Laura Batistelli: "Derogar el femicidio es un paso hacia atrás"

La fiscal de Cámara, Laura Batistelli, aseguró que "derogar el femicidio es un paso hacia atrás" al referirse a la iniciativa del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, de "eliminar" esa figura del Código Penal argentino.

"En vez de igualar reconociendo las diferencias, lo que hago es desconocer las diferencias y provocar un mayor desequilibrio al impartir justicia”, argumentó.

Además recordó que “el femicidio no es una creación de nuestro país", que "la figura en diferentes modalidades está en la mayoría de las legislaciones de todos los países" y que "ha sido una lucha legislativa llevada a cabo durante años".

Aída Tarditti, del TSJ: “Un cambio importante es la inclusión de la perspectiva de género”

Femicidios

“Todas las personas somos diferentes. La ley, en el reconocimiento de las diferencias, nos iguala. En el caso del femicidio más aún porque en el femicidio las personas no somos diferentes por elección propia sino que somos diferentes porque ostentamos un género determinado, que nos coloca en un rol determinado y con derechos determinados”, agregó en declaraciones Mitre Córdoba.

“Por eso decimos que es una diferencia estructural respecto a una concepción de género. Son situaciones paradigmáticas, culturales, por eso el femicidio se pelea desde la educación", enfatizó Batistelli.

También aclaró que “el femicidio no identifica política" ni "movimiento social". Es una concepción de libertad que nos hace reconocer diferencias que no se corresponden con un principio de justicia y transformarlas", añadió.

Río Cuarto: disponen la colocación de una tobillera en un caso de violencia familiar

"Es muy simplista decir que vale más la vida de una mujer que la de un hombre"

La funcionaria judicial consideró que "es muy simplista decir que vale más la vida de una mujer que la de un hombre". "El femicidio es cuando yo mato a una mujer por la condición de tal. Ese es el problema. En eso radica la imposibilidad de quien es víctima de cualquier tipo de elección para sacarla de esa situación", explicó.

Para la fiscal "está bien que la ley lo proteja porque con esa protección, lo que hace la ley es equilibrar el tablero". "Porque en una sociedad donde evidentemente hay desigualdades. ¿Cuál es la peor de las desigualdades? La que traemos insita en parámetros culturales", sostuvo.

Batistelli afirmó que "lo que está faltando es educación y conciencia". "Justificar que un ministerio no funciona para decir que lo otro no existe es una locura. Porque es igual que yo dijera ´que los comedores donde dan de comer a los chicos no funcionan porque el dinero que se deposita no va a parar a la comida para los chicos´. Entonces derogo los comedores y decreto que los chicos no van a sufrir más hambre", concluyó.