Muerte en la estación de servicio: versiones cruzadas entre la policía y los familiares de la víctima

La Justicia investiga el fallecimiento de un hombre de 39 años en una estación de servicio ubicada en calle Octavio Pinto esquina Mariano Castex, de barrio Villa Páez, en cercanías del Puente Tablada. El confuso episodio ocurrió este lunes en horas de la madrugada, cuando la policía acudió al lugar por pedido del personal de la playa “Pavone”.

La víctima, identificada como Guillermo Bustamante, habría tenido una discusión por el pago del combustible. Según trascendió, el hombre tenía antecedentes por violencia familiar y resistencia a la autoridad. En 2018 fue denunciado por violencia familiar por Ramona del Valle Arévalo. Posteriormente, en 2019, tuvo una causa por lesiones leves calificadas y desobediencia a un funcionario público. En 2021, se le imputaron lesiones leves continuadas, lesiones leves agravadas y amenazas reiteradas. Su última causa registrada fue en mayo de 2023 por violación de medidas contra epidemias.

En declaraciones a los canales de televisión, el playero que atendió a Bustamante dijo que “no estaba en sí, estaba como ido”. Relató que le pidió 10 mil pesos de nafta Súper y al momento de cobrarle expresó que “tenía la plata en la mano para pagarme pero no quiso hacerlo, me decía que ya me iba a pagar”. Además comentó qué el fallecido “miraba los billetes, como que los contaba, los volvía a guardar en el bolsillo. Me preguntó el precio, qué combustible había cargado, si había cerrado bien la tapa”, describió el trabajador.

Luego de insistir de manera reiterada, el playero llamó a una policía que estaba de guardia en la zona, en ese momento, Bustamante estaba hablando con su esposa por teléfono, según los testigos, el fallecido le habría pedido a su mujer que se acerque al lugar para abonar la nafta.

“Cuando le piden a la señora que corte la llamada lo quieren reducir, se pone violento, no se deja agarrar y empieza a gritar que le quieren sacar la plata. Llegan más móviles a colaborar. Cuando ven que no lo pueden reducir entre 4, piden el Duar”, relató el trabajador. Siendo ya varios efectivos, lograron reducir al hombre y lo esposaron. Los testigos indicaron que los policías lo redujeron pero no lo ahorcaron, al subirlo al móvil policial. Uno de los agentes asegura que se habría sacado las esposas y el cargador del arma no letal, momentos después el hombre se desvanece, indicó Telefé Córdoba.

“Lo redujeron, lo esposaron y lo subieron al móvil. Estaba agresivo y quiso golpear al personal. Siguió con esa violencia... Incluso se sacó uno de los anillos de las esposas y golpeó el móvil policial”, relató Barrios. Al parecer, el hombre se descompensó dentro del patrullero, lo sacaron e intentaron reanimarlo, sin éxito.

Versiones cruzadas

La esposa del hombre fallecido denunció abuso policial y aseguró que a su marido lo golpearon dentro de un patrullero, situación que habría causado su muerte. “Lo bajaron del cuello, lo forcejearon y lo apretaron de más. Al final lo terminaron matando”, sostuvo.

Por su parte, la Policía de Córdoba brindó esta mañana una conferencia de prensa para informar detalles del operativo. El comisario mayor, Cristian Barrios, dijo que el hombre “estaba en estado agresivo e intentó agredir a los agentes”. Según esta versión, la víctima se descompensó en el móvil policial y los efectivos intentaron reanimarlo, sin tener éxito.

Santiago Hoyos, primo de la viuda, relató que Guillermo “era una excelente persona, un muy buen padre y trabajaba todo el día”. Aunque reconoció que “puede que en ese momento no haya estado bien”, sostuvo que “eso no implica que lo maten”. Además, dijo que la viuda está destrozada y que “no sabe cómo le dirá a su hijo que su papá murió”.

Otro testigo contó a El Doce que en el lugar había como 10 móviles policiales, y lo agarraban entre cuatro o cinco policías. “Escuchaba gritos, él quería salir del móvil. Forcejeaban, lo asfixiaron con una llave y cayó. La mujer les pedía que lo dejaran y les decía que les daba la plata. Ellos le contestaron que no le habían hecho nada y yo vi que sí”, dijo.

Finalmente, la Fiscalía ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas del deceso. Por el momento no hay detenidos por el hecho.