Llega Vidal a Córdoba mientras Macri arma la valija

El lanzamiento del libro Primer Tiempo puso al expresidente Mauricio Macri nuevamente en la agenda de la política nacional. El evento, que contó con mucha presencia cordobesa como la de Gustavo Santos, Mario Negri, Rodrigo de Loredo, Laura Rodríguez Machado, Soher El Sukaría, Javier Pretto y Oscar Agost Carreño, entre otros, también fue noticia por los faltazos. Algunos con aviso, otros no tanto, lo cierto es que Luis Juez y Ramón Mestre no estuvieron; como tampoco lo hizo el ala monzoista del PRO que encabeza precisamente el extitular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, e integran Rogelio Frigerio junto a Nicolás Massot. “El tridente dijo ausente”, resumió con cierta picardía un amarillo cordobés que además anticipó el desembarco a Córdoba de la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La exmandataria bonaerense llega hoy y estará mañana en la Fundación Mediterránea. Ah, hablando de empresarios, el que estuvo en el lanzamiento del libro también fue Manuel Tagle, y sobre ello, un conocedor del Círculo Rojo local, dijo: “ojo con eso”. En tanto, la llegada de Macri a la provincia se espera para las próximas semanas. “¿Los que no fueron a Baires, lo irán a recibir en Córdoba?”, se preguntaron en un coqueto bar de Nueva Córdoba dos dirigentes sobre el final de la semana.



Sigue la grieta radical en su máximo esplendor

La interna en la UCR sigue encendida como antes de la elección del domingo pasado. O peor. Lo cierto es que, en medio de las acusaciones cruzadas, los pedidos de impugnación por parte de Sumar a Convergencia, el sector que proclamó ganadores a Marcos Carasso y Diego Mestre, en provincia y capital, respectivamente; lo que quedaron fueron también comentarios de lo que ocurrió en el interior. Por ejemplo, en Colón, cuentan que todavía le dura el enojo al intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, que encabezó la lista de unidad, pero acusó a su colega de Estación Juárez Celman, Myriam Prunotto, de movilizar a gente para llegar a casi 200 votos en blanco. O en Santa María, donde desde Sumar apuntaron a la relación del PJ local con el mestrismo para ir en contra del candidato que impulsaba Rodrigo de Loredo en Alta Gracia. Dicen que algunos con peso en Sumar mandaron a decirle algunas cosas a un sector de los caudillos del peronismo en Alta Gracia. Igual, también hacia adentro hay ruidos. Y en los dos sectores. En Sumar, no todos están convencidos de la judicialización que impulsan algunos y si hay Paso, están los que piden ya lugares en las listas con De Loredo, como, por ejemplo, Orlando Arduh. En tanto, en Convergencia, cuentan que también retomó cada uno su camino. Por nombrar un caso: alfonsinista Dante Rossi empapeló la ciudad pidiendo un “frente amplio cordobés y sin referencias nacionales”.



¿Calvo a la lista de senadores?

La teoría empezó a encenderse en un sector del PJ de la Capital. Con varios dirigentes que se acercaron al vicegobernador Manuel Calvo y que lo ven con ganas de campaña, aunque no encabezando precisamente la lista a Diputados. “¿Por qué no al Senado? ¿Detrás de Alejandra (Vigo)?” disparó una voz autorizada del peronismo. La estrategia sobre la que venía trabajando el schiarettismo era con el hombre de Las Varillas en el tramo a la Cámara baja y que no asumiría, que tendría un rol importante en la campaña pero sin llegar en diciembre al Congreso, en el caso de que le tocara. Lo cierto es que ahora en el PJ empiezan varios a tallar sobre la posibilidad de que acompañe a la diputada nacional en el tramo al Senado para este año.

El debate por Delgado agitó a los legisladores capitalinos

Finalmente, pasó “la semana Delgado”, como algunos habían definido los últimos días en la Unicameral. El martes el hombre pasó por comisión, respondió preguntas, y el miércoles se terminó aprobando con apoyo de un nutrido sector de la oposición la llegada de Juan Manuel Delgado a la fiscalía general. Despacho que estuvo vacante por casi dos años. Al margen de esto, que ya se conoce, en los pasillos de la Legislatura todavía hablan de dos cuestiones. La primera, el trabajo del tridente integrado por Manuel Calvo, Francisco Fortuna y Oscar González para conseguir el respaldo de un sector de la oposición. “El debate podría haber sido largo y se desactivó todo en tres horas. Cerró por todos lados”, dicen algunos peronistas con oficinas en la Unicameral. Sin embargo, al margen de ello, varios destacan cómo sigue la disputa entre los dirigentes del PJ y la UCR de la Capital. El miércoles volvieron a cruzarse el radical Marcelo Cossar con la peronista Nadia Fernández; dicen que, mientras el mestrista hablaba, la peronista la gritaba ‘caradura’ y luego empezó un cruce entre ellos. Diálogo que no está permitido entre los parlamentarios. Cuentan que ahí tuvieron que intervenir desde la presidencia de la sesión para recordarle a los legisladores que no podían seguir cruzando acusaciones directas en el recinto.

Estévez a la asunción de Alberto F. en el PJ

Mañana asumirá el presidente Alberto Fernández la conducción del PJ nacional en el marco de la famosa lista de unidad. El evento será en la localidad de Pilar, en la zona norte del conurbano bonaerense, y en un microestadio ubicado en una calle denominada Néstor Kirchner. Al margen del universo de las casualidades, habrá presencia cordobesa. La diputada nacional del FdT, Gabriela Estévez, recibió en los últimos días la invitación por parte del actual presidente del PJ nacional, el sanjuanino José Luis Gioja.