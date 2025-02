Lina Solé, la bailarina que recorrió el mundo y ahora brilla en Carlos Paz

La danza muchas veces es definida como el lenguaje universal. De esto puede dar fe Lina Solé, la joven artista carlospacense que recorrió el mundo bailando.

Con apenas 25 años, Solé, quien comenzó su formación en escuelas locales, ha bailado en escenarios de Turquía, India, Marruecos, España y Alemania, entre otros, lugares donde aprovechó para incrementar su formación artística.

Además, participó de espectáculos junto a Hernan Piquín, en el homenaje que el reconocido bailarín le brindó a Freddie Mercury, y acompañó a Juan Carlos Baglietto, una de las voces emblemáticas de la música nacional, en la versión infantil musical de El Principito.

Este año brilla en el escenario de Espacio Mónaco junto a Ángel Carabajal, quien la considera una de las artistas con mayor proyección de la temporada. Su papel en el espectáculo de nominado ‘20 años con el arte’, le valió un ‘Carlos’ como mejor bailarina en la última entrega de los premios más importantes de la temporada teatral en verano.

“Estoy cumpliendo algo que quería hace mucho, que es poder bailar y hacer temporada en Carlos Paz. Me fui chica de casa a lugares muy lejanos, vengo de una familia muy unida y hoy tengo la oportunidad de estar cerca de ellos haciendo lo que amo. Estar en casa me brinda una energía especial. Soy una agradecida a Ángel quien me dio un gran lugar dentro del show, me hace sentir que vio algo en mí. Personalmente, tenía muchas ganas de volver y presentarme en mi ciudad”, resaltó.

—¿Cómo define este show, que es tan abarcativo en materia artística?

—Es el arte en su máxima expresión. Pasamos por muchos ritmos que al espectador, y también al artista, lo mantienen bien despierto. El show tiene partes intensas en las que se incluyen diversos ritmos. Hay momentos folklóricos, hay salsa, jazz, para quienes estamos sobre el escenario implica un gran desafío. Pero el show no sólo se destaca a nivel musical, sino que también lo hace en materia de luces, escenografía virtual y, obvio, de baila rines ya que tenemos el cuerpo de baile más importante de Carlos Paz. Se armó un grupo hermoso del que seguramente me llevaré varias amistades.

—¿Cómo fue el salto de Carlos Paz a la escena nacional?

—Me formé en Carlos Paz desde chica y a los 16 años me gané una beca para el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín, en Buenos Aires. Entiendo que fui la bailarina más chica que ingresó en la historia del teatro. Después de egresar, empecé a bailar en una gira junto a Hernán Piquín y seguí mi carrera en diferentes espectáculos y compañías en todo el mundo.

—Turquía, India, Europa y Marruecos. ¿Qué le aporta ron a su carrera estos destinos tan exóticos?

—Cada lugar fue una experiencia única y enriquece dora. Me permitió crecer como artista y conocer nuevas culturas. Estuve siete meses en Turquía, país al que viajé sólo con pasaje de ida. De allí decidí mudarme a India donde me dediqué a hacer acrobacias aéreas. Con toda esa experiencia a cuestas, comencé a viajar por Europa, tomé clases y cursos en Alemania, Bélgica, crecí mucho. Luego viajé a Marruecos donde trabajé durante seis meses. Fue un gran crecimiento personal haber tenido la posibilidad de conocer otras culturas, para el artista eso es muy importante, uno vuelve a su país con otros va lores y al vivir distintas experiencias se abrieron nuevas oportunidades.

—¿Qué significa haber ganado un ‘Carlos’ individual en su primera tempo rada?

—Haber ganado es principalmente una gran alegría por el hecho de que es mi primera vez haciendo tempo rada. Le dedico el ciento por ciento de mi vida a la danza y esto es como darle un poco de valor y reconocimiento al esfuerzo que hago desde que soy chica. No es fácil en este ámbito que tu nombre empiece a ser tenido en cuenta por los principales directores y el premio, sin dudas, ayuda en ese sentido, para que uno de a poco comience a consolidar su nombre en este mundo.

—Tras la temporada volverá a participar del ‘Principito’ junto a Baglietto. ¿Cómo es compartir escenario con uno de los principales referentes de la música nacional?

—‘El Principito’ es una de las experiencias más lindas a nivel humano que me tocó vivir. Fue mi primer trabajo al volver al país y para ingresar debí pasar una audición muy difícil. Este año en marzo retomamos en el Quality, en Córdoba; también tengo algunos fines de semana que haremos gira y en julio volvemos al Ópera. Baglietto es como un padre, es un artista muy cercano a nosotros y es un honor poder compartir escenario con él.

—¿Qué consejos le daría a los jóvenes que quieren seguir una carrera en la danza?

—Les diría que nunca de jen de soñar y que trabajen duro para alcanzar sus objetivos. La danza es una carrera desafiante, pero también muy gratificante.

ANGEL CARABAJAL, 20 AÑOS CON EL ARTE

Lina forma parte del elenco de la obra del reconocido productor y artista junto a Marcelo Iripino, Pablo Lozano, Facundo Toro, Nacho Prado, Lucas Cerazo, Los nombradores del Alba y un cuerpo de baile. Puede disfrutarse de martes a domingos a las 21 en Espacio Mónaco, Av. San Martín 1887, Villa Carlos Paz