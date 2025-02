Luis Juez: “Milei es un tipo extremadamente honesto pero también terriblemente ingenuo, y eso le va a jugar en contra”

-¿Por qué no acompañó el proyecto de los senadores de la UCR para crear una Comisión por el escándalo cripto?

-¿Cuántas Comisiones se armaron en el Senado para investigar la conducta de Boudou, la muerte de Nisman, los bolsos de López, la tragedia de Once, el enriquecimiento de Cristina o la fortuna de Máximo? Hay una Constitución que establece la división de poderes y quien investiga es la Justicia. Después, si la Justicia determina una conducta delictiva de algún funcionario atrapado en la norma constitucional, haremos el procedimiento que corresponda. No hay que mentirle a la gente, no hay que generar un escenario para la especulación política, porque quién tiene que investigar es el fiscal de la causa y el juez de instrucción. ¿O un senador tiene más facultades que el fiscal de la causa? ¿Yo puedo allanar, intervenir teléfonos, secuestrar documentación o cruzar información con los servicios de inteligencia?

-¿No fue una inconducta al menos sospechosa la de Milei haber promocionado o difundido una criptomoneda?

-Pero claro que sí, tienen que investigar, desde el Presidente para abajo, a todo el mundo. Pero no el Poder Legislativo. Ahora, ¿no les llama la atención que los mismos tipos que miraron para el costado tantos hechos de corrupción en los últimos 40 años, ayer estaban desesperados por caratular de una manera increíble y anticipada, antes que la Justicia haya citado al primer sospechoso? Yo no me caso con la corrupción, ni soy condescendiente con los hechos de corrupción. No soy un nabo a esta altura de mi vida. Pero tengo en claro cuándo hay un escenario montado para la especulación política y cuándo hay verdaderamente un interés en que el tema se esclarezca. Yo le estoy pidiendo al fiscal de la causa y a Servini, que ha delegado la investigación al fiscal Taiano, que procedan con todas las facultades que la ley les confiere y con toda la independencia y objetividad que tiene que tener un magistrado.



-Usted dijo que confiaba en Milei y lo consideraba honesto. ¿Puede decir lo mismo de su entorno, y de su hermana Karina en particular?

-No los conozco. Yo te puedo hablar de este tipo a quien lo he tratado durante este último año. No hay forma de explicar la conducta de Milei en este tema de la criptomoneda como un acto doloso de él. ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería el beneficio? Un tipo en la cresta de la ola, uno de los presidentes que ha logrado estar en la tapa de los diarios más importantes, un tipo con un poder increíble, en el momento más importante de su carrera política, con una proyección increíble, con tres años de gobierno, más posibilidad de reelegir cuatro años más. ¿Cuál sería el negocio si no fuera un acto de terrible ingenuidad, que es absolutamente imperdonable?

-¿No sospecha que pudo haber sido una instancia para fondear, tal vez, una campaña electoral?

-Puede haber sido para fondear lo que les parezca, para fondear pymes como él entiende que es una forma de fondear pymes dedicadas a la Inteligencia Artificial. No tengo dudas de que existió una estafa. El hecho existió, sí. Ahora, el verdadero estafador es un tipo que te vende calidad simulada, influencia y creo que Millei ha sido llevado a un lugar que, claramente, lo pone en un espacio de absoluta incomodidad.

-Milei recibió en Olivos a quienes promovieron esto. Se reunió más veces con ellos que con usted.

-Con más razón, por lo que debería desconfiar como un economista formado, preparado, debería haber sido mucho más precavido, porque no todos tienen la bonomía ni la honestidad brutal que tiene él. Claramente ha sido objeto de una utilización y van a ver que la investigación va a demostrar esto. Ha sido objeto de una manipulación estafatoria, no tengo ninguna duda, y que su presencia y su promoción a través de la red X permitieron que la estafa escalara. Hablo de la conducta, que es lo que tiene que investigar el fiscal. Por mi experiencia no veo un dolo, sí un acto de ingenuidad que es imperdonable en un Presidente.

-¿Y cómo se sanciona eso? Porque esa ingenuidad también tiene un costo.

- Por supuesto, y lo está pagando. ¿Cuál es el patrimonio de Milei? Su honorabilidad, su sinceridad brutal. Si dice que va a hacer tal cosa y la hace. ¿Cuál sería el negocio de él en esto? Se pulveriza esa credibilidad.

-¿Cuánto le puede afectar la credibilidad?

