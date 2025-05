LLA Córdoba seguirá de cerca lo que pase con Adorni pero gana fuerza la opción de la lista “violeta – violeta”

Lo que ocurra en las elecciones legislativas en Buenos Aires, terminará de definir el mapa político nacional. El resultado que consigan candidatos como Manuel Adorni (LLA), Silvia Lospenatto (PRO) o Leandro Santoro, por el kirchnerismo, mostrará fortalezas o debilidades de cada uno de los espacios.

Habrá lecturas disímiles y comenzarán las especulaciones respecto a posibles alianzas, de cara al resto del calendario electoral, y las miradas comenzarán también a apuntar al 2027. En Córdoba, todos los espacios seguirán muy de cerca lo que ocurra en Capital Federal, sin embargo y en contra de mucho de lo que se viene hablando en las últimas semanas, los libertarios cordobeses aseguran que los guarismos que consiga Manuel Adorni, el candidato del presidente Milei, no serán determinantes, “ni mucho menos”, en lo que ocurra en la provincia mediterránea.

La elección en Caba y el impacto en Córdoba: cuánto influye el resultado de cara a octubre

“Cada vez gana más fuerza la posibilidad de una lista violeta – violeta”, según ellos mismos definen, esquivándole al término de lista pura como se la venía nombrando, hasta hace poco tiempo. Pero en ese juego de colores, también asoma la fórmula “violeta – violeta – amarillo”. Esto significa que podrían sumar a algunos dirigentes del PRO, quienes han acompañado con su voto a Milei. La feroz pelea que se desató entre Mauricio Macri y Javier Milei, tras el voto por Ficha Limpia en el Senado, podría ser determinante en algunos distritos, pero en principio no haría tanta mella en Córdoba y el nombre de Laura Rodríguez Machado en esta fórmula es casi un hecho, aunque en la actualidad la exdirigente de la Ucedé responde mucho más a Patricia Bullrich que a Macri.

¿Cuál es la lectura que realizan y que no ocultan en ninguna charla en off? Consideran que el Presidente mide bien en esta provincia, donde tiene un piso de intención de voto que es de por sí elevado, y ningún otro partido le sumaría mucho más de lo que ya tienen. Incluso van un paso más allá y se animan a “porotear” con la figura de algunos dirigentes que podrían sumarse. “Los nombres que suenan no nos garantizan confianza. ¿Cómo sabemos que ante una votación difícil con temas como universidades o jubilados no nos van a votar en contra? Tememos que primen los egos personales”, reconocen sin nombrar a nadie.

Mogetta y Bornoroni viajan a apoyar a Adorni

El jefe de Bloque en Diputados y hasta ahora máximo referente de LLA en Córdoba, Gabriel Bornoroni, y el exsecretario de Transporte, Franco Mogetta, quien pugna por encabezar la lista de Milei en las próximas elecciones legislativas, se verán las caras en el búnker porteño donde esperarán los resultados obtenidos por Adorni.

No fue una semana fácil en la relación entre ambos dirigentes e incluso asoman algunas rispideces o diferencias de criterios a pesar de que hubo apariciones conjuntas en diversos eventos. Mogetta busca crecer en la provincia y ya empezó a moverse como candidato y a recorrerla.

Bornoroni busca mantenerse como el principal referente y esta semana incluso pareció acelerar la búsqueda de consolidar su imagen, al anunciar el sorteo de su dieta como diputado, estrategia que pareció rendirle bien al presidente Javier Milei cuando hacía lo mismo. Esta semana se concretó el pase de Mogetta a las filas libertarias.

En las redes difundieron imágenes de la rúbrica junto a Martín Menem, jefe de la Cámara de Diputados y uno de los integrantes de la mesa chica del Presidente, más allá del famoso “Triángulo de Hierro”, integrado por Santiago Caputo y Karina Milei.

Suman imputaciones en el caso Crese por contratos con empresas del clan Catrambone

En las fotos difundidas por Bornoroni, también apareció Gonzalo Roca, hombre de confianza del cordobés, también vinculado al mundo del expendio de combustibles, vicepresidente de La Libertad Avanza y quien cuenta con todos los números para integrar la lista del espacio; habrá que ver en qué posición.

En Buenos Aires los dirigentes aprovecharán para mantener algunas conversaciones con referentes nacionales respecto al panorama en Córdoba y tal vez vuelvan con nuevas definiciones. Ambos saben que profundizar las diferencias no le sirve a nadie. Búnker.

El presidente Javier Milei seguirá de cerca lo que ocurra en las elecciones porteñas y decidió no viajar a la asunción del Papa León XIV. El búnker de la Libertad Avanza en donde aguardarán los resultados de Manuel Adorni, será en el Hotel Libertador de Buenos Aires, el mismo en que residió durante la campaña presidencial.

Milei emitirá su voto en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio de Almagro, a las 10.30, según se informó. Hacia el fin de la tarde, el mandatario arribará al búnker de LLA al aguardo de los primeros números oficiales.