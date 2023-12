Las empresas con las que sueña Milei: entregó su quinto edificio y proyectan construir otros tres más

Del mercado al ladrillo. Aviva, la sociedad conformada entre Grupo Elyon y De Los Ríos, empresa que comenzó dedicada originalmente al comercio de frutas y verduras en el mercado y luego se diversificó, inauguró este miércoles el quinto edificio en sociedad.

Se trata de Aviva Boulevard, el cual se encuentra ubicado en una de las zonas más cotizadas y exclusivas de la ciudad como es el barrio Nueva Córdoba, sobre Chacabuco al 625 frente al corredor verde del Boulevard.

El edificio de 12 pisos cuenta con 12 unidades, es decir una unidad por piso, más la terraza y pileta, donde antes había una antigua casona que fue declarada Patrimonio Cultural de la ciudad. Justamente por esto, es que se decidió conservar la clásica fachada de estilo academicista francés, dando cuenta de la riqueza arquitectónica de la ciudad.

En la planta baja y el primer piso de Aviva Boulevard, funcionará un local comercial. Los departamentos cuentan con amplias dimensiones. Para tener en cuenta: las unidades del segundo y tercer piso cuentan con 211 mt2 totales y del piso al 12 tienen una extensión de 118 mt2 totales.

Durante la inauguración, Gabriel Teicher destacó la fusión de técnicas arquitectónicas: “La combinación de este estilo con técnicas arquitectónicas contemporáneas lo convierte en un espacio moderno y funcional”.

Por otro lado, Teicher destacó el trabajo articulado que se realizó entre el sector público y privado para concretar el proyecto edilicio. “Gracias al trabajo en conjunto que se pudo hacer entre Municipalidad, empresas y proyectistas hemos logrado la conjunción de darle vida al patrimonio, porque si uno no le da edificabilidad al patrimonio no se puede vender el lote, y si el lote no se puede vender, generalmente el propietario no lo puede mantener, y si no lo puede mantener, la propiedad se deteriora. Creo que eso es un equilibrio muy interesante entre el sector privado y el trabajo en conjunto”.

Cabe destacar que la sociedad entre De Los Ríos y Elyon lleva ya cinco edificios denominados Aviva Boulevard, incluido el recientemente inaugurado. Pero en marzo del 2024 cortarán las cintas de una nueva construcción: Aviva Nueva Córdoba II, ubicado en Obispo Trejo 1113.

Pero, no todo termina ahí. Proyectan construir a partir de marzo del 2024 7900 mt2 en tres torres, dos en la calle Rondeau con 4300 mt2 y una en calle Paraná con 3600 mt2.

En diálogo con Punto a Punto, Gabriel Teicher comentó que ya se encuentran vendidas casi todas las unidades, y si bien quedan departamentos por comercializar, son cautos al momento de brindar costos debido al impacto directo en los insumos y materiales, como consecuencia de las medidas anunciadas esta semana por el ministro de economía Luis Caputo.