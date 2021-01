Miguel Pardo: “La pandemia abrió el juego en el mundo del espectáculo”

Más de 30 espectáculos en escena transforman a Miguel Pardo en el empresario con mayor presencia en la grilla teatral de Carlos Paz. Por tal motivo se convierte en una voz autorizada para analizar lo que pasa en medio de una temporada diferente a cualquier otra. Además varios de los artistas que están bajo su órbita dieron positivo de coronavirus, por lo que debieron generarse cambios drásticos en la cartelera. De todo esto Pardo dialogó con PERFIL CORDOBA en un alto de su intensa agenda de verano.

- Con el mes de enero terminado. ¿Qué balance hace hasta el momento de la temporada?

- Creo que la gente respondió bien a la oferta teatral. En lo personal aposté a varios tipos de espectáculos para ganar variedad y a pesar de las limitaciones en la capacidad de la sala, siempre hemos trabajado con el aforo agotado. Los números los vamos a hacer en marzo y ahí nos vamos a dar cuenta cómo nos fue, si ganamos o perdidos. Hasta el momento voy parejito. Teniendo todos éxitos pero también tengo mucho costo de logística, mucha gente para alojar. Además a muchos artistas que no trabajaron durante todo el año, entonces se le hicieron contratos especiales. Como empresario entiendo que pasaron una malaria todo el invierno, sin laburar y lo tenemos en cuenta en el verano.

- Los show de música en teatro parecen haber tenido muy buena repercusión en la gente. ¿El formato llegó para quedarse definitivamente?

- Si, realmente están funcionando muy bien. Es un formato que empece a hacer en Holiday y ya me había resultado muy bueno. Luego en el Teatro Luxor también quise también imponer ese formato, después de la segunda función, pasando la medianoche. En esta temporada veo como responde la gente y por ejemplo en el show de Valeria Lynch con Mariano Martínez de hace unos días estaba enloquecido el público. La familia puede ver una banda de cuarteto, rock, o trap sin tener que ir a una disco. Es otro tipo de público, no es gente tan trasnochadora, van con chicos. Los artistas tienen una cercanía, no física obviamente, que es impresionante como se vive. Además hay algunos show que se transmiten por streaming, los cuales fueron geolocalizados para transmitirlos en alguna parte determinada del país. Creo que se abrió el juego a pesar de la contra económica y la contra de la pandemia.

-En la temporada tuvo varias bajas, entre ellas Gordillo, el show más visto del país, y debió buscarle reemplazos rápidamente. ¿Cómo vivió usted estas dificultades?

-Cuando era pendejo, mientras más me cagaba a trompadas, más reaccionaba. Mientras más me peleaba con los grandotes, lo mismo, mejor reaccionaba. Ante la adversidad siempre reacciono muy rápidamente. Es una forma de buscarle la vuelta a la vida. Hace que me mantenga con hambre, te mantiene despierto. De todas maneras tengo que decir que hay un equipo muy fuerte que ante las directivas, saben como ejecutarlas. Hay personas en diferentes lugares que ante una falta de contenido, enseguida están para proponerme cómo reemplazar. Se cayó Gordillo y a los tres días teníamos confirmada a Lizy Tagliani confirmada. Antes había pasado lo mismo y en seguida se pusieron a disposición Ulises Bueno o Los Palmeras. Sin esto no se hubiera podido y debo decir que ese respaldo se basa en una relación comercial seria, que luego se cumple y también en un cuidado del artista de hace muchos años.

-En las últimas semanas hubo varios contagios entre los artistas. ¿A qué lo atribuye?

-El cuidado en el teatro es muy estricto, pero en el teatro pasan tres o cuatro horas, y después de esas horas de trabajo tienen toda una vida. Creo que el teatro no escapa a la realidad de todo el mundo. En todos lugares tenes ciertas bajas. Así como en un supermercado se contagia un empleado, en el teatro pasa lo mismo. Tal vez fueron a un almacén, tocaron una lata contaminada y se contagiaron. En lo personal creo que se cuidan y muchos. Los artistas, ellos mismos son su herramienta de trabajo. Yo los veo detrás de escena. En nuestro rubro hay mucho beso, mucho abrazo, el saludo es muy visceral y este año eso no pasó en ningún momento. Se mandan mensajes entre camarines, se hablan por whatsapp y se reencuentran en el escenario.

-¿Los artistas que se enferman dejan de cobrar?

-No es que deja de cobrar. Por ejemplo el caso de Gordillo que venía primero en los ránking de venta, es un caso que aún nos sorprende por lo que pasó ya que él se cuidaba mucho. Con él hay un negocio a porcentaje y lo mismo pasa con otros artistas. Tenemos una sociedad. Si el negocio se cae o por lo que le pasó, nos afecta a ambos.