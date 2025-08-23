La foto más reciente, según un último sondeo, configura un escenario electoral de 4-4-1 en el reparto de bancas en Córdoba. La polarización entre La Libertad Avanza (LLA) y el PJ cordobés que encabeza Provincias Unidas marcará el pulso de la campaña de acá a octubre.

Dos encumbrados dirigentes –uno del peronismo y otro de la UCR– coincidieron en este cuadro de situación. En una cancha corta, Ramón Mestre –con su Lista 3– le disputará cuerpo a cuerpo a Natalia De la Sota la novena banca en juego. La incógnita es el kirchnerismo que suele cosechar sus 10 puntos (una banca), pese a que Córdoba es un territorio hostil.

No obstante, esta vez, la atomización domina la oferta electoral. El peronismo va dividido en tres y el mestrismo busca ‘abuenar’ la interna en la UCR –hacer las paces– para encender el aparato partidario (aunque sea a media máquina) y lograr su propósito de llegar al Congreso.

Con esta meta, Mestre designó a dos intendentes jóvenes como jefes de campaña para pacificar la UCR y sumar voluntades tras la feroz interna judicializada, que terminó en una implosión. Se trata de Leopoldo Grumstrup e Ignacio Tagni, intendentes de Pilar y Villa Nueva, respectivamente.

Gvozdenovich ratifica que votará la Lista 3 y pide orden interno en la UCR

Ambos son intendentes jóvenes que siempre se han mantenido fieles al líder de Confluencia, pero con buena relación con el resto del partido. Los “pacificadores” tienen dos campamentos donde buscar fumar la pipa de la paz: el bloque de legisladores provinciales y los intendentes.

Grumstrup se instaló el martes pasado en la Legislatura y habló con todo el bloque parlamentario, donde obtuvo el compromiso de trabajar para la Lista 3, aunque unos cuantos boina blanca que mantienen su encono con el exintendente capitalino aclaran que no apoyan a Mestre.

Antes del cónclave con los legisladores, el jefe comunal de Pilar estuvo una hora conversando con el secretario de bloque Esteban Bria, mano derecha de Rodrigo De Loredo, para limar una parte de las asperezas. El deloredismo no le perdona a Mestre su jugada “funcional” al peronismo.

La pregunta del millón pasa por cómo jugarán los intendentes radicales en esta partida. Por ahora, en el Ente que los agrupa "hace mutis por el foro" salvo algunas expresiones a favor o en contra de Mestre, aunque a título personal. El llaryorismo viene desplegando su “operativo seducción” para que jueguen un pleno a ganador, por Juan Schiaretti.

Respaldo orgánico



¿Qué se viene? El apoyo orgánico a la Lista 3 “por el partido, no por el candidato”, resumió un interlocutor válido. Es el mismo razonamiento que se escucha de varias voces radicales consultadas por Perfil Córdoba que coinciden con las recientes declaraciones de Marcos Ferrer (titular de la UCR provincial) y de Matías Gvozdenovich (jefe del brazo parlamentario).

A su vez, el núcleo duro mestrista y sus aliados alfonsinistas anti-Milei, que dieron batalla en la interna de las “internas” por la Lista 3 (pura), quedaron conformes con el resultado de las últimas dos reuniones que se dieron puertas adentro en Casa Radical al cerrar la semana hábil.

Hubo un cónclave por Zoom de la cúpula partidaria encabezada por Ferrer, donde el socio político de De Loredo “pidió disculpas” por su posición dura en la interna, según una fuente. Y, luego, el comité de campaña de la provincia –bajo el comando de Grumstrup– se reunió con los presidentes departamentales.

“Una buena reunión”, dijo un leal a Mestre. De igual modo se expresó un aliado del exintendente. “Mucho compromiso para trabajar por la Lista 3”, concluyó el dirigente de Confluencia. De cierto modo, Ferrer le entregó las “llaves” al mestrismo para que encienda el aparato partidario. Eso incluye vía verde para los fondos de campaña, las redes sociales y la pantalla publicitaria en Casa Radical.

En este contexto, se espera que en los próximos días el Foro de Intendentes Radicales manifieste su apoyo orgánico a la Lista 3. Sin embargo, no todos moverán sus aparatos para la campaña de Mestre, pese a que en su entorno sostienen lo contrario. Entre los deloredistas hay bronca con quien encabeza la nómina radical. “Los intendentes radicales están. Van a pelear por el partido”, dijo un integrante del círculo próximo al referente opositor a De Loredo.

A esto se suma que el PJ en el poder redobló su apuesta para seducir a los boina blanca de gestiones locales que va mucho más allá del “acuerdo de gobernabilidad”. El llaryorismo va a fondo para atraer voluntades. Obvio, ningún jefe comunal de la UCR lo admitirá, pero jugarán –por lo bajo– para “El Gringo” que se propone ganarle a Milei en Córdoba.

“Muchos intendentes de la UCR van a jugar con nosotros”, afirmó un dirigente de peso en el PJ que está metido de lleno en la campaña con la mirada puesta en las legislativas del 26 de octubre. Pero, también, voces radicales del interior que manejan territorio reconocen a regañadientes esta situación.

El radicalismo cuestionó el "cierre" de la Legislatura de Córdoba para ir a un acto político del PJ



Sin condicionamiento

“Hice un trabajo de escucha en territorio que quiero llevar a la Cámara de Diputados”, le dijo Mestre a Perfil Córdoba al exhibir su hoja de ruta de los últimos meses. Hace unos días visitó Mina Clavero y Cruz del Eje. “La idea es recorrer toda la provincia”, aportó Tagni, quien junto a Grumstrup armarán la agenda proselitista.

“Lo que me distingue de otros candidatos y candidatas tiene que ver con que no tengo condicionamientos de ningún tipo”, resaltó el postulante radical. “Los diputados del oficialismo provincial rinden obediencia debida al gobernador; los de La Libertad Avanza, al Presidente. Todos rinden tributo a sus jefes; en mi caso, yo represento a los cordobeses sin ningún tipo de condicionamiento”, contrastó.

Tras el desgaste abrumador del proceso interno por el armado de la lista, Mestre aseguró que “ya quedó atrás”. “A los radicales nos unen no sólo los valores, sino un sentimiento, una emoción, una idea”, remarcó en su llamado a la unidad.

“Recibo el acompañamiento de mujeres, hombres y jóvenes de nuestro partido de cada rincón de la provincia”, declaró el candidato de la UCR. “Esto se siente, se palpita y los radicales militamos la Lista 3, tenemos presencia en el territorio y vamos a seguir al lado de la gente”, concluyó.

En base a la foto de hoy, LLA y Schiaretti se llevarían cuatro bancas cada uno. “Estamos con De la Sota peleando la novena banca”, dijo un mestrista entusiasmado en ganarle la pulseada a la hija del exgobernador que va por fuera. ¿Habrá una “manito” del PJ para Mestre? “Puede ser”, dijo un ex intendente, aunque un correligionario opinó lo contrario. “¿A quién le puede sacar votos? A Milei, no”, sentenció.