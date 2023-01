Lábaque: “Me quiero retirar de la presidencia, pero nadie quiere agarrar”

Atenas es el club más importante y relevante en la historia del básquet nacional. Tuvo equipos y jugadores que marcaron una época. Pero desde hace unos años atraviesa una crisis de la que, en este momento, parece complicado salir. En ese contexto, Felipe Lábaque, presidente del ‘Griego’, esta semana convocó a una conferencia de prensa y manifestó: “Es el momento más difícil de la historia de Atenas”.

Pasaron los días y aún perduran los ecos de las declaraciones de ‘Felo’. Por tal motivo, PERFIL CÓRDOBA dialogó con el dirigente un par de días después de esas declaraciones, para profundizar algunos de los duros conceptos que dijo en ese momento.

–¿Por qué llamó a esa conferencia de prensa?

–La convoqué por los trascendidos, para que todos sepan la verdad y de la fuente principal, que son los directivos del club. Todo el esfuerzo que hicimos los dirigentes no resultaron en la parte deportiva. Hicimos todo el esfuerzo: trajimos jugadores que los técnicos pidieron, cambiamos técnicos, se hizo de todo, pero los resultados están a la vista. Por eso, en la semana hicimos una reunión con los jugadores, en la que estuvo la directiva completa y después hicimos esa reunión con los periodistas.

—Habló del “peor momento de la historia de Atenas”. Imagino que debe doler decirlo.

—Es que ahí está el motivo principal, porque acostumbro a decir la verdad siempre, mi vida es así en todos los aspectos y de hecho por eso no seguí en política. Esta es la realidad de Atenas. No es que me duela, para mí es de terror esto. Vengo de la familia del club, soy yerno del fundador de Atenas. El club tiene 84 años de vida y jamás tuvo una elección. Yo hace rato que llamo y llamo, ya soy grande, me quiero retirar de la presidencia y nadie la quiere tomar. Es muy difícil Atenas, porque los recursos no se consiguen como en otros clubes, no tiene apoyo oficial, no tiene un club de fútbol atrás, todo está en la espalda de Felipe Lábaque, y más de una vez hay que hacer aportes propios para poder solventar esto. Ya es hora de que alguien tome la batuta.

—¿Y qué pasa? ¿No encuentran a un sucesor?

—No, no lo puedo encontrar y sigo remando. Es un esfuerzo desmedido. Trajimos al mejor técnico de la Liga y también chocó con el plantel. Ese técnico pidió el jugador más caro de la Liga (se refiere a Sebastián González), a Morrison y lo trajimos. Estuvo 15 días y se fue. Quiero que todos se enteren de la verdad. Yo no leo las redes, pero sí sé que me critican mucho y es una injusticia total, por todo el esfuerzo que estamos haciendo. Dentro de dos meses estaremos inaugurando un estadio que será modelo en todo sentido, para 3.500 espectadores, hay cosas que pasan en el club y nadie lo sabe. A esa gente la quiero invitar, de buena fe, para que vean cómo se maneja Atenas y cómo se consiguen los recursos para poder vivir.

—Usted me supo decir en otra entrevista para PERFIL CÓRDOBA que esperaba que llegara un sucesor, pero sigue sin aparecer.

—Es como digo, no oculto nada. Somos 20 miembros en Comisión Directiva y me cansé de decir quién quiere tomar esto. Y no es que no sean capaces, no lo pueden hacer porque están en su etapa productiva y en Atenas no podés cobrar un peso. Los miembros de CD trabajan ad honorem. ¿Cómo haces para que la gente joven esté todo el día en el club y no sea de manera rentada? Es grave lo que está pasando. Por eso son injustas las críticas. No solo hace años que digo que estoy viendo quién me sucede, sino que también digo que Atenas no puede participar en esta Liga Nacional con los costos que se manejan. Se ha desbocado todo. Un jugador cobra 2 millones de pesos por mes...

—¿Tienen apoyo del gobierno?

—El Gobierno provincial, desde la primera Liga hasta la última, siempre ayudó. Pero ellos tienen asignado un monto para este deporte y la distribuyen entre los distintos clubes pero no hacen ninguna excepción con Atenas, que es profesional. No los critico, creo que tienen razón. El apoyo de la Provincia no llega al tres por ciento del presupuesto de Atenas. Después, la Municipalidad le destina 0 pesos al básquet. Sí, el intendente (Martín) Llaryora nos ayudó dos veces para el estadio, y también tienen razón, no nos pueden dar para el básquet, porque si nos dan a nosotros le tienen que dar a todos.

—¿Para usted es una responsabilidad o una obligación estar en este Atenas?

—Las dos cosas. Sí, quiero dejar la presidencia. Pero mientras pueda caminar seguiré yendo a ver a Atenas.