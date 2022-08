"Los trabajadores de museos estamos para servir a las comunidades y no a los gobiernos"

Es la segunda vez que Tomás Bondone participa del congreso organizado por el ICOM (Consejo Internacional de Museos), un organismo no gubernamental asociado a la Unesco que tiene 70 años y fue creado después de la segunda guerra mundial pensando a los museos como espacios importantes de reconciliación.

El evento se realiza cada tres años –el próximo será en Dubai– y es la reunión más importante de trabajadores de museos del mundo. Alrededor de 5.000 participantes de países árabes, africanos, europeos y latinoamericanos se dan cita para discutir y poner sobre la mesa sus distintas realidades en materia museística.

Bondone, con experiencia en museos de mediana complejidad (estuvo cinco años dirigiendo el Palacio Ferreyra Museo Superior de Bellas Artes Evita y más tarde fue nombrado director del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia - Casa del Virrey Liniers), está participando como asistente en el Comité internacional de la museología. “Es muy estimulante la propuesta y los ejes que se están trabajando. Sobre todo porque es un espacio maravilloso de intercambio con otros profesionales de distintas partes del mundo. Estamos conviviendo con otros directores de museos nacionales de Argentina (NdelE: del congreso se encuentra participando además la cordobesa Silvana Lovay, representante del Consejo Directivo en el Comité Internacional de Educación y Acción Cultural ICOM CECA por Latinoamérica y el Caribe) y las jornadas se dividen en sesiones plenarias por la mañana, donde se discuten y exponen cuestiones vinculadas al ICOM, como por ejemplo código de ética financiación y estrategias económicas para los museos o la sostenibilidad, y por la tarde los distintos comités internacionales discuten temáticas más específicas de las tipologías propias de cada museo”, detalla Bondone desde la capital de la República Checa.

El tema de este año es ‘El poder de los museos’ y por primera vez el formato del Congreso es híbrido, con muchos asistentes participando de manera virtual.

Lo medular. Una de las cosas más importantes que se sucedieron en este evento fueron las cuatro conferencias principales a cargo de personalidades de renombre y que tienen por objetivo discutir planes estratégicos hacia el futuro.

Por caso, la conferencia de Hilda Flavia Nakabuye, una activista de derechos ambientales y cambio climático de Uganda que fundó el movimiento Fridays for Future en ese país y que brindó una ponencia sobre ‘Sostenibilidad: Los museos y la capacidad para superar las crisis’, o Seb Chan, director general y ejecutivo de ACMI en Melbourne, que disertó sobre ‘Entrega: Los museos y las nuevas tecnologías’.

Una nueva definición de museo. Este año, además de elegir a un nuevo presidente de ICOM, se votó una nueva definición de Museo (ver más abajo). Esta definición se venía trabajando desde hacía tres años y había cinco propuestas en danza. “Es muy interesante lo que se plantea porque rompe la definición tradicional y aparecen cosas como la sostenibilidad o entender a los museos como espacios de experiencia. Se está discutiendo cómo el museo se tiene que reinventar en esta pospandemia y la necesidad de entenderlos como parte integrante de comunidades a las que pertenecen. Los museos tienen un poder transformador de las sociedades y hay que entenderlos como lugares para descubrir, interpretar y compartir porque allí se enseña el pasado, pero se abren puertas para nuevas ideas; son pasos esenciales para construir un futuro entre todos”, reflexiona Bondone.

—¿Cómo ves a la Argentina en materia museística y a Córdoba en particular?

—En muchas intervenciones estuvo muy presente la cuestión del uso político de las colecciones, del patrimonio y de los museos. Y de cómo muchas veces los gobiernos los manipulan de acuerdo a intereses coyunturales.

Entonces, lo que se plantea es cómo nosotros, los trabajadores de museos, podemos dar vuelta esta situación y aprovechar a los gobiernos para promover el patrimonio y los museos. Lo que veo en Córdoba y en Argentina, en cierto contexto de debilidad institucional o de una cultura institucional poco regular, es eso: el privilegio de políticas de gobierno ante la aplicación de políticas de Estado. Nosotros trabajamos para dar continuidad, coherencia y aplicar políticas que van a atravesar las cuestiones de gobierno. Pero esta contaminación de la que hablo hace que no exista una continuidad en cuanto a estrategias de largo plazo. Los trabajadores de museos atravesamos las distintas gestiones y estamos para servir a las comunidades, no a los gobiernos.



El Museo, con nueva definición

“En esta nueva definición votada hoy (por el miércoles pasado) aparecen nuevos conceptos y palabras que nos remiten a nuevos paradigmas como por ejemplo intercambio, sostenibilidad, participación, experiencia, comunidades; lo que implica una apertura hacia otras sensibilidades y que el museo empieza a trabajar con un criterio más amplio, abierto y contemporáneo”, reflexiona Bondone.

En efecto, la Asamblea General Extraordinaria del ICOM aprobó la propuesta de la nueva definición de museo con un 92,41% (487 votos a favor, 23 en contra y 17 abstenciones). Tras la adopción, la nueva definición de museo del ICOM es la siguiente: “Un museo es una institución permanente sin ánimo de lucro, al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y expone el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Funcionan y se comunican de forma ética, profesional y con la participación de las comunidades, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos”.



Una feria museística

En el Centro de Convenciones donde se lleva a cabo el Congreso hay distintos stands de proveedores que exhiben equipamiento para museos, conservación, exhibición e iluminación. “Para nosotros es algo casi surrealista porque son cosas costosísimas y complejas, que escapan a los presupuestos que manejamos en los museos de nuestros países, pero no deja de ser valioso visitarlos y enterarnos de las tendencias en tecnologías de última generación para las distintas áreas de los museos”, relata Bondone.