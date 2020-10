“Los sanitaristas no conocen el territorio como para tomar algunas medidas”

Marcos Ferrer, el intendente de Río Tercero, la ciudad más grande que gobierna el radicalismo, se convirtió en uno de los más críticos de la Provincia en la última semana.

- ¿Cree que pagará un costo por su postura?

- Es incierto. Hasta el momento siento un acompañamiento de mi comunidad en lo que transmito y pienso, porque creo que hay un hartazgo generalizado. El dirigente tiene la obligación de transmitirle a la gente no lo que quiere escuchar, sino lo que la gente necesita en ese momento. Aún a costo personal o político. Independientemente de esto, creo que mucha gente tiene razón en lo que plantea: que el resultado de lo sanitario es malo, aun habiendo tomado medidas drásticas. Cuando una persona manifiesta su intención de trabajar lo peor que puede hacer el Estado es cercenar eso. Tiene que haber más empatía desde la dirigencia. La respuesta no puede ser siempre un IFE de diez mil pesos. Esto no puede estar en manos de sanitaristas o epidemiólogos a quienes respeto por su trabajo, pero nadie los eligió para tomar decisiones. Para eso hay que conocer y entender el comportamiento social.

- ¿Y los sanitaristas no entienden el comportamiento social?

- No lo conocen como no conocen el territorio. Porque no es su profesión salir a recorrer la provincia, pero el gobernador y algunos ministros tienen ese conocimiento para hacer un análisis de ello. No es lo mismo lo que pasa en Río Tercero que lo de Carlos Paz, ciudades equiparables desde el tamaño, aunque con distinta matriz económica. Las decisiones no pueden ser idénticas para las dos. Alguien tiene que hacer ese análisis político.

- Y la situación sanitaria de Río Tercero, ¿cuál es?

- El porcentaje de camas en internación es del 50% y en UTI es del 80%, pero no es por la situación sanitaria de Río Tercero. Es porque desde que arrancó la pandemia, hasta ahora, hay 12 camas de terapia intensiva. Y para un universo de 150 mil personas, porque el nuestro es un hospital regional, el problema no es la situación sanitaria de la ciudad, el problema es que hay pocas camas. Y de esas camas, cuatro son del hospital público que es provincial, el resto son del sistema privado. Entonces, tenemos que preparar a la gente para que entienda que debe ser parte de la solución, no del problema. Y esa solución, es cuidándose. Debemos virar el mensaje y debe ser en conjunto, porque va a tener otro impacto con respecto a la pandemia; no cerrando un bar o un gimnasio. ¿Por qué tienen restricciones los departamentos Tercero Arriba o San Martín y Río Cuarto o San Justo no? No nos invitan a discutir, a la toma de decisiones.

- ¿Cómo ve el futuro radicalismo?

- Tenemos un gran desafío que es, superada la interna, lograr la unidad. Porque la unidad antes son acuerdos políticos, de dirigentes, el objetivo es que eso se logre después. Y enamorar a los cordobeses con un proyecto político cambiando los estilos, la conducción, los nombres que se repiten y con madurez, estar juntos después de una interna.

- ¿Y un intendente puede presidir la UCR?

- No debería haber problemas y no lo contesto desde lo personal porque no es mi aspiración. Pero hubo casos, como Ramón Mestre que gobernaba la ciudad de Córdoba y presidía el partido. No debería ocurrir que el Gobierno provincial obstaculice el rol de un presidente partidario desde la gestión. Si eso ocurre, el PJ cordobés será bien parecido al kirchnerismo.

- ¿Cree que en la Provincia esperaban tener con usted la misma relación que con su antecesor (Alberto) Martino?

- Si esperaban eso, estaban equivocados. Yo no voy a formar parte de Hacemos por Córdoba, soy militante radical antes que intendente. Y para Gobierno provincial es bueno una mirada diferente, ningún totalitarismo termina bien. Igual, desde la Provincia nunca me condicionaron.