Los halcones opositores Maqueda y Nostrala van a Tribunales II para denunciar al ministro Fabián López

El liberal mileista Gregorio Hernández Maqueda, junto al bloque juecista presidido por Walter Nostrala, impulsa una denuncia penal contra el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, por "incumplimiento" de los deberes de funcionario público en el marco de la discusión por las subas en la boleta del servicio de agua en la capital cordobesa.

Los halcones de la oposición cambiemista se presentarán este miércoles en Tribunales II para denunciar al titular de la cartera de Servicios Públicos argumentando que incumplió su deber de comparecer ante la Unicameral para explicar los aumentos -por sobre la inflación- en la tarifa de Aguas Cordobesas, como lo adelantó Perfil Córdoba en su edición del domingo.

El parlamentario liberal indicó que la denuncia se basa en que el ministro López "desconoció una citación obligatoria aprobada por unanimidad en la Legislatura provincial", en la que se le exigía brindar explicaciones sobre los incrementos en la tarifa de agua, que acumulan un 45,5% en 2025, a pesar de que la inflación anual en la Argentina se ubica en torno al 17,3%, según datos oficiales.

"Mañana vamos a dar un paso trascendental: llevar a la Justicia un hecho de enorme gravedad institucional. El ministro López no solo ignoró una resolución aprobada de forma unánime, sino que con su accionar incumplió la Constitución de la Provincia y las obligaciones inherentes a su cargo. Esto constituye claramente un delito en ejercicio de sus funciones", expresó Hernández Maqueda.

Autopista Ruta 19: Córdoba comienza este miércoles la construcción del tramo clave Arroyito-Santiago Temple

En el plenario ordinario del 3 de septiembre -luego vinieron las dos sesiones especiales en el interior- la Cámara aprobó la resolución del legislador del bloque Mejor Futuro para que, en un plazo de 14 días, comparezca López a tal fin. Con dos "soldados" menos, y para no registrar una derrota, el PJ acompañó la iniciativa que de entrada contaba con el apoyo de todo el arco opositor.

En este marco, el liberal mileista subrayó que se trata de la primera citación a un ministro aprobada por el Poder Legislativo desde 1994, lo que marca la trascendencia del caso. Al sostener que “"os plazos están vencidos", algo que desestima el oficialismo, el opositor afirmó que "el ministro se negó a rendir cuentas y pretendió, de manera extemporánea e inconstitucional, solicitar una prórroga que carece de validez jurídica".

De esta manera, Hernández Maqueda y la bancada juecista comandada por Nostrala adelantaron su rechazo a la jugada del PJ y sus aliados que se disponen a aprobar en la sesión del 8 de octubre un dictamen de la comisión de Infraestructura y Servicios Públicos -emitido por la mayoría oficialista- que prórroga la comparecencia de López para cuando se trate el Presupuesto 2026.

En su réplica, el oficialismo defiende su posición basada en el derecho administrativo y el funcionamiento de las comisiones. En este marco, las posturas encontradas proyectan el fuego cruzado que se dará en el recinto en el próximo plenario de la Unicameral.

"El pueblo de Córdoba no puede seguir pagando tarifas abusivas mientras el poder político se protege entre sí y se niega a dar explicaciones. Mañana vamos a presentarnos en Tribunales II porque creemos que la Justicia debe investigar los delitos cometidos y sancionar a los responsables", concluyó el legislador liberal.

La prórroga a la comparecencia de Fabián López por el aumento de Aguas Cordobesas aviva el fuego cruzado en la Unicameral

Otra versión

Al negar que haya un incumplimiento de López ante lo resuelto por el pleno, espadas oficialistas exhibieron una nota ingresada el 16 de septiembre, dirigida a la vicegobernadora Myrian Prunotto, en la cual el ministro plantea concurrir cuando se trate el proyecto de Presupuesto 2026, pero deja abierta la puerta a otra fecha "en que la Legislatura estime conveniente convocarme", señala la misiva.

"El ministro, antes de que se venciera el plazo, dijo: quieren que vaya, voy. No tengo problemas", aportó el jefe del bloque oficialista Miguel Siciliano al salir al cruce de la movida de los halcones cambiemistas. También se aclaró que, administrativamente, la Legislatura tiene que fijar un día y hora para citar al ministro, pero eso no se materializó. "Si no te citan, ¿cómo vas a ir?", lanzó una voz del peronismo.

En la nota a Prunotto, López señala además que "el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos no tiene injerencia alguna en la definición de tarifas, y que el Directorio del Ersep se encuentra además conformado por representantes de la oposición".

“Estamos acostumbrados a las mentiras y a la mala praxis política de estos personajes. Es lo único que han hecho en la Legislatura desde que han asumido. Oponerse, mentir, poner palos en la rueda. Es lamentable la actitud que tienen estos dirigentes”, contragolpeó Siciliano en la nota de Perfil Córdoba que se publicó en la edición del domingo.