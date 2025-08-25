Legisladores denunciaron al juez Echenique Esteve ante el Jury

Los legisladores Gregorio Hernández Maqueda, Matías Gvozdenovich, Alejandra Ferrero, Rodrigo Agrelo y Walter Nostrala denunciaron ante el Jury al juez de Ejecución Penal de Río Cuarto, Gustavo José Echenique Esteve, por las causales de “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, negligencia grave y posible comisión de delitos”.

Se trata del magistrado que concedió en dos oportunidades -en 2019 y en 2021- prisión domiciliaria al expolicía Horacio Grasso, condenado a 27 años de prisión por un violento crimen ocurrido en 2007.

Muerto en el placard: el expolicía Grasso, inquilino del departamento, gozó de domiciliaria desde el 2021

No obstante informes adversos y que, en la primera vez que obtuvo el beneficio se lo revocaron porque agredió a su madre, al cabo de un tiempo Echenique Esteve volvió a otorgársela con el argumento que el Servicio Penitenciario no podía cuidar adecuadamente su salud.

En esa segunda oportunidad, inclusive, los técnicos alertaron al juez que el departamento ubicado en Buenos Aires 315 3°B no era apto para que pudiera ser controlado a través de la tobillera electrónica.

El juez Echenique otorgó dos veces domiciliaria al expolicía Grasso a pesar de los informes negativos

Contra el dictamen del fiscal Julio Rivero, el magistrado se la otorgó. Desde entonces, los vecinos de edificio padecieron innumerables violencias de Grasso; una joven de su círculo familiar lo denunció por abuso sexual; hasta que, finalmente, el juez de Ejecución Penal de Córdoba, Facundo Moyano Centeno, ordenó que regresara al encierro. Fue en julio último. Cuando ingresaron albañiles, encontraron el cadáver de una joven mujer, identificada posteriormente como Milagros Micaela Bastos.

Presentación de los legisladores ante el Jury.

“Este magistrado debe dar cuenta de sus actos. Debe responder por su accionar y es este ámbito el que tiene la obligación de analizar si existió mala praxis, debe responder por el daño que hubiere generado siendo destituido de su cargo de manera urgente”, señalan los legisladores en su denuncia.