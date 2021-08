Las propuestas de los precandidatos a diputados para atender la macro

Con la intención de conocer algunas de las propuestas, ideas o potenciales proyectos de ley para atender algunas de las problemáticas crónicas del país Perfil Córdoba convocó a los precandidatos a diputados que buscarán un lugar en las PASO el 12 de septiembre. Aquí, un resumen de las propuestas para atender tres ejes puntuales: creación de empleo, cobertura de salud y acceso a la vivienda. Aquí, una primera entrega con las fuerzas que respondieron la convocatoria.

Dante Rossi, Juntos por el Cambio (Democracia Social)

Empleo. Para que mejore el empleo tiene que haber inversiones, y para ello seguridad jurídica y un buen clima de negocios, cosa que no ocurre en la Argentina. Si no cambiamos y nos adaptamos, no habrá inversiones, y sin ellas, no habrá creación de puestos de trabajo. El estado debe incentivar con Programas como el Primer Paso y similares el acceso de jóvenes al mercado laboral del país. Es un buen ejemplo cordobés a exportar.

Cobertura de salud. La Nación se tiene que hacer cargo del Programa de Médicos Comunitarios, que era un ejército de médicos, nutricionistas, odontólogos, asistentes sociales, etc, ubicados en los lugares más pobres de la argentina, que asistían a los que menos tienen. Además, hay que invertir en mejorar la salud pública.

Acceso a la vivienda. En Córdoba hay que generar un fondo de mejoramiento de las viviendas más humildes, porque de esa manera estamos sometiendo a mucha gente a vivir en la indignidad. Hay que generar un plan oficial de construcción de viviendas. Este gobierno prometió 25 mil y jamás cumplió. Además, y para la clase media, en la Legislatura Provincial presenté un proyecto vinculado a la utilización del derecho real de superficie para la construcción de viviendas.

Rodrigo de Loredo, Juntos por el Cambio (Cambiando Juntos)

Empleo. Modernizar la legislación laboral para promover la creación de empleo privado: asegurar la protección de los trabajadores sin que las empresas teman generar empleo. Invertiremos en la educación para el trabajo y la formación laboral real. Y vamos a retomar la Reforma Tributaria de 2017, focalizando los incentivos para contratar empleo en quienes están al borde de la informalidad. La máxima política para la generación de empleo es, igualmente, la inversión privada.

Cobertura de salud. El gobierno actual ha tomado medidas que convierten a los trabajadores en rehenes de los sindicalistas y sus negocios. Vamos a revertir esas medidas, poniendo el eje en la gente y en sus necesidades, asegurando que reciban la mejor contraprestación médica por el aporte que se deduce de sus salarios. En el contexto de mayor inversión y empleo formal, podremos lograr mitigar el problema en el ámbito privado, y el sistema público debe estar allí para asegurar la cobertura al resto de la población.

Acceso a la vivienda. El Estado tiene que asistir en sus necesidades de vivienda a los más vulnerables, pero el problema afecta a una parte más amplia de la población, y sólo la oferta privada podrá resolverlo. La estabilidad macroeconómica y el fomento a la inversión privada son condiciones necesarias para lograrlo, y sin ellas no habrá crédito hipotecario. Trabajaremos sobre políticas complementarias, eliminar trabas regulatorias a la construcción, reducir costos de escrituración, bajar impuestos a las transacciones y coordinar los impuestos provinciales para que promuevan la construcción. El objetivo es alinear incentivos para que haya un fuerte incremento de la oferta de vivienda y bajen los precios.

Gustavo Santos, Juntos por el Cambio (Juntos por Córdoba)

Empleo. La propuesta más importante se relaciona con una alianza entre la educación y el mundo laboral. Esto supone una doble ventaja: no sólo formar a los chicos para los puestos de trabajo que requieren las empresas, sino ofrecer a las empresas trabajadores jóvenes y capacitados a los fines que se requieren. También buscaremos promover programas de primer empleo, de formación de oficios y programas de mentoreo. Definir las carreras prioritarias para la provincia y acompañar al ecosistema emprendedor con medidas que reduzcan la presión impositiva para aquellas PYMEs que creen empleo y contraten personal.

Cobertura de salud. Debemos priorizar la atención primaria de la salud en cada rincón de la provincia. Apostar a la prevención y potenciarla a través del uso de la tecnología aplicada a la salud. Al tiempo de dotar de tecnología de mayor complejidad a los hospitales públicos en todas las regiones. Debemos dejar de pensar en la dicotomía entre lo público vs lo privado, sino en buscar alianzas. Y promover la creación de centros de detección y atención de adicciones con equipos de salud multidisciplinarios.

Acceso a la vivienda. Una de las medidas más comunes es fomentar el acceso a líneas de crédito para comprar viviendas para lo cual se necesita una economía estabilizada. Están surgiendo también ahora en otros países, ciertos incentivos al alquiler, pero la última ley aprobada atenta tanto contra el inversor como contra el inquilino, en lugar de beneficiarlo provocó un aumento desmedido en el valor de los alquileres y, al mismo tiempo, un desaliento a la inversión en viviendas para alquiler.

