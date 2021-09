Lengua Madre, de María Teresa Andruetto, tiene su versión escénica

No es la primera vez que una obra de Andruetto se sube a las tablas, varios cuentos suyos han formado parte de obras de teatro: su novela ‘La mujer en cuestión’ tuvo su adaptación en la obra ‘Diría nadie la última palabra’; la Comedia Infanto Juvenil puso en escena en el Teatro Real ‘La niña, el corazón y la casa’, y actualmente está en cartel ‘Los ahogados’, en La Chacarita.

Pero además, dirigidas por Daniela Martín y Nicolás Giovanna, Laura Ortiz y Diana Lerma les ponen el cuerpo a los personajes de ‘Lengua Madre’, una novela de la escritora cordobesa que va tras los pasos de una madre y una hija unidas por cartas escritas en otros tiempos.

“Cuando la leí me di cuenta que había algo que tocaba fibras íntimas. Lo que más me conmovió fue que en mi vida particular, frente a un hecho puntual, que es el asesinato de mi tía a manos de los militares en la dictadura, fue mi mamá quien reconstruyó esa historia. Y el armado que yo tenía de ese episodio tuvo que ver con su relato. Eso me pareció interesante y lo vi reflejado en la novela. Tiempo después me enteré de otros detalles y en la novela pasa un poco eso: la protagonista tiene un armado personal de la historia pero una vez que fallece su mamá ella se encuentra con esas cartas que ponen los acentos en otros lados y puede reconstruir esa historia. Terminé de leer la novela con la emocionalidad a flor de piel. Le escribí a Tere, le conté la idea y fue tan amorosa su respuesta que pensé que podíamos concretar algo”, detalla Laura Ortiz, quien motorizó la idea.

En cuanto a la adaptación del libro, Giovanna explica que les tomó mucho tiempo llegar a una dramaturgia y que al principio fue difícil despegarse de la literatura para ver cuáles podrían ser los posibles saltos a la escena: “Llevarla al teatro era hacerla hablar en otro idioma. El trabajo más complejo fue descubrir qué mundos podíamos abrir en la escena con todos los lenguajes que operan en el teatro. Y cuando vimos esas palabras convertirse en cuerpo, el proceso de la obra fue cada vez más fácil. Creo que fue sobre todo un trabajo de traducción: de las palabras a los cuerpos”.

Tras 11 años de la publicación de ‘Lengua Madre’, Ortiz dice que las huellas de la dictadura y las consecuencias de ese horror van a estar siempre haciéndonos preguntas y atravesándonos. “Es un tema que me resuena todo el tiempo. Por otro lado, hay cuestiones como la escritura de mujeres, los vínculos entre madres, abuelas, hijas que también tienen su historia presente y de un modo constante en este armado de tramas, lazos, identidades”.

Por su parte, María Teresa Andruetto se mostró muy emocionada en el estreno de la obra y señaló que para ella fue una grata sorpresa puesto que no había visto ningún ensayo. “Fue muy fuerte ver a esas actrices tremendas en escena, atravesadas por el sentir de esas mujeres que eran mías o que habían sido mías y que ya eran ellas. Y esa voz en off (Elena Cerrada) con ese temblor tan conmovedor y la proyección de imágenes sobre los cuerpos de las actrices, me encantó”, sostiene.

La escritora agregó que le gustó lo logrado con la puesta y destacó la selección de los directores: “Hay que pensar que se trata de una novela que tiene más de 170 páginas, me parece que Dani y Nico han hecho una síntesis impresionante, hay un grado de condensación muy alto”.