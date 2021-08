La Justicia Electoral ya reemplazó a casi 40% de las autoridades de mesa

En las elecciones parlamentarias Paso del 2017 fueron a votar el 72,37% del total del padrón; hoy las estimaciones que manejan en la Justicia Electoral es que en las próximas Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de septiembre, el porcentaje de participación podría caer más de 10 puntos.

Si bien siempre en las Paso se produce una baja en el porcentaje de votación, la combinación del miedo sanitario que genera ir a votar bajo una experiencia única durante una pandemia, la aproximación de la variante Delta, sumada a la apatía de los electores en estas elecciones, son elementos que impactarán de lleno en el nivel de participación. En los comandos de campaña este dato ya está siendo analizado y comenzaron a hacer números y cálculos. Para poder participar en las elecciones generales, cada agrupación debe obtener en las elecciones primarias al menos el 1,5 % de los votos válidos totales por categoría.

Si bien el contexto de estas Paso se dará con un avance del plan de vacunación y una mayor cantidad de flexibilizaciones, las autoridades electorales observan con preocupación que la presencia significativa de la variante Delta en las próximas dos semanas, genere temor social y traiga, además, inconvenientes con las autoridades de mesa.

Un dato no menor, que fuentes de la Justicia Electoral de Córdoba revelaron a este diario, es que de las 21.000 autoridades de mesa que nombraron, han tenido que reemplazar a casi el 40%.

Algunos de los reemplazos se han tenido que dar porque las autoridades de mesa designadas no están vacunadas y se hace un reemplazo directo, otros renuncian esgrimiendo problemas personales, de salud, por estar afectados por el Covid-19 y otro tanto simplemente por temor a contagiarse.

Está previsto que cada autoridad de mesa reciba un pago de $1.500 por la capacitación y $2.500 por la elección, en concepto de viáticos.

De todos modos, los responsables de organizar las elecciones, afirman que de cumplirse a rajatabla con los protocolos establecidos por la Cámara Nacional Electoral no habría inconvenientes. Además sostienen que durante la pandemia hubo 120 elecciones en diferentes partes del mundo y esto no generó un aumento de casos.

Protocolizadas. Algunos epidemiólogos recomendaron en la semana establecer franjas horarias para ir a votar y así evitar aglomeraciones. En una reunión virtual llevada adelante el viernes por la tarde entre los responsables de todas las jurisdicciones del país, se determinó la creación de un horario de votación prioritario para personas mayores o con factores de riesgo de Covid-19.

El horario sugerido es en la franja de 10 a 12. La Cámara Nacional Electoral dispuso que durante ese lapso no se impedirá el voto de los restantes electores, pero deberán ceder su turno a quienes tienen prioridad por integrar los grupos de riesgo.

Uno de los momentos que todos los candidatos esperan es la famosa foto en el momento de emitir el voto; desde la Justicia Electoral tienen previsto solicitar “colaboración” a los partidos políticos, asesores y medios de comunicación, para tener el mayor cuidado posible en ese momento y evitar aglomeraciones.

También se estableció la ampliación de los puntos de votación disponibles y la adopción de nuevos centros. En todo el país se pasará de 14.800 espacios habilitados para la votación en el 2019, a poco más de 17.000. Cada lugar de votación deberá contar con un máximo de ocho mesas para evitar aglomeraciones.

En Córdoba se habilitarán 1.458 lugares de votación (443 en Capital y 1.015 en el interior), unas 8.875 mesas (3.245 en Capital y 5.629 en el interior). En total, son 2.984.631 los cordobeses en condiciones de votar en toda la provincia. Otro dato significativo es el denominado ‘voto joven’, adolescentes de entre 16 y 17 años habilitados para votar; en Córdoba esa franja etaria asciende a 72.459 jóvenes.

En cada centro de votación habrá un ‘facilitador sanitario’, designado por el Ministerio del Interior, quien será el encargado de vigilar el correcto funcionamiento del protocolo.

Desde la CNE también sugieren que cada votante lleve su propia lapicera para firmar el registro, que se formen filas en espacios al aire libre y con distanciamiento. Además, recomiendan a todos los votantes no usar saliva para cerrar los sobres, sino introducir la solapa del sobre en su interior, para que contenga las boletas hasta el momento del escrutinio, sin necesidad de pegar el sobre.

Otro de los aspectos que mayor incertidumbre genera es qué pasará con aquellos votantes que tuvieran un diagnóstico positivo de Covid-19, con quienes llegaran a presentar síntomas o que sean contacto estrecho de caso sospechoso. En todos estos casos se encontrará justificada la no emisión del voto.

Por último en la Justicia Electoral de Córdoba aclararon que de ellos no depende el escrutinio provisorio de los votos, eso está en manos de la Dirección Nacional Electoral (Dine), organismo que depende del Ministerio del Interior. De todos modos afirmaron que a partir de las 21 recién se pueden difundir datos oficiales.

Algunos estiman que puede haber demoras en la difusión de los primeros datos.

PROTOCOLO SANITARIO. PUNTOS DESTACADOS

◆ Aumento de la cantidad de locales de votación.

◆ Siempre que sea posible, se instalarán las mesas de votación en la planta baja de los establecimientos y en lugares ventilados.

◆ Se designará un facilitador sanitario en cada establecimiento.

◆ Se establecerá un horario de votación prioritario para electores que integren grupos de riesgo.

◆ Esa franja se extenderá por dos horas y el horario de inicio se establecerá a partir del horario en el que presumiblemente las mesas de votación ya se encuentren habilitadas y funcionando con regularidad.

◆ Se sugerirá al electorado que, dentro de las posibilidades, se traslade a los establecimientos de votación por sus propios medios.

◆ Los votantes deben utilizar el tapaboca y guardar el distanciamiento, la higiene de manos y la higiene respiratoria durante toda su estadía en el establecimiento de votación.

◆ La disposición de las mesas de votación con templará el distanciamiento de 2 metros entre personas.

◆ A efectos de evitar la manipulación del DNI, las autoridades de mesa solicitarán al votante que les muestre el DNI y lo apoye en la mesa en el lugar indicado al efecto, de donde lo retirará junto con la constancia de votación, al terminar de votar.

◆ Las autoridades de mesa podrán solicitarle al votante que se quite momentáneamente el barbijo al momento de corroborar su identidad.

◆ El elector deberá tomar un sobre a indicación de la autoridad de mesa que debe evitar, en lo posible, entregárselo en la mano.

◆ Cierre de sobres. Se indicará a los electores que no cierren el sobre con saliva. Se recomendará introducir la solapa del sobre en su interior para que contenga las boletas hasta el momento del escrutinio, sin necesidad de pegar el sobre. *



Fuente: Cámara Nacional Electoral, Justicia Nacional Electoral, Poder Judicial de la Nación.