Malestar empresario por los intereses de las boletas atrasadas de Epec

A cuatro meses del inicio del aislamiento el sector privado de Córdoba comienza a acumular deudas de todo tipo, con las impositivas y de servicios a la cabeza. Los sectores más afectados son los que aún no lograron la flexibilización de sus actividades o volvieron de forma muy restringida. Es el caso de los hoteleros, los gastronómicos, que recién abrieron este mes, los gimnasios, las guarderías y muchos más.

“Tengo una factura que vencía en marzo y que era por $82 mil, fui esta semana a Epec a averiguar y con actualización se me va a $111 mil por los intereses”, comentó el dueño de un reconocido restaurante de barrio General Paz. Estima un recargo mensual de casi el 7%. “Tengo tres boletas impagas de los períodos 2, 3 y 6. Son $218 mil, no pude pagar antes. Quiero pagar ahora y tengo $42 mil de intereses, son $260 mil. No podemos pagar esto”. Dice otro empresario con locales en el Cerro y General Paz. En su caso el interés mensual superaría el 5%.

“Hoy tenemos casos de boletas que no se pagan en término a las que se les aplica un interés, es lógico y pasa en cualquier lugar. Pero una cosa es que apliquen intereses acordes y otra cosa son los intereses usuarios que aplica Epec. Nosotros estamos viendo casos de intereses usurarios. Epec está cobrando intereses del 16% mensual. Y ante eso nos contestan que les dan cuotas o créditos al 24%. 24% para empresas que están obligadas a estar cerradas. Es decir que nos obligan a no trabajar y a pagar con estos intereses. Es increíble lo que están haciendo”, reclama Alejandro Moroni, secretario de la Filial Córdoba de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica.

Ante este panorama, el pedido que renuevan los empresarios es la eximición de los intereses de las boletas para el sector de comercios y servicios durante los meses de cuarentena. “Si no fuera por el ATP nacional no ha habido ninguna ayuda concreta por parte del Estado. Nada hizo la Provincia y nada hacen los intendentes que lo único que hacen lo hacen a reflejo de lo que hace Schiaretti. El ajuste y la pandemia es sólo para el sector privado, el sector público sigue como si no hubiese pasado nada”, dice.

Epec. Consultados por los reclamos, desde la Empresa Provincia de Energía desmintieron que se estén aplicando intereses elevados a las boletas adeudas. “No es cierto que hayan aumentado los intereses. Al contrario, los intereses bajaron. Pasaron del 4% al 2,8% mensual en el caso de los intereses moratorios y del 3,5% al 2,5% mensual para los intereses financieros”, comentaron voceros de la empresa pública.