La nafta en Córdoba aumentaría un 25% en febrero

El presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellano, confirmó este lunes que el precio de la nafta en Córdoba aumentaría en febrero un 25 por ciento.

Suba

“El 1° de febrero correspondería, según lo establece la ley, que creó el impuesto a los combustibles. Hasta el año 2018 era un porcentaje sobre el precio del producto y a partir de ese momento pasó a ser una suma fija que se debe actualizar cada tres meses según el aumento del costo de vida”, explicó Castellano.

“Pero desde hace dos años, quizás un poco más, no se ajusta, no se actualiza, con lo cual le cabría un atraso muy importante que no debe mantenerse mucho tiempo más porque está establecido por la ley”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Interrogante

“La duda que queda es saber si la recuperación de esos valores del impuesto va a ser de una sola vez el día 1° de febrero o si se hará en forma escalonada en dos o tres meses”, aclaró.

“El impuesto tiene un atraso que debería ser un 300 por ciento más o menos, pero es un porcentaje pequeño sobre el precio de venta el impuesto. La incidencia sería más o menos de un 25 por ciento”, precisó Castellano.

Así el precio de la nafta súper en YPF pasaría de 806 pesos a 1007 pesos.

Más subas

“Por lo que he podido escuchar y leer aparentemente la intención sería llevarlo a un valor de exportación, no de importación. O sea un precio tal que fue equivalente para refinería a lo que percibiría exportándolo”, contó Castellano.

“No estamos todavía en ese nivel. Si la intención es llevarlo a ese nivel nos esperarían todavía aumentos importantes porque está el ajuste de los impuestos a lo cual se sumaría el aumento necesario para llegar al precio de exportación. En definitiva a ciencia cierta no se sabe”, expresó el empresario.

Caída de ventas

“No hay faltantes en este momento. Influye obviamente de que subió mucho el precio, pero también influye la circunstancia de que ha caído la venta. Hay una disminución de las ventas de más o menos un 20 por ciento. Es un porcentaje muy estimativo porque las cifras oficiales no las tenemos pero es una caída importante”, concluyó Castellanos.