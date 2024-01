Los familiares del narco “Fito” Macías no cometieron delitos en Córdoba: no se inició causa judicial

La deportación de la esposa y los cuatro hijos de José Adolfo “Fito” Macías, el narcotraficante que se fugó el pasado 8 de enero de una cárcel de máxima seguridad de Ecuador, generó mucha repercusión por el operativo que montaron las fuerzas de seguridad provinciales y federales en el country Valle del Golf, en Malagueño, donde la familia Macías había comprado una casa y en la que se instalaron en los primeros días de este año.

En una entrevista con PERFIL CÓRDOBA, el ministro Juan Pablo Quinteros confirmó que “no había alerta de Interpol, ni azul para el paradero ni roja para la captura” de los familiares del narco y manifestó que nada hace pensar que estuvieran en nuestra provincia “por actividad de venta o tráfico”.

“Creemos que los mandaron a un lugar que ellos consideraron seguro. Los mandaron a ‘enfriarse’, como sucede con este tipo de capos narco. Era un comienzo, no sabemos qué podía suceder en adelante”, dijo el titular de la cartera de Seguridad del Gobierno provincial.

¿Cuáles fueron los detalles que delataron la presencia de la esposa “Fito” Macías en Córdoba?

El operativo se llevó a cabo el pasado jueves a la noche en la vivienda ubicada en el lote 20, manzana 6 de la Zona 1 del country Valle del Golf. Las ocho personas que estaban en el interior de la vivienda fueron notificadas que debían irse del país.

No hubo allanamiento y ningún integrante de la familia del capo narco ecuatoriano fue detenido. “Un informe de la Dirección Nacional de Migraciones resolvía cancelar la residencia transitoria de cinco ciudadanos ecuatorianos”, indicó Quinteros.

El ministro reconoció la tensión previa porque “podrían habernos recibido a los tiros”. Sin embargo, “cuando golpearon la puerta, salió la mujer y se le comunicó la notificación de Migraciones. Se le pidió que identificara a su hijo y lo hizo. Se pusieron dos policías en la puerta y le informaron que no podía entrar más. Salió la última hija. La casa se precintó. Aceptaron voluntariamente irse. En realidad, lo que se logró es que se vaya la familia de uno de los narcos más sangrientos que está siendo buscado”.

Sin causa en la Justicia

El fiscal federal de Córdoba, Alberto Lozada, confirmó que “ningún integrante de esta familia tiene antecedentes en Córdoba, y aquí no se inició ninguna causa judicial. Nosotros fuimos informados por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) acerca de que desde el Ministerio Público de Ecuador habían alertado al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la posibilidad de que esta gente estuviera por instalarse en Argentina”, dijo a elDiarioAR.

Y agregó: “Acá en Córdoba, estas personas, la esposa de este narcotraficante y el resto de la gente que la acompañaba, no tiene ninguna causa judicial”.

Ahora se investiga por qué la familia de ‘Fito’ Macías eligió Córdoba para radicarse

Por lo tanto, la expulsión “sin causa” de la esposa de Macías, sus hijos y las demás personas, que ingresaron con visa de turista a la Argentina, podría haber sido apelada a través de un trámite judicial. Sin embargo, los involucrados obedecieron la orden de repatriación.

Críticas al operativo

El senador nacional Luis Juez criticó el “circo” del megaoperativo realizado para expulsar del país a la esposa y los familiares del narco ecuatoriano “Fito” Macías.

“El Presidente dice ‘no hay plata’ y viaja a Davos en avión de línea, y acá se gastan 400 mil dólares en llevar a una familia sin pedido de captura y que entró legalmente al país. Todo parte de un circo”, cuestionó en declaraciones al sitio La Política Online.

Por su parte, Laura Etcharren, socióloga, investigadora y asesora en temas de narcotráfico y narcomenudeo, calificó al procedimiento de las fuerzas de seguridad “como un papelón”.

“No hay una investigación criminal previa al hecho y es como una especie de culebrón porque la familia llegó a Ecuador y quedó en libertad”, dijo a Cadena 3.

Y agregó: “Al no haber investigación previa es escenografía. Si no hay un trabajo de Inteligencia no sabemos si hay otras redes de Macías en el país o en Córdoba”.