Martín Lucas (UCR): “Vamos a tener representación”

En la ronda de candidatos rumbo a las legislativas de octubre de Punto a Punto Radio (90.7), Martín Lucas, postulante a diputado nacional por la UCR (lista de Ramón Mestre), reivindicó la recuperación de la identidad partidaria y anticipó que el radicalismo tendrá banca propia. Martín Lucas, candidato radical, sostuvo que la UCR “tendrá representación” y cuestionó la cooptación de dirigentes opositores por parte del oficialismo provincial.

— ¿Tiene posibilidades el radicalismo de llegar a una banca en Diputados?

— Sí, creo que sí. El radicalismo va a tener representación parlamentaria y ese es el objetivo que nos planteamos. La recuperación del radicalismo, de sus valores, principios e ideas centrales, nos da la base para una representación genuina en la Cámara de Diputados. Estoy convencido de que Ramón Mestre va a ser diputado nacional a partir del 10 de diciembre y que nosotros vamos a acompañar con una construcción que no es coyuntural, sino de identidad y programa.

Elecciones legislativas: identidad, consensos y críticas al oficialismo

— Ustedes acompañan a Mestre, pero no todo el radicalismo está alineado. ¿Cómo ordenan esa interna?

— Venimos de una larga lucha por la identidad del partido. Cuando uno pone el foco en recuperar la idea radical, el partido se empieza a encolumnar: militantes y dirigentes van coincidiendo. Claro que hay dificultades —las “esquirlas” de esa disputa— y también una realidad que nos complica: la cooptación de opositores por parte del gobierno provincial. Eso es peligroso para el sistema democrático, porque empuja a un “partido único”. El partido único es totalitarismo, y el radicalismo es un partido democrático. Lidiamos con eso y, a la vez, valoramos que haya gobernadores que aunaron esfuerzos para resistir embates del gobierno nacional que cortó transferencias que legalmente corresponden a las provincias. Me parece bien institucionalmente; lo que critico es haberle dado tan temprano un cariz electoral, porque termina perjudicando las posturas que representamos en Córdoba.

— ¿Qué rol jugaron las diferencias con el gobierno nacional y con sectores internos como el de Rodrigo de Loredo?

— Todo esto arranca con el gobierno de Milei. Hubo quienes creían que la UCR podía ser un partido de colaboración con la Casa Rosada, y otros —entre los que me cuento— que veíamos al radicalismo en las antípodas de esas ideas. No solo por la diatriba contra el partido y figuras como Raúl Alfonsín, sino por el contenido de las políticas. Ahí el radicalismo perdió una oportunidad de vertebrarse como principal oposición. Eso dividió aguas y se notó en los bloques parlamentarios. En Córdoba prevaleció la postura que sostenemos: el partido, de a poco, se va encolumnando. Lo vemos en los comités del interior y la capital, con una respuesta muy favorable. Y agrego algo: la Argentina necesita acuerdos. La UCR tiene como metodología la búsqueda de consensos; otros partidos viven de la lógica amigo-enemigo y de cavar grietas. Nuestro aporte histórico es reparador.

— Usted habla de acuerdos y consensos. ¿Qué agenda imagina para ese eventual bloque radical?

— En el corto y mediano plazo habrá que construir acuerdos grandes para salir del problema en que estamos, que no es solo político, sino sobre todo económico. La UCR puede aportar una visión federal, defensa de la institucionalidad y una agenda de desarrollo que respete las autonomías provinciales y recupere recursos que son de las provincias. Nuestra representación no será testimonial: buscamos que se ordene el sistema con una oposición democrática que controle, proponga leyes sensatas y rechace el atropello.

— En campaña se habla del “peso del número” en el cuarto oscuro. ¿Qué significa la lista 3 para ustedes?

— La lista 3 es la historia del radicalismo, remite a Alfonsín y a un símbolo que nos ordena. Hoy las boletas se presentan en columnas y el casillero de la UCR es el 14 en esta elección en Córdoba, pero el 3 sigue siendo una referencia identitaria. Eso también moviliza a la militancia y a muchos independientes que quieren que el radicalismo vuelva a tener voz.