Los cordobeses, a favor del Servicio Cívico Voluntario

por Ariel Bogdanov

Mediante la resolución 598/2019, publicada en el Boletín Oficial por el Ministerio de Seguridad de la Nación y firmada por su máxima autoridad, Patricia Bullrich, el pasado martes se anunció la creación del denominado Servicio Cívico Voluntario en Valores. El mismo está destinado a jóvenes desempleados y fuera del sistema educativo, que busquen formarse “a través de los valores democráticos y republicanos”. La medida que se ejecutará en sedes de Gendarmería de diversos puntos del país, despertó cuestionamientos de distintos ámbitos y por diversos motivos. Sin embargo la medida parece haber caído bien en gran parte de la población, según indica un estudio de la consultora Giacobbe y Asociados que midió el impacto de la noticia en el país. El primer dato que se desprende del informe es el alto nivel de aceptación que tiene el anuncio: el 61,3 porciento de los consultados se mostró a favor contra el 22 porciento que está en desacuerdo. La encuesta desglosa los resultados por regiones y la provincia de Córdoba fue una de las regiones con mayores índices de aprobación de la medida. Más del 62 porciento de los cordobeses se mostraron a favor. En regiones como Buenos Aires o Santa Fe, el porcentaje de aprobación baja y se ubica en el orden del 55 porciento.

En tanto que el 66 porciento de los cordobeses consideró que esta medida impulsará a los jóvenes entre 16 y 18 años a terminar el colegio y/o aprender un oficio. También se midió la decisión de que sea Gendarmería quien se haga cargo de esta tarea y el 65 porciento se mostró a favor en Córdoba, porcentaje varios puntos encima del promedio nacional.

Palabra oficial

PERFIL CORDOBA dialogó con Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior y uno de los impulsores de la medida quien explicó el alcance de la misma y su impacto en la sede de Jesús María en Córdoba.

La argentina tiene miles de jóvenes que no estudian ni trabajan, ese es el grupo meta original pero no es excluyente. La idea es promover y darle incentivos que en otros lugares no existe. Por ejemplo enseñarle a manejar drones, tomar contacto con helicópteros, equinoterapia, trabajo con canes. Son actividades que en otros lugares no existen y pueden incentivar desde otro lugares. Habrá especialistas en software que pueden también sumar su conocimiento”, explicó. “Hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación para que puedan terminar el secundario y obtener orientación profesional”, agregó y aclaró que este proyecto no es un reemplazo del sistema educativo.

Milman detalló que la prueba piloto se realizará en seis lugares y según la demanda se irá ampliando las sedes y también la cantidad de días en el que se dicten los cursos que en principio será una vez por semana. Según confirmó el propio funcionario, el pasado jueves ya hubo personal de Gendarmería de todo el país instruyéndose en Buenos Aires de algunos detalles y el Servicio se pondría en funcionamiento en el mes de septiembre, con apertura de inscripciones en agosto.

El Secretario se mostró sorprendido por algunas críticas y mencionó las expresadas por la exministra de Seguridad Nilda Garré. “El servicio militar voluntario, existe y ellos nunca lo derogaron. Ahora cuestiona esto y no tiene nada que ver con el Servicio Militar. Van un día, de jean y zapatillas y si no les gusta no van más”, aseguró.

“Tenemos muchos llamados, una cantidad enorme de mensajes por mail de madres que piden participar y si la demanda lo amerita tal vez puedan sumarse otras fuerzas que tengan la capacidad”.

Milman también se refirió al papel que tendrá la Escuela de Suboficiales “Cabo Raúl Remberto Cuello”, de Jesús María. “La currícula va a ser ls misma en todas las sedes. En Jesús María va a haber helicópteros, hay caballos, canes. Va a haber médicos, odontólogos lo que permitirá que los jóvenes tengan sus cuestiones médicas, también más controladas”, completó el funcionario.