Luis Machín trae ‘El mar de noche” al Teatro Real

La 12ª Edición del Festival Internacional de Teatro que se realizará en Córdoba hasta el próximo 12 de octubre, cuenta con una amplia gama de propuestas artísticas pensadas para todo tipo de públicos. En la jornada de hoy, una de las opciones destacadas de la grilla tendrá lugar en la sala Carlos Giménez del Teatro Real. Se trata de El mar de noche, el unipersonal escrito por Santiago Loza y protagonizado por Luis Machín. El artista, de dilatada trayectoria en la escena nacional, destacó que la obra fue escrita hace cinco años y que cosechó aplausos en presentaciones tanto en el país como también en giras por Chile y Holanda.

Respecto al contenido de esta propuesta artística comentó que el texto tiene reminiscencias de obras emblemáticas de la literatura universal. “Encontramos a este hombre en una situación de soledad, ha sido arrasado por una situación amorosa y el público encuentra los despojos del hombre”, narró Machín a PERFIL CORDOBA. “Hemos visto distintas situaciones en esta obra, pero el común denominador de la reacción de la gente es que están impactados. Se quedan después de la función a saludar y se nota la conmoción. Es una obra muy intimista, de una cercanía extrema con el público”.

Machín reconoció que el Teatro Real presentará un desafío debido a las dimensiones del lugar y a esta búsqueda de intimidad con el espectador. “Creemos que va a funcionar. Ya la hemos probado en otros teatros grandes como el Coliseo Podestá en La Plata o el Lavardén en Rosario”, contó. “La obra dura una hora y es de un costo emocional importante. Todo lo que le pasa es de manera implosiva, lo que demanda un nivel enorm e d e concentración, de movimiento de la energía. Esto se debe al estado en que se encuentra este hombre”, completó.

Apuesta a la ficción local. El pasado miércoles y con muy buen rating, tuvo su debut Atrapa un ladrón, por la pantalla de Telefé (aquí Telefé Córdoba). La serie basada en la película To Catch A Thief, de Alfred Hitchcock, tiene a Machín como protagonista, interpretando al inspector Prieto. El actor definió a la nueva ficción de Telefé como una propuesta de gran calidad artística. “Desde hace unos años tomamos clara conciencia de que el espectador de pantalla se movió a las plataformas o la web de los canales. Eso da la libertad de mirar lo que uno quiere, en el horario que uno quiera”, analizó. “Si bien cambió la forma de mirar ficción, no ha caído la cantidad de gente que ve ficción. A veces lo limitado del horario hacía que nunca se acoplara a la necesidad de gente. Los empresarios pusieron en funcionamiento la creatividad para no desperdigar el público. Hoy en una serie, los capítulos duran media hora. Hay una forma de mirar mucho más espasmódica, corta en cuanto a contenido y que deje algo más de lo que se ve. Una historia de Instagram no dura más de 60 segundos y hay que tratar de contar algo”, agregó el actor y confesó: “Hay cosas que me gustan y hay cosas que extraño. Tengo una edad donde mirábamos las cosas de otra manera”.

Por último, Machín consideró que la producción nacional está “enormemente resentida. En la actualidad se hace muchísima menos ficción que hace cinco años atrás y el actor debe trabajar el triple para que rinda el fruto de ese esfuerzo”, sostuvo.