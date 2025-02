Luciana Echevarría respondió a Oscar González y su abogado: "Amenazan para amedrentarnos"

El titular de un inmueble cerca de Miami, en Estados Unidos, pertenece a Oscar F. González, homónimo del exministro de Salud cordobés, de acuerdo con la documentación que exhibió su abogado defensor, Miguel Ortiz Pellegrini, para contrarrestar el aporte de evidencia que la legisladora Luciana Echevarría presentó en la justicia federal para que se verifique si se trataba de patrimonio del recientemente detenido.

Ortiz Pellegrini calificó esa información como “errónea y carente de sustento”, motivo por el cual aseguró que presentará una demanda contra la legisladora por daños y perjuicios, ya que su defendido, Oscar Félix González, no tiene ningún vínculo con Oscar Fernando González, el propietario de la vivienda en Weston.

Aseguran que la casa en Florida está a nombre de un homónimo de Oscar González

La respuesta de la legisladora no tardó en llegar: Echevarría manifestó que las intimidaciones de Gonzáles y su abogado buscan “amedrentar” a quienes exigen justicia y transparencia en el caso. "Es lamentable que amenacen a quienes pedimos que se investigue. Buscan amedrentar a la sociedad para que quienes cuenten con datos de posibles delitos no los aporten a la Justicia, como hicimos nosotros", dijo a PERFIL CÓRDOBA.

"Las familias de las víctimas del crimen vial nos acercaron el fuerte indicio sobre una propiedad en el exterior que podría pertenecer al imputado, e hicimos lo que teníamos que hacer: lo aportamos a la Justicia para que lo corrobore y eso es lo que hemos informado públicamente", explicó la legisladora.

Y agregó: "Sería bueno que la misma rapidez con la que aportaron información sobre este inmueble, la tengan para explicar el origen de los fondos con los que adquirió sus múltiples propiedades, muchas de las cuales nunca declaró".

Oscar González declaró por escrito y no contestó preguntas en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado

Echevarría insistió en que las amenazas no la detendrán en su lucha por la justicia. "No es más que manotazos de ahogado de un corrupto que ha quedado expuesto. Por más que nos amenacen, no van a lograr que dejemos de exigir justicia por el crimen vial y el fin de la impunidad que este nefasto personaje ha gozado durante décadas", concluyó.

Oscar González, exfuncionario del gobierno provincial, está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Fue detenido el pasado lunes y actualmente cumple prisión domiciliaria en Villa Dolores.

Caso Oscar González: el juez Vaca Narvaja explicó por qué ordenó la detención y le fijó una caución de $150 millones

Semanas después del siniestro vial fatal en el Camino de las Altas Cumbres, la legisladora Luciana Echevarría presentó una denuncia penal contra Oscar González por presunto enriquecimiento ilícito, evasión fiscal agravada y lavado de activos. Esa acusación fue tenida en cuenta por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian para imputar al exministro y pedir su detención.

A partir de esa denuncia se abrió una investigación paralela en la que el fiscal comenzó a averiguar sobre el patrimonio de González. Así fue que encontró una importante cantidad de inmuebles que serían incompatibles con los ingresos que el exlegislador tuvo en su carrera política desde la década de 1990.