-Por eso el tema tiene que ser esclarecido con la mayor velocidad y profundidad posible. Si yo fuera Milei estaría compareciendo inmediatamente, pidiéndole al fiscal que profundice aun cuando esto ponga en evidencia que su actitud de ingenuidad ha sido casi imperdonable.

-Pero Milei propuso que lo investigue la Fiscalía Anticorrupción, que es como que en Córdoba investigue la Fiscalía Anticorrupción al gobierno provincial.

-Ojalá la Oficina Anticorrupción pueda llevarle al fiscal todas las pruebas que pueda colectar, pero ojalá el fiscal entienda que estamos ante un hecho de una gravedad inusitada, que pone en riesgo la palabra, que es el patrimonio más importante que tiene el presidente de los argentinos. Yo no necesito nada de Milei. Cada vez que digo esto, algunos colegas de ustedes intentan llevarme a un lugar de mierda. ‘Juez quiere ser presidente alterno del Senado’. No, muchachos, lo decían en diciembre. Ahora dicen: ‘Juez va a ser ministro de Defensa’. No, yo no voy a ser nada. Voy a seguir siendo senador hasta que sea gobernador en el 2027.

-¿Hay actitudes desestabilizadoras desde algunos sectores?

-Pero cómo no las va a haber, si el gobierno les acaba de dejar una pelota picando al borde del área, en un año donde no pudieron meter nada. Recuerden cómo arrancó el año pasado: con un pelotudo comiendo tutucas en la playa diciendo que Milei se iba en marzo o en abril (N.deE. en referencia a Pepe Albistur). Y ahora resulta que el tipo bajó la inflación, el riego país, contuvo la emisión, recuperó cosas que eran impensadas. Termina el año, está por arrancar el período de ordinarias y aparece un hecho de estas características. De un nivel de torpeza por parte de Milei, inimaginable. Ahora, esos ladris que aparecieron (se refiere a quienes lanzaron $Libra) tienen un nivel de astucia para la maniobra… No estoy tratando de diluir ninguna responsabilidad, pero te das cuenta que la maniobra fue de un altísimo nivel. Esos ‘crypto brothers’ se llevaron una torta monstruosa en cinco horas.

-Juez, hubieron antecedentes con Milei en 2021 y 2022. Y fueron estafas

-Claro, pero (Milei) tenía una responsabilidad distinta a la que tiene ahora. El tipo viene de un mundo que no entiende, se tiene que dar cuenta, eso se lo he dicho muchas veces. Es un tipo que, por ahí, no sabe que es presidente. Cuando hablamos de Lijo, le pregunté: ‘¿para qué necesitas a Lijo, Javi? Si él se dedica a lavarles el culo a los políticos con el culo sucio. Y vos no lo tenés sucio’. Te pueden tratar de mil cosas, te pueden basurear, pero vos no sos un delincuente, no te enriqueciste con la política. Capaz que lo ofenda al presidente con lo que estoy diciendo, porque lo estoy poniendo en un lugar de ingenuidad, al borde de... No veo un dolo en su conducta, sí un acto de ingenuidad inadmisible para un presidente.

-¿Es mejor que sea un boludo en vez de un estafador?

-No, no sé, pero claramente si fuera mi cliente le diría: ‘decime cuál es tu negocio, a ver qué te llevaste con esta” y como sé que no hay dolo, le tendré que decir ‘tomá, llevate el diploma, te diplomaste de…’

-Las encuestas muestran que hay un apoyo fuerte para el presidente y que la gente le da un cheque en blanco. ¿En la política pasa lo mismo con Milei?

-No, yo no le doy un cheque en blanco a nadie. Ahora, por este tipo pongo las manos en el fuego, es un tipo decente.

-¿De qué le sirve poner las manos en el fuego por un Presidente?

-No me sirve para nada. Yo no hago las cosas por interés, las hago por pura convicción. Aun cuando sé que del otro lado no hay reciprocidad. Milei es un tipo extremadamente honesto pero a esta altura del partido su ingenuidad le va a jugar decididamente en contra, porque al frente tiene una banda de tipos que están agazapados esperando la primera cagada, Y ahí encontraron una.

-Usted dice que no hay reciprocidad de La Libertad Avanza. ¿Le gustaría trabajar en conjunto, ir armando algo?

-No, no me interesa. No ando buscando ninguna reciprocidad. No hago esto para especular. No estoy buscando ningún lugar en la lista.