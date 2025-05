Marcos Ferrer: “lo del peronismo cooptando dirigentes opositores es un error táctico grave”

El intendente de Río Tercero y presidente del Comité Provincia de la UCR sostuvo que es “un error táctico grave” la política del gobierno de Córdoba de pretender captar intendentes de la oposición. “Las fuerzas políticas quedan debilitadas y tienden a unirse. No sé quién asesora al gobernador en estos temas, pero me parece contraproducente”, sostuvo en Punto y Aparte (Punto a Punto Radio 90.7).

También se refirió a la interna radical y a Rodrigo de Loredo, el “candidato más competitivo que tenemos”. “En algún momento fue Negri, Aguad o el mismo Ramoncito Mestre. Ahora es De Loredo” y pidió que “no deberían ponerle palos en la rueda”.

-¿Qué posición tenés respecto a la estrategia del gobierno de tratar de captar intendentes de otras fuerzas políticas?

-Lo he hablado en su momento con el gobernador y no entiendo la lógica de poder y te voy a decir por qué, siendo absolutamente franco, quizás más de lo conveniente. La consecuencia del comportamiento del peronismo cooptando dirigentes es unificar a la oposición. Eso no solamente no es productivo para ellos, es contraproducente. Es un análisis político absolutamente equivocado. No sé quién lo asesora el gobernador en este sentido, no sé quién forma parte de su mesa política, pero es un error táctico grave.

-¿Cuál es el principal error que detectás?

-Cuando vos debilitás a todas las fuerzas políticas con las que competís, es lógico que tiendan a unirse por una cuestión de debilidad, y además (el gobierno) corre un riesgo aún mucho mayor teniendo un actor nuevo en la política, como La Libertad Avanza que no estaba en los papeles hace dos años atrás. Puede llegar a inventar un proceso político, de polos, con lo cual quien gobierna, cuando se enfrenta a una elección polarizada corre un riesgo enorme, sobre todo con el odio que hay hacia la política y en realidad hacia los malos resultados que ha dado la política a lo largo del tiempo.

-También te mencionan a vos como posible candidato a pasar al cordobesismo.

-Sí, pero es un cálculo, una expresión de deseo y hasta una chicana, no más que eso. Todos los que me conocen saben que yo no voy a recalar el partido ‘cordobés’, como le dicen. La política nos ha demostrado que la gente no se traslada de un lugar a otro acompañando a un dirigente. No existe más eso. Si me traigo al dirigente, me traigo a los votantes de ese dirigente: eso no existe. De hecho, ya lo hicieron en el 2023 y les falló con (Myriam) Prunoto, que no les aportó medio voto. Creo que Colón no lo perdieron de casualidad y ella venía de ese departamento.

-Es decir, intendentes de la oposición no aseguran votos.

-La acumulación de dirigentes no te da un resultado electoral. Me parece que hay un error ahí. Se hacen avalar decisiones en la mesa Provincia/Municipios, que la verdad, en general, las han sacado a todas por unanimidad, no hubo conflictividad ahí. El Acuerdo Federal me parece bien, es una ley razonable, porque en definitiva crea un fondo, o mejora el fondo, que también mejora con el aporte de los municipios, no es solamente por fondos de la Provincia. Ahora, esta cuestión política de andar especulando con la foto, si lo pongo a Ferrer al lado mío… yo no creo que traslade votos.

-¿Y cómo ves este nuevo acercamiento del gobierno con los intendentes?

-Ahora quieren conformar un foro nuevo de intendentes, en eso están trabajando y me parece una pavada debilitar estructuras con las que yua tenés diálogo. No es un formato lógico, no lo hizo nadie. ¿En la búsqueda de qué? ¿De acumular dirigentes políticos? Te digo la verdad: Llaryora en Río Tercero puede sacar 10, 20, 30, 50 puntos, no lo sé. Ahora, que yo vaya y diga ‘estoy con Llaryora’, no lo va a hacer sumar 10 puntos más, va a sacar lo que iba a sacar. Es más, mucha gente se enojaría conmigo, porque he sido radical toda la vida y de golpe aparezco en otro partido. Eso no le gusta a la gente.

De Loredo, el más competitivo

-¿Cómo se resuelve la interna radical?

-Hay que tener en cuenta el contexto, porque en una interna no sólo votan los afiliados sino también los independientes. Entonces, convocar a la gente a votar en un contexto donde, por ejemplo, en Santa Fe la participación fue del 50%... es para analizarlo. Además, hablando con los dirigentes del interior, intendentes y legisladores, hay un consenso de la gran mayoría de no someternos a un proceso interno. Desde el Comité le pedimos al Congreso que nos permita adaptar el cronograma a un tiempo más corto para revisar la interna y a partir de allí ver qué diálogo podemos tener hacia adentro del partido. Y hacer lo que un partido político normal haría: que sus candidatos más competitivos ocupen los roles más importantes. Yo no he visto ningún partido político, en el mundo, que ponga como candidato a sus peores hombres o mujeres. En el radicalismo veo, desde hace un tiempo largo, que se intenta imponer a los menos competitivos o a los menos representativos.

-¿Cuántos años de militancia tiene?

-Hace 25 años que estoy en el partido. Y curiosamente hace 25 años que no le ganamos una elección provincial al peronismo. Lo que pido es claro: déjennos equivocarnos a nosotros ahora. A todos los que vienen judicializando la política ya los hemos visto conducir. En un momento conducían el Foro de Intendentes, el partido y la Municipalidad de Córdoba y sacamos el 11% de la elección provincial. Fue una catástrofe.

