Lanzan plataforma para fortalecer la formación e inserción laboral en las empresas de limpieza

El martes pasado, el Campus Virtual de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Cámara Cordobesa de Empresas, Servicios Generales y Afines (Casege) presentaron Clean Connect, una plataforma creada para fortalecer la formación e inserción laboral en el sector de limpieza. La iniciativa surge ante la creciente demanda de personal calificado en empresas cordobesas y busca profesionalizar un oficio que emplea a más de 20 mil personas, en su mayoría mujeres.

A través de la plataforma, los postulantes podrán cargar sus datos personales, presentar documentación, realizar un curso gratuito y virtual y acreditar formación inicial en cuatro ejes principales:

Derechos laborales

Manejo de productos de limpieza

Normas de seguridad

Profesionalización del rol

Las empresas, por su parte, accederán a aspirantes con preparación certificada, optimizando la selección de personal y reduciendo costos y tiempos.

Además, Clean Connect ofrece geolocalización de oportunidades laborales cercanas, conexión directa entre empresas y trabajadores, verificación de criterios de calidad e inclusión, y la creación de un historial profesional digital que amplía las posibilidades de inserción laboral.

Una vez completado el curso, los participantes integran una bolsa de trabajo que reúne a las principales empresas de limpieza de la provincia. Ingreso a la plataforma: app.cleanconnect.cloud

Voces del lanzamiento

El evento contó con la presencia del rector de la UNC, Jhon Boretto, la directora del Campus Virtual, Patricia Altamirano, y el presidente de Casege, Lucas Dagatti, junto a autoridades provinciales como Nadia Villegas (Secretaría de Comercio) y Sergio Fittipaldi, titular del Soelsac (Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza).

Dagatti agradeció el apoyo institucional y destacó la articulación público-privada detrás del proyecto, señalando que “nuestra Cámara integra a más de 20 mil personas, el 70% mujeres. El trabajo en limpieza es una de las principales puertas de ingreso al empleo formal. Este lanzamiento con el sello de la UNC refuerza esa articulación necesaria entre universidad, Estado y empresas”.

Desde la UNC, Altamirano subrayó el valor de la calificación profesional sosteniendo que “Clean Connect proporciona información útil, facilita el acceso al curso y mejora la transparencia y organización de los procesos de selección. Es un paso clave hacia la profesionalización del sector”.

Por su parte, Boretto resaltó el rol social de la universidad pública al afirmar que “este proyecto expresa la conciencia social de la UNC y su compromiso con la formación a lo largo de la vida. La plataforma es un ejemplo del trabajo conjunto entre el sector público y privado para generar oportunidades reales de empleo formal”.