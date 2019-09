Mariano Fontán: “Quienes diseñaron la ingeniería jurídica no están en la causa”

por María Ester Romero

Mariano Fontán es uno de los cinco detenidos en la causa Euromayor. Está imputado por presunta asociación ilícita y más de una decena de estafas con emprendimientos inmobiliarios. Hasta 2013 fue gerente del área de Legales en Euromayor, cuando fue despedido e indemnizado. Luego figuró como presidente de Trust & Development (T&D), cuya quiebra se decretó hace pocos días.

T&D, South American Trust SA (Satsa) y Euromayor Inversiones SA funcionaron juntas en oficinas en Av. Rafael Núñez 5220. Las tres firmas, con sus socios y autoridades, se alternaron roles y funciones en fideicomisos inmobiliarios y financieros que están detrás de los emprendimientos investigados. A decir de investigadores, constituyeron una “maraña jurídica”.

Desde el 20 de marzo último Fontán está alojado en Bouwer por orden de la fiscal de Delitos Complejos, Valeria Rissi, quien lo imputó por asociación ilícita y estafa. Está en el Modulo MD1, Pabellón E4. Inicialmente, compartió celda con Laerte Muzi y Jorge Monferini, señalados en la causa como los presuntos cerebros de la ingeniería societaria destinada a estafar. Con Muzi tenían una larga amistad, pero con Monferini se conocieron hace dos años –según su relato– y la convivencia en la cárcel se tornó imposible. Por eso los cambiaron de módulo y ahora está con los exdirectivos de Satsa, Jorge Airaudo y Oscar Cerutti.

El miércoles pasado, Mariano Fontán se comunicó telefónicamente con PERFIL CORDOBA desde el penal.

—¿Por qué dice que es víctima del abuso de la prisión preventiva?

—Yo no tendría que estar detenido por dos razones: por la garantía constitucional de que todo habitante de la Nación se presume inocente (cuestión que sistemáticamente parecen obviar en las fiscalías de Delitos Complejos) y porque el encarcelamiento preventivo, diferente al condenatorio, tiene un fin procesal. Todas las personas tienen derecho a ser juzgadas en libertad. La prisión preventiva solo debe producirse cuando el proceso no puede llevarse a cabo con la persona en libertad. En mi caso esto no ocurre. No participé de la asociación ilícita, me despidieron de la empresa (Euromayor) en 2013.

—Sí, pero después usted presidió T&D…

—Eso es cierto. Como yo era gerente de Legales, firmé la renuncia a los cargos y poderes y quedé como director suplente de T&D, por una razón de amistad. Los suplentes no tienen responsabilidad alguna en el ejercicio de la sociedad. Después de un proceso que se dilucidó en Buenos Aires, derivó una inhibición a las autoridades titulares y no me quedó opción. Me vi obligado a asumir la presidencia porque era el único que quedaba.

—¿Quién ideó la ingeniería de sociedades y fideicomisos para emprendimientos que no se hicieron o quedaron a mitad?

—Hay una maraña jurídica que conozco y otra que no. Mi función estaba técnicamente relacionada con los aspectos propios del emprendimiento, subdivisiones, aprobaciones administrativas, etc., pero atrás de esto había otra ingeniería jurídica que tenía que ver con fideicomisos financieros, manejo de títulos con oferta pública de Obligaciones Negociables (ON). A eso no lo diseñé yo ni por lejos.

—¿Quién fue?

—Permítame obviar los nombres propios. Lo que sí le puedo asegurar es que no están en la causa en Córdoba sino en Puerto Madero. Lo que me llama la atención es que los criterios que se han usado para imputarme a mí y a otros no se han utilizado para alcanzar a esas personas que idearon la maraña jurídica; no están ni mencionadas en la causa. (Ver “¿Quiénes son entonces?”)

Advertencia peligrosa. “Hay algo que quiero decir. Antes de las detenciones (en noviembre de 2018) la Fiscalía dictó una serie de medidas tendientes a intervenir las sociedades y fideicomisos. Se designaron interventores, funcionarios del Poder Judicial, que manejaron las compañías durante el tiempo en que fueron designados. Esos funcionarios desplazaron a los órganos sociales que estaban en ese momento porque después de la reunión del hito (cuando Euromayor abandonó a las otras sociedades) vi que se me caía la bomba arriba, entonces empecé a ejercer (la presidencia de T&D) y dar respuesta a las víctimas. Cuando me conoció el interventor, me dijo ante testigos: “Me han dicho que usted es el perejil al que hay que apretar”. Me reservo el nombre, me encantaría poder decírselo para que lo chequee. Si a eso agrego que estoy imputado por entre 12 y 14 hechos de estafa donde mi firma está falsificada, una con un boleto con firma en blanco, estoy empobrecido, debo $50 millones al fisco, estoy inhibido…”

¿QUIENES SON, ENTONCES?

En la entrevista, Mariano Fontán deslizó que los ideólogos del entramado jurídico de fideicomisos no están en la causa, ni siquiera en Córdoba, sino en Puerto Madero. Excusándose de dar nombres apuntó a lo que este medio publicó en mayo sobre una causa que se tramita en el juzgado federal de Claudio Bonadio.

Son negocios financieros que entrecruzaron a las tres sociedades investigadas en Cordoba –Euromayor, T&D y Satsa– con compañías de seguros de retiro. Los ideólogos del entramado que engarza el negocio serían dos importantes estudios jurídicos porteños, uno de ellos presidido por un especialista y autor de bibliografía de cabecera en materia de fideicomisos. Luego, quienes las operaron serían agentes de bolsa y extitulares de las compañías aseguradoras.

ECIPSA ACLARA

A raíz de la publicación en este medio de la quiebra decretada por la justicia sobre la firma T&D, en cuya resolución se mencionó como director a Jaime José Garbarsky, el Grupo Ecipsa emitió un comunicado señalando que vendió Euromayor y sus sociedades el 23 de diciembre de 2008. Que inmediatamente después los directores presentaron sus renuncias y fueron aceptadas el 30 de abril de 2009.

“La nueva administración de T&D, incumpliendo la normativa vigente y los acuerdos alcanzados en 2008 nunca inscribió la designación de los nuevos y posteriores directores en la Inspección de Personas Jurídicas”, subrayó el comunicado e informó que finalmente el 16 de septiembre último quedó registrada esa dimisión en el organismo provincial.