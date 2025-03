En la Legislatura de Córdoba, hay 86 exintendentes provinciales contratados como 'asesores'

Al menos 86 exintendentes y jefes comunales de la provincia de Córdoba figuran en la lista de contratados y asistentes que dio a conocer la vicegobernadora Myrian Pruntto el pasado viernes. Más que un palacio legislativo, la Unicameral se parece a un repositorio de exmandatarios. En algún momento fueron las personas más importantes de sus localidades. Más de 80 aparecen como “asistentes no permanentes” y sólo 4 de ellos gozan de otra categoría y aparecen como “asesores” de los legisladores.

Seguramente, dentro de la Unicameral se puedan contar mucho más hombres y mujeres que hayan conducido pueblos y comunas, pero en el listado de 1.054 personas que se publicó en la web oficial de la Legislatura se puede comprobar que aparecen 104 intendentes que fueron gobierno hasta diciembre de 2023.





De ese total, una llegó a vicegobernadora (Myrian Prunotto, de Juárez Celman), algunos se convirtieron en ministros (Pedro Dellarrosa, Marcos Juárez) y al menos diez de ellos pasaron a ocupar una banca en la misma Legislatura.

Para el presente informe se entrelazaron dos planillas. La primera es el archivo que publicó de manera oficial la Legislatura y se utilizó como “listado de intendentes” un acta provincial del año 2021 firmada por las 427 autoridades de cada localidad de Córdoba. Allí, durante el gobierno de Juan Schiaretti, todos subscribían a las recomendaciones realizadas por el COE Central para “coordinar acciones del actual sistema de comando de incidentes en el ámbito territorial”. Todas las firmas se realizaron el 8 de abril de aquel año.

Asistentes no permanentes

El archivo con los nombres compartidos el viernes cuenta con dos columnas: asesores y asistentes no permanente. En el apartado de “asistentes” figuran 711 nombres sin discriminar funciones ni a qué representación política de la Unicameral pertenecen. Estos asesores contratados responden a los distintos bloques parlamentarios, a dependencias que articulan políticas entre el Panal y la Legislatura o completan funciones en alguna de las 30 comisiones.

Desde la presidencia de la Cámara se indicó que en los próximos días se irá detallando esa información. “La semana próxima o la próxima vamos a ir desagregando esos datos” para dar a conocer en qué área trabajan y qué función cumplen, señalaron desde la Legislatura.

“Quienes me conocen saben que no soy de ocultar nada, pero también hay que entender que yo cuido a una institución, represento a una institución y la tengo que cuidar. Soy responsable de los trabajadores que están acá, de la información que sale, de que la información que se brinde sea lo más fiel posible, para evitarle a la Legislatura algún tipo de inconveniente judicial”, insistió Myriam Prunotto en dialogo con Perfil Córdoba.

El listado muestra dos categorías diferentes, principalmente en lo que refiere a ingresos. En una de las categorías se puede aspirar a un salario superior al millón de pesos, mientras que en la otra categoría el monto ronda los $ 700.000 mensuales.

Los mismos legisladores suelen buscarlos para sumarlos a sus equipos. Lucas Valiente o Ariel Grich fueron intendentes y apostaron por colaboradores que “vengan del mismo palo”. En el caso del exmandatario de Luque, cuenta en su equipo con Néstor Bossio de Calchín Oeste. “Para el trabajo territorial del legislador departamental es fundamental el conocimiento del lugar. Saber de rutas o caminos y la interacción con la sociedad. Para mí es fundamental contar con alguien que haya pasado por la gestión”, explicó el radical.

Gran parte de quienes figuran en la lista que analizó Perfil Córdoba son exintendentes que perdieron en sus localidades o no se pudieron presentar en la elección. Por caso, el radical Daniel Salibi, que comandó durante décadas la municipalidad de Mendiolaza.

Esta sobreabundancia de jefes comunales nos obliga a ir al pasado, más precisamente a diciembre de 2022, cuando el gobierno comandado por Juan Schiaretti negociaba con los “caciques” del interior para eliminar la “re-re”.

Varios factores influían por aquel entonces, tanto políticos como judiciales, que pugnaban por la alternancia como método de la vida política. La pelea dejó a varios sin ninguna salida “laboral” en el futuro próximo y al parecer, terminaron con una “chamba” en la Legislatura.

Muchos intendentes pegaron la fecha de la elección local con la provincial para traccionar a favor de Martín Llaryora, cuando era más fácil ir solos y ganar cómodos. Otros también quieren direccionar la atención con el “estar” y “asesorar”. “Son cuestiones muy de la vieja política, los operadores políticos los necesitan, son sus ojos y oídos en el interior”, dicen las fuentes de la Legislatura.

Intendentes ¿necesarios?

Trabajo en el territorio y ser el puente con los legisladores. Son trabajadores que no cumplen horario de oficina y se están moviendo dentro del departamento. Deben acoplarse a ser parte de un equipo y comenzar a recibir órdenes de un día para el otro.

Salibi es uno de los ex que figuran en la lista. No duda en reconocer que buscaba trabajo y le ofrecieron desde el ministerio de Gobierno ser parte. “El año pasado recorrí 72 municipios y ahora me estoy yendo de viaje nuevamente a los Surgentes. Me reúno con Caminos de las Sierras, con cooperativas. Siempre vinculados a los municipios. Yo necesitaba trabajo y me lo ofrecieron. Si hago falta, estoy”, reconoció.

Muchos trabajan para dependencias que dependen del Panal, pero con una fuerte vinculación con las diferentes comisiones dentro de la Legislatura. Pese a la crítica de algunos sectores, suelen valorar la presencia de estos dirigentes. “Tienen experiencia en gestión y saben lo que necesitan los intendentes”, reconocen.