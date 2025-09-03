La Justicia rechazó homologar en un divorcio un acuerdo sobre el “cuidado personal” de dos perras

El juez de Familia Número 2 de la ciudad de Córdoba, Gabriel Tavip, resolvió en un juicio de divorcio no homologar un acuerdo entre dos excónyuges sobre la relación que mantendrían con las perras de la pareja, informó el sitio de la Justicia de Córdoba.

Neonatal: condenados, querellas, fiscalía y la Provincia piden que el TSJ revea el fallo

Qué dice el fallo

En el fallo que disolvió el vínculo matrimonial, el juez consideró también que la figura de "cuidado personal" no se aplica a animales y que este tipo de convenios excede la competencia de los tribunales de familia.

“El matrimonio no tuvo hijos, pero acordó la distribución del cuidado y manutención para sus dos animales de compañía. Los excónyuges habían pactado el ´cuidado personal compartido´ y un régimen de contacto”, señalaron fuentes judiciales.

Además “se habían comprometido a solventar al 50% los gastos extraordinarios, como veterinario y peluquería”.

“Incluso, uno de ellos aceptó abonar $250.000 en cuatro cuotas por gastos extraordinarios previos”, precisaron las fuentes.

Una de cal y una de arena para la fiscal de Villa María, Juliana Companys

Fundamentos

Tavip aseguró que “la judicialización de la cuestión excede absolutamente la competencia material de los tribunales de familia”.

Para el magistrado el “cuidado personal” es una figura exclusiva para hijos e hijas y su utilización en otros contextos “importa una absoluta desnaturalización del significado, trascendencia y objetivo de la normativa legal, que busca la protección de niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho”.

También reconoce que existe una doctrina que se refiere a la “familia multiespecie”, aunque sostiene que esta “no habilita a la incorporación de acuerdos sobre esas mascotas como efectos del divorcio”.

La sentencia concluye que la responsabilidad por los animales corresponde a sus dueños y agrega que los animales de compañía como “seres sintientes” deberán seguir siendo asistidos por sus propietarios del modo que en su ámbito personal, privado y relacional puedan desarrollar.

Así “el acuerdo se tuvo presente como un compromiso extrajudicial entre las partes”, finalizaron las fuentes.