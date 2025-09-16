Más de 600 inscriptos en la Maratón “100 años del Colegio de Abogados”

El Colegio de Abogados de Córdoba presentó la Maratón 100 Años, una prueba que busca instalarse como un clásico de la agenda deportiva local. La carrera se disputará el domingo 28 de septiembre a las 8 horas, con largada en Duarte Quirós y Bolívar, recorriendo la Costanera y regresando por la Cañada, dos de los circuitos más emblemáticos de la ciudad.

La propuesta convoca tanto a corredores profesionales como a familias y niños, ofreciendo tres modalidades: 10K, 6K y 1K. “Queremos que esta maratón sea una fiesta de la ciudad, pensada para todos, desde los atletas de élite hasta quienes corren por primera vez”, expresó Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados, durante el lanzamiento.

En el marco de los festejos por el centenario del Colegio, la iniciativa busca promover la actividad física, fortalecer la integración de la comunidad y sumar una nueva competencia de referencia en Córdoba.

Pedro “Tucu” Gómez, la figura destacada

Uno de los atletas confirmados es Pedro “Tucu” Gómez, campeón nacional y recientemente incorporado como atleta oficial de Nike. Su historia de superación personal —pasó de trabajar como albañil a convertirse en referente del running— lo convierte en uno de los protagonistas más esperados de la prueba. Gómez se propuso mejorar su marca personal en esta edición, lo que suma un atractivo especial para los corredores de élite.

La presentación también contó con la participación de destacados nombres del atletismo local como Dante Ducret, Elisa Lapenta, Sonia Oliva, Marcelo Zuleta, Pamela Molina, Mainque Ferrero y Julio Castro, además del reconocimiento a Luis Amado Escudero, héroe de Malvinas y organizador de la tradicional carrera de 10K de la Agrupación Héroes de Islas Malvinas.

Un evento con respaldo institucional

La maratón cuenta con el apoyo de instituciones y sponsors como el Gobierno de Córdoba, la Agencia Córdoba Deportes, Bancor, COyS, Powerade, Across Sport Nutrition y Montironi, entre otros. Según los organizadores, la prueba no será solo parte de la conmemoración de los 100 años del Colegio, sino que quedará instalada como un clásico anual.