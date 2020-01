La odisea del Torneo Regional Amateur

por Marcos Villalobo

Inició el 2020 y más de una decena de equipos de la provincia de Córdoba no tuvieron descanso durante las fechas festivas. ¿El motivo? Se están preparando para el inicio del Torneo Federal Regional Amateur 2020, que dará comenzará el 2 de febrero y otorgará cuatro plazas al Torneo Federal A 2020/21.

El Consejo Federal de AFA no presume por su organización y prolijidad, y por eso recién el viernes pasado se definió las zonas; aunque todavía no está el fixture y la forma de disputa del certamen.

En Córdoba hay 18 clubes que están en la última etapa de la parte fuerte de la pretemporada. Y en ese proceso se están reforzando fuerte; y en algunos casos con futbolistas con pasado en el profesionalismo, como César Mansanelli, Paulo Rosales, Marcelo Bergese, Iván Sequeira, Jeremías Zenón, Nicolás Gatto, Cristian Rami, Abel Soriano, Héctor Cuevas, entre otros.

Las zonas son Patagonia, Cuyo, Centro, Litoral Norte, Litoral Sur, Pampeana Norte, Pampeana Sur, Norte. Los equipos cordobeses formarán parte de la Zona Centro.

Los capitalinos. Los cuatro elencos de la ciudad de Córdoba, que representan a la Liga cordobesa, son Racing de Nueva Italia, General Paz Juniors, Argentino Peñarol y Las Palmas. Todos ellos han hecho una importante inversión en el plantel, ya que tienen pretensiones de llegar hasta las instancias decisivas.

Aunque es la “Academia”, dirigida por Hernán “Tota” Medina, la que mayor ‘obligaciones’ posee debido a su historia. Por esa razón, hasta el momento incorporó a 12 jugadores, entre los que se destacan los retornos del “Chelo” Bergesse, “Calidad” Rodríguez y Hernán Olocco, más la apuesta por el juvenil delantero ex Talleres y Aldosivi Axel Villegas.

Por su parte el “Albo” también apostó a nombres de experiencia como el mencionado Soriano y Rosales, además de Julio Moreyra, Diego Antonio y Claudio Roldán.

Las Palmas, que obtuvo licencia para participar, dirigidos por Juan Carlos Olave y Darío Cavallo incorporó a tres juveniles de Belgrano, repatrió al “Tanque” Cuevas, y trajo a Grey Garbino, Maxi Villa y Nicolás Delsole. Por su parte, en la “Peña” se reforzaron con jugadores con pasado en competiciones de esta calibre como Sequeira, “Tenaza” Moyano, Pizarro; y la incorporación del “Mago” Sergio Oga, de enorme trayectoria en el ascenso argentino.

Atentos con Río III y Río IV. 9 de Julio de Río Tercero con Matías Porcari a la cabeza ya se prepara con un plantel de muchos jugadores de experiencia de la zona. Al igual que Atlético Río Tercero, que tuvo un gran 2019 con Pablo Álvarez, histórico ex coordinador de inferiores de Instituto, como técnico. Agrario Corralito, último campeón de esa liga, tiene en su plantel al ex Belgrano Mansanelli y el ex Talleres Rami.

En Atenas de Río Cuarto, que mira de reojo el gran presente de Estudiantes en la Primera Nacional, apostó por repatriar al goleador histórico de la institución Nicolás Gatto, que hacía un año había anunciado su retiro de la actividad.

Unión de Oncativo, con el goleador Diego Nadaya, Belgrano de Vicuña Mackena, 9 de Julio de Morteros, Universitario de Villa María, que recientemente incorporó a Daniel Berterame e Iván Laurenci, Atlético Bell de Bell Ville, que tiene al experimentado defensor Daniel Mustafá, Comercio de Villa Dolores, que anunció en las últimas horas al delantero Luis “Yiyi” Rivero como refuerzo, Independiente de Cosquín, Newbery y Everton de Cruz Alta, Deportivo Pilar y Sportivo Tirolesa.

Entre 181 clubes participantes de todo el país tendrá la segunda edición de este torneo.

Los grupos de los cordobeses

Grupo 8

Argentino Peñarol

Social y Deportivo Comercio (Villa Dolores)

Sportivo Colonia Tirolesa

Independiente de Cosquín.

Grupo 9

Belgrano de Vicuña Mackenna

Atenas de Río Cuarto

9 de Julio de Río Tercero

Atlético Río Tercero

Grupo 10

9 de Julio de Morteros

Racing de Nueva Italia

Las Palmas

Grupo 11

Atlético Bell de Bell Ville

Newbery y Everton de Cruz Alta

Deportivo Universitario de Villa María

Grupo 12

General Paz Juniors

Deportivo Unión Oncativo

Deportivo Pilar

Centro Juventud Agrario de Corralito