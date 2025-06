Mestre acusa a Milei de destruir el consumo y confirma que competirá en la interna radical

Ramón Mestre reapareció con críticas directas al Gobierno nacional y con definiciones electorales hacia el interior de su partido. El ex intendente afirmó que la inflación baja al ritmo de destruir la economía, porque no queda consumo de ningún tipo:“Yo recorro todos los días centros vecinales, pequeñas y medianas empresas, y la gente la está pasando muy mal”, sostuvo. Y agregó: “Las familias están gastando el doble que hace un año. No hay un programa que promueva la microeconomía, ni el crédito, ni la producción”.

Críticas a la estrategia económica

En diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), Mestre reconoció que Javier Milei achicó el déficit fiscal y busca equilibrio, pero advirtió que el plan económico actual “se sostiene en la renta financiera”. Cuestionó que quienes hoy tienen liquidez prefieran el carry trade antes que invertir en industrias que generen empleo. “¿Y la va a invertir todo el tiempo para hacer carry trade, o va a invertir en una industria que genere empleo?”, planteó. También relativizó el respaldo social que muestran las encuestas, al señalar que “en los barrios no se percibe” el entusiasmo que reflejan algunos sondeos.

Interna radical: confirmación del 3 de agosto

Tras varias semanas de conflicto interno, Mestre confirmó que su espacio, Queremos Más Radicalismo, participará de la elección interna convocada: “La elección se va a llevar adelante el 3 de agosto, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, aseguró. Reclamó reglas claras, padrones confiables y participación abierta para que afiliados e independientes puedan definir la conducción de la UCR cordobesa.

La entrevista coincidió con el 134.º aniversario de la Unión Cívica Radical. Mestre aprovechó la fecha para defender la vigencia del partido y cuestionar los acercamientos con La Libertad Avanza: “Hoy se cumplen 134 años de la Unión Cívica Radical. Pensar que algunos nos quieren jubilar, que vamos a desaparecer”, dijo. Y amplió: “Ante esta circunstancia —y con dirigentes que hablan de acuerdos con La Libertad Avanza— vemos situaciones espantosas, como candidatos colgados ‘a cococho’ para entrar en listas de Buenos Aires”.

Inteligencia artificial en campaña

Consultado por el uso de IA en las elecciones, Mestre se refirió al video deep-fake sobre Martín Llaryora que difundió Rodrigo de Loredo. Dijo que la inteligencia artificial “llegó para quedarse y hay que usarla para el bien”, pero advirtió que “si uno la quiere usar mal, se puede usar mal”. Y fue claro: “Yo no hubiera utilizado esa estrategia”.