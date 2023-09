Córdoba: jubilados se mudaron de Buenos Aires buscando la tranquilidad de las sierras y los desvalijaron

Ladrones desvalijaron la casa de un matrimonio de jubilados y se apoderaron de sus ahorros en dólares de toda la vida y otras pertenencias en Villa San Nicolás, en cercanías de Malagueño.

Dolor

La dueña de la vivienda contó en declaraciones a Mitre Córdoba y El Doce que le “sacaron todo” y que sus ahorros no los habían puesto en el banco porque los de hace unos años se los había agarrado el corralito.

Los asaltantes entraron en el domicilio cuando no había moradores y se llevaron dinero en efectivo, joyas, recuerdos y hasta vinos y carne que había en la heladera.

La mujer dio que nunca pensó que le “iba a pasar esto”. “Me siento ultrajada, devastada”, agregó.

Jubilados

“No puede ser que nos roben todo, que se paseen por acá adelante nuestro. ¡Están vendiendo mis dólares!”, exclamó.

“Vivía en una zona tranquila en el Delta. Pero cuando uno iba a la ciudad a mí también me asaltaron en Saavedra y quedé con tanto pánico que cuando se jubiló mi marido buscamos un lugar. Como tengo familiares aquí decidimos venir para este lado”, prosiguió en su relato.

Impotencia

Además dijo que “hay muchos vecinos que podrían aportar más datos pero les tienen miedo”. “Uno solo fue a declarar. La Policía me dice que no puede hacer nada hasta que el juzgado no le dé la orden. Pero hay gente que ya los vio llevándose nuestras cosas, es más por una foto que me mandaron, que yo no me había dado cuenta, la valija que llevaban era la mía”, añadió.

“Ahora estamos viendo de poner alarma comunitaria pero por qué yo tengo que gastar si pago todos mis impuestos”, se lamentó la mujer.

"La gente de acá es buena, salvo un grupo, la manzana podrida del cajón que habría que sacarla", concluyó.