilo”, porque debían realizar un trámite.

En situación vulnerable y mareado, lo condujo al Registro Civil de Malvinas Argentinas donde efectuó el acto de reconocimiento de una niña, hija de la mujer.

El contenido de un sobre descubrió la trama. Allí había un documento que el hombre le mostró a uno de sus hijos cuando fue a visitarlo. Se lo leyó y cayó en la cuenta de que había sido engañado. Sufrió un golpe de tensión y un ACV.

Qué analizó el juez

Consideró que el reconocimiento se realizó por “error provocado por el dolo de la demandada”.

Las pruebas testimoniales fueron clave y hay un detalle no menor. La mujer es auxiliar de enfermería y tiene conocimientos sobre medicación. Sabía qué suministrarle para disminuir su lucidez.

Entre los testigos, también declaró la madre de la mujer quien narró ser víctima de violencia familiar por parte de su hija y su yerno, y sugirió que el padre biológico de la niña es el mismo de otra de sus hijas.

Rebelde

El juez Tavip remitió antecedentes de la mujer al Fuero Penal para que investigue si incurrió en delito.

Durante todo el proceso de Familia prácticamente no asistió a las audiencias. Solo lo hizo un año y medio después de la primera citación. Se hizo el análisis de ADN y la prueba genética fue dirimente: A.B. no es el padre de la niña que él había reconocido como hija por un engaño. El juez declaró nulo el acto jurídico de reconocimiento de paternidad.