-En esa época Ramón Mestre tenía el poder casi total de la UCR.

-Creo que ellos han tenido grandes responsabilidades con el aval de la militancia, pero ahora llegó el momento de que la responsabilidad esté en otras manos. Por lo tanto, dejaría que se substancien los procesos y que nos dejen a nosotros conducirlo, porque en 2021, cuando tomamos control de algunas cuestiones dentro del partido, ganamos una elección: sacamos el 54% de los votos, en una alianza entre Juez y De Loredo. Y en el 2023, estuvimos a tres puntos de ganar en la provincia, ganamos en la Legislatura, en el Tribunal de Cuentas, y la ciudad de Córdoba la perdimos por siete puntos, pero sacamos 40. En cambio, cuando gobernábamos la ciudad hemos sacado 30 puntos. Sí, se ganó la elección, pero hemos sacado menos votos. Creo que nos podrían confiar por un tiempo que conduzcamos los procesos y veamos si estamos tan equivocados en el planteo que hacemos o no.

-¿La discusión es por las candidaturas o por el perfil que adopta la UCR?

-El radicalismo lo que está discutiendo es si ir aliado a Milei o no. El planteo es, si se quiere, doctrinario/ideológico, sin ninguna dosis de pragmatismo.

-¿Y cuál es su pensamiento?

-Primero, basta con recorrer la Argentina, en términos partidarios, para ver que la Unión Cívica Radical en el 80%-90% de los lugares, cuando va a competir no se llama Unión Cívica Radical. En Buenos Aires se llama Evolución, en Mendoza lleva el nombre de una alianza, en Santa Fe se llama Unidos por Santa Fe, en la Universidad de Buenos Aires se llama Unidos, creo, no recuerdo, pero no Franja Morada. Cuando asumí como presidente del partido, dije: el radicalismo va a poner el candidato a gobernador y el primer candidato a diputado nacional. Y no lo vamos a negociar, eso es una definición. Si se plantea un escenario de más votos yendo en una alianza se discutirá. Pero primero es el plan A, después el B, nunca al revés.

-¿Cómo se llega a un acuerdo en este contexto?

-En el 2017, el candidato número uno de Juntos por el Cambio fue Héctor Baldassi. No era radical. Entonces, no fuimos nosotros los que entregamos la identidad, ni los que hemos entregado los lugares en el partido. No jodamos, porque está todo registrado y nadie resiste un archivo en esta actividad. Hay que armar un espacio competitivo. Vos me decís: ¿es con La Libertad Avanza? Es un espacio competitivo, pero pueden ser otros los socios. Lo que no podemos es hacer papelones.

-¿Qué es hacer papelones?

-Es pretender armar una lista de entrecasa del radicalismo y sacar 10 puntos en la elección o menos. El gran papelón que hicieron en Juntos por el Cambio fue aquel cierre vergonzoso de listas, y espero no ofender a nadie: fue en un hotel, cuando faltaban cinco minutos y andaban peleándose todos los integrantes de esa coalición para armar una lista y después terminaron perdiendo. Aunque la lista de legisladores la ganaron, vaya a saber por qué motivo, el proceso fue desprolijo. Si no hacían ese bodrio en el hotel… Yo me acuerdo que había un candidato que decía yo quiero ser candidato porque necesito una obra social. Es una locura decir esas cosas.

-¿El radicalismo se acostumbró a acompañar al poder?

-Hay dirigentes que se han acostumbrado a pensar en la chiquita, y así estamos. Ahora, si yo te pregunto: ¿quién es el candidato cordobés más competitivo del radicalismo?

-Está bien, puedo decir un nombre, pero es algo que deben resolver ustedes.

-Ok. Ustedes lo saben. Pero, si yo los llamo mañana y les digo que quiero ser candidato a presidente, ¿qué me dirían? Estás loco, te quiero mucho, pero estás loco…

-Tal vez no lo diría así, pero sí de una manera más elegante.

-Guste o no guste, el candidato más competitivo que tiene la Unión Cívica Radical es Rodrigo de Loredo. Y no desde ahora, desde hace un tiempo. Ojalá, tuviéramos 20 Rodrigo de Loredo y tuviéramos otros tipos de problemas. El PRO ya tuvo este problema: se medían entre (Patricia) Bullrich, (María Eugenia) Vidal, (Diego) Santilli, y (Horacio) Rodríguez Larreta y al final terminaron todos peleados y perdimos todas las elecciones. Hoy el radicalismo no tiene ese problema, pero lo tiene a Rodrigo como el más competitivo. Eso es indiscutible.

-¿El presente del partido es con De Loredo?

-Sí, y el que lo niegue lo hace con mala intención, porque se sabe que es una realidad, como en algún momento lo fue (Mario) Negri, (Oscar) Aguad, o el propio Ramoncito Mestre. ¿Qué debería hacer el partido? Cuidar ese activo, rodearlo, acompañarlo, y dejarlo acertar o equivocarse. No ponerle palos a la rueda para que no llegue.

-¿Podrían reeditar la alianza Juntos por el Cambio o eso ya termino?

-No sé si se llamaría Juntos por el Cambio, porque me parece que ya es una cosa desgastada, pero que los socios podrían ser los mismos o parecidos, sí, no tengo ninguna duda. No depende sólo del radicalismo, depende de muchas circunstancias que en muchos casos son nacionales.