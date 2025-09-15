Superación y fe: más de 20 mil personas participaron de la Peregrinación Brocheriana en las Altas Cumbres

Las sierras cordobesas fueron escenario de una nueva edición de la Peregrinación en honor al Cura Brochero. Según datos oficiales, más de 20 mil personas participaron de la caminata que une Giulio Césare con Villa Cura Brochero, convirtiéndose en uno de los encuentros de fe más convocantes del calendario religioso argentino.

El recorrido de 28 kilómetros, que desciende por la ruta de las Altas Cumbres, ofreció un paisaje imponente de puentes, cascadas y senderos que inspiran a quienes lo transitan. Los peregrinos tardaron entre cuatro y siete horas en completar el trayecto, haciendo una pausa en Villa Benegas, donde hubo puestos de hidratación y asistencia.

Pedidos de salud, promesas, desafíos personales y experiencias deportivas se mezclaron en un recorrido que combinó naturaleza, espiritualidad y emoción colectiva.

La organización estuvo a cargo del municipio, la Iglesia y el Gobierno provincial. En la llegada, en la plaza Centenario, una carpa de salud atendió a cientos de personas con dolores y ampollas. “Llega mucha gente con problemas en el ciático y lesiones en los pies; los ayudamos para que puedan recuperarse”, explicó Alicia Domínguez, coordinadora de Villa Carlos Paz.

La misa y el mensaje del obispo

La jornada comenzó el sábado con la tradicional Misa del Peregrino, presidida por el obispo Ricardo Araya. “No hay santuario sin peregrinos ni peregrinos sin santuario; esto se hace fiesta cada vez que llegamos al final del camino”, expresó para La Voz.

El clérigo destacó que la peregrinación es una oportunidad para renovar la esperanza: “Por muy mal que podamos estar, siempre podemos ser y estar mejor”.

La directora municipal de Turismo, María Romero, señaló que la convocatoria generó un movimiento récord en hotelería, gastronomía y comercios de la zona. “Hubo más gente que nunca, lo que demuestra que Villa Cura Brochero es un referente del turismo religioso en el país”, agregó el intendente Carlos Oviedo.

Muestra de inclusión

Uno de los momentos más emotivos del evento fue el sueño cumplido de Mili, una joven que logró participar del evento gracias a un operativo de trekking adaptado organizado por el grupo Champabike.

El equipo se aseguró de que Mili pudiera completar los 28 kilómetros hasta el santuario con la ayuda de carritos adaptados. En sus redes sociales, Champabike compartió el logro: “miles de peregrinos vienen con sus historias de agradecimiento, promesas y fe al Santo Brochero, y entre esas historias encontramos esta muy linda. Un grupo de amigos de Champabike y otros que se fueron sumando en el camino acompañaron a Mili a cumplir su sueño de realizar esta peregrinación. Una de las tantas historias que ayuda a seguir creyendo en que la fe mueve montañas y que también las recorre”.

El gesto fue aplaudido por otros caminantes y se convirtió en un recordatorio de que la Peregrinación Brocheriana es también un espacio de encuentro, inclusión y solidaridad.

Testimonios de fe y superación

Por otro lado, entre los miles de participantes, se destacaron historias de esfuerzo. Matías Laino, de Capital Federal, completó el trayecto con muletas tras haber perdido una pierna por un osteosarcoma. “Llegamos por fe y por voluntad, es una experiencia emocionante”, dijo.

Otros peregrinos, como Julio Palacios de La Rioja y Pascual Giaquinta de Mendoza, resaltaron la organización y la belleza del paisaje. Muchos caminaron en familia, cumpliendo promesas o agradeciendo favores recibidos.

Con música en vivo, aplausos y lágrimas, la llegada al santuario se convirtió en un momento de celebración. La Peregrinación Brocheriana se consolida como uno de los eventos de fe más importantes del país, combinando devoción, tradición y naturaleza en un recorrido que año a año atrae a más participantes.