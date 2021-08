"Me siento dueño de la camiseta"

Regularidad es la palabra que puede describir a Nicolás Watson. Es que el mediocampista de Instituto cumple un sinfín de labores dentro del equipo, sin brillar, pero siempre siendo útil. Se lo ve relevando, cubriendo, asistiendo, cooperando en defensa y en ataque al mismo tiempo. Logró ganarse un lugar en el equipo cuando en la previa al torneo, con la llegada de las incorporaciones, parecía que corría desde atrás.

Sin embargo, primero Mauricio Caranta y ahora Marcelo Vázquez, los técnicos siempre confiaron en Watson para ser la rueda de auxilio de la ‘Gloria’. Pero algo pasó en este tiempo para que el jugador que hizo todas las inferiores en La Agustina, sea este que tiene casi asistencia perfecta en el equipo: la confianza en sus condiciones. Dicen quienes lo conocen que su cabeza ha sido vital para su crecimiento. Se formó bajo las ‘sombras’ de su papá Sergio, exjugador, y de su hermano Franco, el talento prometedor de las inferiores del club; pero, en base a convencimiento, logró ganarse un lugar.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, el centrocampista de Instituto sostuvo: “Estoy muy contento de poder jugar, de haber agarrado la continuidad que quería. Tanto el cuerpo técnico anterior como el actual me dieron confianza para sentirme dueño de la camiseta”.

— ¿Y te sentís dueño de la camiseta?

— Sí, me siento dueño, trato de creérmela un poco y confiar en mis cualidades como jugador. No me relajo nunca. Cada día que pasa me entreno más, porque sé que cualquier compañero puede ocupar este lugar. Me siento capacitado para seguir siendo el dueño de la camiseta.

—–¿Es clave esa confianza para sobrevivir en el fútbol profesional?

—Siempre tenés que confiar en tus cualidades y tu potencial para escalar lo más alto posible. Si uno no piensa en ese potencial, empieza a dudar de sus cualidades, de qué cosas hacer bien y de lo que te hace caer. Si no aprovechás las oportunidades, te toca salir. La confianza que me dieron Caranta y Vázquez, que me hicieron jugar todos los partidos, ha sido fundamental y trato de destacarme en lo que puedo y sé hacer.

—¿Qué tan importante es tener un compañero en el mediocampo como Alejandro Faurlin?

–Es muy importante para mí y para mi carrera tener un compañero como él. Suma experiencia, sabe mucho con la pelota, jugó

afuera, me ayuda mucho y hemos formado una linda amistad.

—¿Generan bronca tantos empates?

—El campeonato se hizo muy duro. Empatamos mucho, pero si fuera por merecimientos deberíamos estar más arriba en la tabla de posiciones. Pero el fútbol es así. El margen se achica. Necesitamos encontrar tres triunfos consecutivos para estar en la pelea arriba. Ahora es el momento, porque el equipo está funcionando.

EL HERMANO MAYOR

Nicolás Watson comparte plantel con Franco, su hermano menor, por quién hay muchas expectativas. A propósito, ‘Tortuga’ todavía no ha tenido ese gran partido que todos esperan en Alta Córdoba. Entonces, el hermano mayor afirma: “Él recién empieza, tiene 19 años, ha jugado algunos partidos que con el contexto del equipo se hizo más complicado para todos los chicos. Él tiene muchísimas condiciones y ojalá pronto pueda hacer un gol o mostrar todo eso que sabemos que él sabe hacer”.