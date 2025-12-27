Mestre cuestionó a la UCR por avalar el Presupuesto y alertó por el impacto en educación y ciencia

El debate por el Presupuesto 2026 sumó una nueva voz crítica dentro de la Unión Cívica Radical. El exintendente de Córdoba, Ramón Mestre, cuestionó públicamente el acompañamiento de dirigentes radicales al proyecto aprobado en el Congreso y puso el foco en el impacto que, según advirtió, tendrá sobre la educación pública, las universidades y el sistema científico.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Mestre sostuvo que el radicalismo no puede “no acompañar su legado histórico” ni “darle la espalda a la educación pública”, y expresó su desacuerdo con las decisiones adoptadas por sectores del partido sin un debate previo.

Críticas al aval radical

En su pronunciamiento, el exjefe comunal apuntó contra lo que definió como decisiones inconsultas tomadas por miembros de la UCR, que —según planteó— dejaron de lado los valores, ideas y luchas colectivas que identifican al partido centenario.

Mestre vinculó la aprobación del Presupuesto, en particular en los capítulos referidos a educación y ciencia, con un escenario de ajuste que podría derivar en cierre de cátedras en la universidad pública, despidos en el CONICET y un arancelamiento encubierto del sistema educativo.

Advertencia sobre el impacto institucional

El exintendente alertó que, con el aval legislativo al esquema presupuestario, la Argentina se encamina a un deterioro del sistema universitario y científico, dos áreas que históricamente contaron con el respaldo del radicalismo como política de Estado.

En ese marco, remarcó la necesidad de dar los debates internos y fijar posiciones claras dentro de la UCR Nacional, para evitar que el partido quede asociado a decisiones que, a su entender, contradicen su identidad histórica.

Mestre sostuvo que el radicalismo enfrenta un momento clave para reafirmar su coherencia política y preservar sus banderas tradicionales, entre ellas la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. “El partido necesita preservar sus principios”, planteó el dirigente, al tiempo que reclamó mayor discusión interna antes de adoptar definiciones legislativas en temas estructurales.