Semana del Lomito 2025 en Villa María: descuentos, gastronomía local y cierre con concurso de lomitos

Villa María se prepara para una nueva experiencia gastronómica: la Semana del Lomito, que comenzará este miércoles 17 y se extenderá hasta el martes 23 de septiembre. La iniciativa, organizada por la Municipalidad y el sector gastronómico local, busca destacar la producción de lomitos de la ciudad y poner en valor la gastronomía como marca identitaria.

Dino Gagliese, director de Turismo de Villa María, explicó que la actividad no solo busca incentivar el consumo, sino también impulsar la economía local: “La semana del lomito permite movilizar la rueda económica, que también impacta en el sector turístico y en quienes vienen a disfrutar de la ciudad. Además, pone en relevancia nuestra gastronomía, como lo hicimos anteriormente con la semana de la hamburguesa, el café o el queso”, señaló.

Cómo participar

Cada comercio adherido definirá sus propios descuentos y promociones. Los interesados podrán consultar los beneficios en las redes de Villa María Turismo, y aquellos locales gastronómicos que aún no se sumaron podrán incorporarse y ofrecer su propuesta durante toda la semana.

El cierre del evento será el martes 23 de septiembre con la elección del mejor lomito clásico y el mejor lomito gourmet, sumando un atractivo extra para vecinos y visitantes.

Jorge Brancato, referente gastronómico, destacó que este tipo de eventos no solo genera ventas, sino que permite mostrar la diversidad de productos de cada local: “Es muy positivo porque no solo genera ventas, sino también nos permite mostrar lo que hacemos. Varios locales no solo venden lomitos, sino otros productos. Y nos ayuda bastante, sobre todo en el contexto en el que hoy estamos, con ventas bajas”, expresó.

La Semana del Lomito 2025 se convierte así en una oportunidad ideal para disfrutar de la gastronomía local, aprovechar descuentos y vivir una experiencia culinaria única en Villa María.