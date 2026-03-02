“Alineamiento irrestricto con Donald Trump” y un discurso que “ofreció poco”: las claves del mensaje de Javier Milei

Tras el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso, el especialista en Ciencia Política, Fernando Chávez Solca, advirtió que la política exterior del Gobierno muestra un alineamiento “irrestricto” con Donald Trump, al tiempo que señaló un estilo de confrontación permanente con la oposición y una escasez de anuncios concretos.

Así, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), Solca resaltó que uno de los puntos más llamativos del mensaje presidencial fue el escaso desarrollo sobre la política internacional y el lugar que ocupará la Argentina en el escenario global, pese a la centralidad que el propio Gobierno le asigna al vínculo con Israel y Estados Unidos.

“Uno hubiera esperado un mayor protagonismo del lugar de la política exterior del gobierno argentino y del vínculo que está construyendo con las diferentes potencias, fundamentalmente con Estados Unidos y con Israel”, sostuvo.

En ese marco, remarcó que la referencia más fuerte del discurso se concentró en una definición estratégica: “La mención al tema se agotó en esta apuesta de transformar en política de Estado el alineamiento irrestricto con el presidente Trump”.

Consultado por los paralelismos con los años noventa, Solca sostuvo que la comparación con la política exterior de Carlos Menem resulta inevitable, aunque advirtió que el escenario global es hoy completamente distinto. “La comparación con Menem y con esa diplomacia es algo que vale la pena hacer”, afirmó, pero subrayó que el contexto internacional actual ya no responde a la lógica de aquellos años.

“El mundo en el que se desenvolvía esa estrategia en los noventa contrasta bastante con el escenario que tenemos hoy, que es mucho más multipolar, con otras potencias que discuten la primacía de Estados Unidos”, explicó.

A su criterio, es justamente esa diferencia de contexto la que pone en discusión la viabilidad del alineamiento impulsado por el Gobierno: “En esa diferencia de escenario se juega lo asertivo o no de este alineamiento irrestricto con Estados Unidos”.

Un discurso atravesado por la confrontación política

Otro de los ejes centrales del análisis estuvo puesto en el tono elegido por el Presidente durante un mensaje institucional. “Resaltó mucho el hecho de salirse del guion para confrontar constantemente con ciertos sectores de la oposición, fundamentalmente con el peronismo y el kirchnerismo”, señaló el politólogo.

En ese sentido, advirtió que el modo de interpelar a los adversarios políticos tiene consecuencias sobre la convivencia democrática. “Milei no presenta a esos otros como adversarios políticos con otra idea de país, sino que los reduce a una dimensión moral: los presenta como chorros, cucas, corruptos, como la encarnación del mal”, afirmó.

Y agregó: “Cuando el debate público se presenta en esos términos, estamos ante un problema, porque se empobrece y la convivencia democrática empieza a resquebrajarse”.

“Es lo que en la academia se denomina polarización afectiva”, explicó, y precisó que se trata de un proceso en el que deja de existir el reconocimiento del adversario político como un actor legítimo.

“Si el otro es presentado como todo lo malo, no vale la pena discutir con él: solo descalificarlo, agredirlo e insultarlo”, sostuvo. Para el analista, este tipo de dinámica dificulta la posibilidad de fortalecer el debate público y el funcionamiento democrático.

Más allá de las críticas al estilo presidencial, el politólogo reconoció una de las principales fortalezas del liderazgo de Milei. “En términos de contenido y de propuestas o medidas concretas, el discurso ofreció poco”, afirmó.