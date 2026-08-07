Malagueño vivió una fiesta histórica por sus 140 años: la convocatoria superó las 10 mil personas

Malagueño celebró sus 140 años con una de las convocatorias más importantes de los últimos tiempos. Según informó el municipio, más de 10 mil personas participaron de los festejos realizados el sábado en el predio "Árbol de los Deseos", donde durante toda la jornada hubo espectáculos en vivo, actividades para toda la familia y un acto oficial por el aniversario de la ciudad.

La celebración comenzó cerca del mediodía con la presentación de artistas locales como Río Sagrado, Banda Dispersarse, A Pura Joda y Enzo Díaz Herencia Folklórica, que fueron los encargados de abrir una extensa grilla artística.

Más tarde llegó uno de los números centrales con la actuación de La Pleyer, mientras que la Academia Corazón Patrio aportó un espectáculo de danza que sumó tradición a la jornada.

El homenaje más emotivo de la celebración

Además de la música, el aniversario tuvo un espacio dedicado al reconocimiento de vecinos e instituciones que forman parte de la historia de Malagueño.

Durante el evento se distinguió a deportistas e instituciones locales, aunque uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a los veteranos de Malvinas de la ciudad. El reconocimiento fue acompañado por una ovación de pie del público, que colmó el predio.

El acto oficial por el 140° aniversario

El acto central fue encabezado por el intendente Marcos Fey, acompañado por el subsecretario de Gestión Territorial, Oscar Arias, y el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de Córdoba, Marcos Torres Lima.

Durante sus discursos, las autoridades destacaron el crecimiento que experimentó Malagueño en los últimos años y remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial para impulsar nuevas obras y proyectos.

También participaron funcionarios provinciales, intendentes y jefes comunales de los departamentos Santa María y Colón, además de representantes del Ente Metropolitano Córdoba.

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Uno de los pasajes más simbólicos de la jornada se vivió cuando integrantes del Vivero Municipal Naturaleza y de la Fundación AFADIMA cantaron el feliz cumpleaños a la ciudad y soplaron las velas por el 140° aniversario.

Paquito Ocaño y La Pepa Brizuela le pusieron música al cierre

El tramo final de los festejos estuvo marcado por las presentaciones de Paquito Ocaño y Javier "La Pepa" Brizuela, quien fue el encargado de cerrar la celebración con un show que hizo bailar a miles de personas hasta el final de la noche.

A lo largo del día, el predio también contó con un patio de comidas, food trucks, una feria de emprendedores locales y espacios de juegos infantiles, una propuesta que convirtió el aniversario en un encuentro pensado para toda la familia.