Julia Di Santi, Movimiento Al Socialismo

Empleo. Para promover la generación de empleo y atacar el desempleo entre la juventud es necesario llevar adelante un gran plan de obras públicas para desarrollar la infraestructura del país y dinamizar la economía. Generar empleo basura y precario no va a solucionar ninguno de los problemas del país. Por eso proponemos el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados.

Cobertura de salud. A través del pase a planta permanente se podrá lograr el acceso de los hogares a la cobertura médica a través de las obras sociales, lo cual es hoy beneficio que no tienen los trabajadores precarizados. Es solo a través del pase a planta permanente que se lograra el acceso a cobertura de salud para toda la población trabajadora.

Acceso a la vivienda. La vivienda es un derecho, el plan de obras públicas que proponemos desde el Nuevo MAS para generar trabajo genuino contempla la creación de barrios y viviendas populares para garantizar el acceso a los mismos para quienes hoy no tienen los recursos económicos para costear la casa propia o los elevados alquileres que existen en la actualidad.

Luciana Echevarría, Frente de Izquierda (MST)

Empleo. Proponemos la reducción de la jornada laboral a 6 horas, con salario acorde a la canasta básica y con plenos derechos laborales, para repartir las horas de trabajo. Además, la reducción de la edad jubilatoria con el 82% móvil, para garantizar una vejez digna y además disponer de esas horas de trabajo para las nuevas generaciones. Es clave perseguir y sancionar el trabajo en negro y la precarización, por eso proponemos la creación de un Ente Autónomo Anti precarización.

Cobertura de salud. Actualmente, entre todos financiamos al sistema de las obras sociales y al sector privado, con múltiples subsidios y beneficios. Por eso proponemos unificar el sistema de salud, pasar todos los recursos sanitarios a manos del Estado Nacional, con control de los trabajadores y usuarios para de esta forma garantizar un acceso universal y una atención igualitaria. Esto debe acompañarse de un fuerte aumento presupuestario y de la jerarquización del personal de salud, con estabilidad laboral, salarios dignos y todos sus derechos.

Acceso a la vivienda. Proponemos un fuerte impuesto a las viviendas ociosas para que con ese recurso más lo que haga falta se encare un plan de viviendas sociales para todas las personas que lo necesitan. Además, una Ley de alquiler social con garantía estatal gratuita. Hoy el costo de la construcción aleja la posibilidad de la casa propia, por eso proponemos un plan de créditos del Banco Nación a tasa cero que permita acceder a la primera vivienda. Y hay que debatir la propiedad de la tierra, el caso de Guernica puso de manifiesto la injusticia en el reparto del territorio.

Fernando Schüle, Córdoba Humanista

Empleo. Es necesario reformular los programas educativos para que brinden conocimientos que les permita a los jóvenes insertarse en el mercado laboral, implementar programas de actualización laboral y profesional. Es necesario una inversión dinámica con una tecnología apropiada para la dotación de factores de la producción que tiene nuestro país analizado por regiones y generar un Sistema Nacional de Producción Tecnológica que logre una producción de calidad competitiva con demanda de mano de obra.

Cobertura de salud. Desde la Nación se puede hacer una modificación a la coparticipación federal como se realizó con la Ley de Financiamiento Educativo que estableció una parte con asignación específica a la Educación que en este caso sería a la Salud, en el marco de la urgencia, pero hay que resaltar que lo más importante es reordenar todo el sistema de salud, la participación porcentual de la salud en el PBI es similar a la del agro, no es poco.

Acceso a la vivienda. Un sistema bancario orientado a tal fin puede ser una solución para los sectores de ingresos medios bajos y medios, es necesario reforzar las cooperativas de viviendas. Además, con programas nacionales en la provincia y municipios como los que se realizaron en otras épocas. También debe haber programas de autoconstrucción y sin contraprestación teniendo en cuenta que la vivienda digna es un derecho humano con rango constitucional.

Jorge Scala, Republicanos

Empleo. Para la promoción de empleo y para la reactivación económica es necesaria una triple reforma: fiscal, previsional y laboral. Existen 170 impuestos a todo nivel. Es necesario suprimir muchos de ellos, y evitar la doble y triple imposición. A nivel previsional, prohibir por ley que el Estado se autofinancie con la seguridad social. Además, elevar la edad jubilatoria de la mujer y que la viuda opte entre la jubilación o la pensión. Modernizar la legislación laboral para una mayor flexibilización de los contratos laborales, estableciendo otras figuras legales sin vocación de permanencia, o con una menor carga horaria, modificación de la ley de teletrabajo para hacerla viable, etc. En otro orden de ideas: suprimir las restricciones impuestas con la excusa del combate contra el coronavirus. Esto permitirá una amplia generación de empleos.

Cobertura de salud. Se trata de materia ajena a la competencia de un diputado nacional. Más en general, presentaría un proyecto de ley para impedir la intromisión indebida del gobierno nacional, en los sistemas mixto y privado de salud, por ejemplo, en la determinación del costo de las capitas.

Acceso a la vivienda. Los impuestos se llevan el 42% del costo de construir una vivienda. Proponemos sancionar una ley que elimine todos los impuestos y tasas nacionales, que tributa la construcción de viviendas y sus accesorios, como ser los préstamos bancarios destinados a ese fin, honorarios profesionales, etc.-; invitando a las provincias y municipios a adherir a la misma. La reactivación de la construcción por esta vía hace que el Estado recupere por otra vía los montos resignados.