En medio del impasse legislativo hasta el 8 de octubre, día en que volverá a activarse el recinto, se volvieron a crispar los ánimos con críticas cruzadas. El tema principal del conflicto actual es la obligación del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, de comparecer ante la Unicameral para explicar los aumentos —por sobre la inflación— aprobados por el Ersep en la tarifa de Aguas Cordobesas.

El liberal mileista Gregorio Hernández Maqueda, con el apoyo del Frente Cívico, presentará una denuncia penal por el “incumplimiento” del ministro al vencerse los plazos. Es la punta de lanza de una embestida mayor. El oficialismo niega tal situación y habla de “mentiras y mala praxis política” de los opositores duros. En su réplica, el PJ aportó otra versión basada en el derecho administrativo y el funcionamiento de las comisiones.

En el plenario ordinario del 3 de septiembre —luego vinieron las dos sesiones especiales en el interior— el pleno aprobó la resolución de Hernández Maqueda para que comparezca López a tal fin. La medida dispuesta por la Cámara fue efectuada bajo el artículo 101 de la Constitución provincial (obligatoriedad) y fijó un plazo de 14 días.

En ese plenario el oficialismo acusó dos “soldados” ausentes por lo que el PJ decidió acompañar la iniciativa del mileista -—respaldada por todo el arco opositor— para evitar que figurara como una derrota. La votación de ese proyecto fue calificada como “histórica”, a raíz de que hace más de tres décadas que el oficialismo no habilita ese mecanismo.

Caída libre en las encuestas: Milei, entre fidelidades firmes y un país descontento

Según Hernández Maqueda, el martes pasado “se vencieron los 14 días hábiles” para la comparecencia del ministro. “Voy a hacer la denuncia penal contra Fabián López por incumplimiento de deberes de funcionario público. También la presentación hará mención a la vicegobernadora Myrian Prunotto por no convocar a la sesión especial. Cuando se la pidió, ni siquiera contestó”, declaró el opositor.

La denuncia penal es la punta de lanza de una avanzada mileista-juecista que incluye un pedido de juicio político al ministro “por causal de mal desempeño”. A su vez, el liberal mileista promoverá una cuestión de privilegio en la próxima sesión, en donde aflorará el fuego cruzado.

Por su parte, el oficialismo y sus aliados se disponen a aprobar un dictamen de comisión que prorroga la venida de López para cuando se trate el Presupuesto 2026. La oposición halcón rechaza la movida del PJ, mientras la UCR delibera para fijar una posición orgánica. No obstante, una espada radical aclaró que “no firmaron ese despacho” ante una versión oficialista que empezó a correr. “En comisión se aprobó con los cinco votos del oficialismo”, aseguraron una boina blanca y una juecista.

Avanzada opositora

“Vamos a acompañar la denuncia penal contra López”, dijo Walter Nostrala (Frente Cívico). “Ellos en Buenos Aires quieren llevar por la fuerza a los ministros a declarar a las comisiones de la Cámara de Diputados. Acá en Córdoba, el pleno de la Legislatura lo aprobó, hasta el peronismo lo aprobó, que venga López a hablar. Y el ministro se da el lujo de decir, ‘no, no voy’. Tiene que venir”, señaló el ultrajuecista.

“Estamos convencidos de que este gobierno cree que están por encima de la Constitución. Sus funcionarios están nombrados y están a tiro de decreto”, declaró. “Él (por López) tiene que venir a informar y si no viene que se atenga a las consecuencias”, acentuó Nostrala, y rechazó el despacho del PJ que busca diferir hasta noviembre la comparecencia del ministro. “No puede una comisión tener más fuerza que el pleno”, sentenció.

“Entiendo que es un incumplimiento a un mandato constitucional y esto contribuye a debilitar la institucionalidad parlamentaria, lo que no está bueno. Los ministros deben entender que son servidores públicos y deben rendir cuentas del manejo que hacen de los recursos de los cordobeses, máxime cuando se trata de un tema tan sensible como el aumento del agua por encima de los límites inflacionarios”, aportó —a título personal— la deloredista Alejandra Ferrero, al referirse a lo aprobado en el recinto.

El vecinalista Rodrigo Agrelo también fijó postura. “López no tiene forma de justificar los incrementos tarifarios. Por eso no va a la Legislatura. Además, no es optativo ir o no; tiene obligación de hacerlo porque un poder del Estado, el Poder Legislativo, lo ha citado de acuerdo a lo previsto por la Constitución provincial. El propio bloque del gobierno votó su interpelación”, remarcó.

Versión oficialista

Desde el oficialismo negaron que haya un incumplimiento de López ante lo resuelto por el pleno. Hay una nota ingresada el 16 de septiembre, dirigida a Prunotto, en la cual el ministro considera “conveniente” su comparecencia cuando se trate el proyecto de presupuesto 2026, para explayarse también “sobre otros aspectos de interés de este Ministerio”.

Sin embargo, en otro tramo de su misiva, López sostuvo: “Me pongo a disposición para cualquier otra fecha en que la Legislatura estime conveniente convocarme”. Asimismo, indicó que “el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos no tiene injerencia alguna en la definición de tarifas, y que el Directorio del Ersep se encuentra además conformado por representantes de la oposición”.

El PJ sacó a relucir esta nota para replicar la denuncia opositora. “El ministro, antes de que se venciera el plazo, dijo: quieren que vaya, voy. No tengo problemas”, aportó el jefe del bloque oficialista Miguel Siciliano al salir al cruce de la movida de los halcones cambiemistas. También se aclaró que, administrativamente, la Legislatura tiene que fijar un día y hora para citar al ministro, pero eso no se materializó. “Si no te citan, ¿cómo vas a ir?”, lanzó una voz del peronismo.

Sobre la base del dictamen de mayoría (oficialista) que prorroga la comparecencia del ministro López “para cuando se produzca el tratamiento de las leyes económicas para el ejercicio 2026”, el PJ dice contar con apoyo de la UCR, aunque en ese bloque lo niegan. En los pasillos se habla de cierta presión de los intendentes radicales que no quieren pelearse con López, “el ministro que baja obras a los municipios y comunas”, según deslizó un interlocutor válido.

“Estamos acostumbrados a las mentiras y a la mala praxis política de estos personajes. Es lo único que han hecho en la Legislatura desde que han asumido. Oponerse, mentir, poner palos en la rueda. Es lamentable la actitud que tienen estos dirigentes”, cerró Siciliano al apuntar contra los halcones opositores.





Aumentos por encima de la inflación



Durante 2025, el Ersep autorizó aumentos del 8,81% en julio/agosto; 12,3% en mayo, y 19,1% en febrero. El acumulado suma el 45,5%. Los anteriores, es decir en 2024, fueron: 14,08% en septiembre; 11,51% en agosto y 10,46% en marzo.