Municipalidad tiene en agenda un relevamiento y revalúo inmobiliario

por José Busaniche

Con una conferencia de prensa, el oficialismo municipal ratificó todas las medidas tomadas en relación con el aumento impositivo y defendió que los topes en las subas del impuesto Inmobiliario Urbano son del 41% y del 53%, descartando que el incremento promedio sea del 72% como afirma la oposición. Justamente, un par de horas antes de la conferencia que brindaron en el Palacio 6 de Julio el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano y el subsecretario de Ingresos Públicos, Gerardo Pintucci, los concejales del arco opositor hicieron lo propio y en una convocatoria a los medios hablaron de un “Llaryorazo”, reclamaron que se respeten los topes en los incrementos anunciados y pidieron una audiencia para tener respuestas directas por parte del intendente. La ratificación del tope de los incrementos en un 53% hace ruido a miles de contribuyentes que ya comenzaron a recibir los cedulones con subas superiores a ese porcentaje y con casos que llegan al 100%.

La respuesta del oficialismo no se movió de dos ejes: el incremento es alto porque el estado de la ciudad que recibieron es desastroso; los topes son los anunciados y si hubo incrementos mayores se debe a que se trata de casos en que los contribuyentes perdieron beneficios por moras o se aplicaron códigos y multan que gravan irregularidades. Con todo, desde el municipio advirtieron que ya están trabajando en un relevamiento con apoyo académico para detectar modificaciones y cambios no declarados en las propiedades, a la vez que a lo largo de todo el año cruzarán información con la oficina de Catastro de la Provincia para llevar adelante un revalúo de las propiedades. Se trata de medidas que, cuando se concreten, implicarán un nuevo incremento en el valor de las propiedades y, en consecuencia, de los impuestos abonados.

Fundida. Siciliano encabezó la defensa política de la suba, al tiempo que remarcó siempre que los incrementos se mantienen en el tope de lo anunciado: del 41% y del 53% según la zona y categoría de la vivienda del contribuyente. “Sabemos que le estamos pidiendo un esfuerzo a los vecinos, pero la situación de Córdoba es muy grave. Hay que decir la verdad para que los vecinos lo entiendan, la ciudad está fundida. Y la oposición no puede manejarse de forma tan irresponsable. Los funcionarios que gobernaron la ciudad durante ocho años salen por los medios a opinar sobre el aumento de las tasas. Es muy fácil opinar y mentir sobre el porcentual de los incrementos con tanta liviandad”, dijo.

El funcionario también remarcó que la gestión actual congeló sueldos de la planta política por 6 meses y achicó un 25% la planta política. “Acá no hay magia, no hay posibilidad de hacer otra cosa. Necesitamos que el esfuerzo lo hagamos todos, y que la oposición venga a trabajar con nosotros, mentirle a la gente no es el camino”, disparó.

Los incrementos. Pintucci, a cargo de Ingresos Públicos fue quien explicó en detalle y ratificó los alcances de las subas. Afirmó que el incremento fue de 0% para las viviendas de zonas periféricas que están con los aportes al día y que para la categoría 3 y 4 de las zonas 1, 2 y 3 (las más bajas) se hizo un plan especial con 0% de interés y quita de los intereses resarcitorios. Remarcó que hay un plan de hasta 60 cuotas iguales para esos casos. El resto de esos frentistas que tiene algún tipo de deuda tendrá una suba de hasta 41%. Para la franja de clase media, prácticamente el 50% de los casi 420 mil frentistas con parcelas edificadas la suba tiene topes del 41% o del 53%, según la zona. Y para los frentistas con propiedades en las zonas de categoría más elevadas, cerca del 20% del padrón, el incremento es del 53% más la aplicación de Fondo Solidario de Inclusión Social. Por eso, esos contribuyentes verán un tope de aumento del 68%. En tanto, los terrenos baldíos tendrán subas que van del 53% al 100%.

“La gente que recibió un 100% de aumento no miente, pero está confundida. El tope del incremento es del 41% o del 53%, pero sobre eso puede darse el caso de que hayan perdido beneficios por contribuyente cumplidor (un 20% de descuento, por caso). Puede haber situaciones irregulares o que tenga una infracción. Entonces sobre eso se aplica el artículo 13 y el 13 bis de la Ordenanza Tarifaria y se fija hasta un 60% más para los que infringieron la ley con una construcción fuera de lo que rige en Catastro o del 30% por la irregularidad de no haber declarado metros o no haber presentado el final de obra. Esas multas y adicionales siempre estuvieron”, advirtió Pintucci.

Revalúo y relevamiento. Tras los cedulones con los fuertes aumentos, el objetivo de la Municipalidad es encarar un proceso que implicará poner en marcha el revalúo que diseñó, pero no aplicó en 2019 el mestrismo, a la vez que avanzar en un relevamiento para depurar y actualizar la base de contribuyentes. “El último revalúo que existió fue del año 2013 para 2014 y a partir de ahí lo único que se hizo fue aumentar alícuotas, con lo que las valuaciones de los inmuebles quedaron muy bajas. Entonces lo que se hizo ahora fue una adecuación de ese incremento. Queríamos hacer un revalúo, pero entrando el 10 de diciembre es imposible hacer un revalúo sin información. La gestión anterior tenía un revalúo hecho para el año 2018/2019 y no lo aplicó así que lo único que se aplicó fue aumento de alícuotas. Ese revalúo se armó, pero no se puso en la práctica. Hoy el valor de la tierra es el que da el verdadero valor de la vivienda. Una vivienda en una zona 1, periférica no puede valer lo mismo que una de zona 5 que es de valor más alto, aunque tengan igual cantidad de metros construidos”, reforzó Pintucci.

En cuanto a esos dos frentes de trabajo, el revalúo y el relevamiento de inmuebles detalló: “Apuntamos a hacer una limpieza del padrón total porque hay muchos casos con exenciones o inmuebles en la Circunvalación. Hoy tenemos 524 mil parcelas tributarias, pero creemos que hay muchas más parcelas o loteos que todavía no hicieron la subdivisión, hay casos concretos con edificios de más de 10 años que figuran como una sola unidad. Empezamos a trabajar con el área de Catastro, pero es un trabajo que vamos a hacer durante todo el año. Entonces estamos trabajando en dos frentes, uno hacer un revalúo para adecuar las bases y de limpieza de la base de contribuyentes porque nos encontramos con situaciones que no se condicen con la realidad”.

La deuda sería de $5.000 millones

Con relación a los datos que se tiene de la deuda flotante de la Municipalidad, Siciliano afirmó que aún no cuentan con un dato final y que cada día se encuentran con nuevos acreedores. “Nos encontramos con una deuda que la estamos descubriendo a cuenta gotas. Yo me animo a decir que está entre los $4.000 millones y los $5.000 millones. La Facultad de Economía de la UNC inició el proceso de verificación de deuda, pero es un trabajo que está en marcha y no está terminado”, señaló. Por otro lado, en relación con la cantidad de empleados que recibieron fue tajante y descartó que Mestre haya concretado una reducción: “Mestre miente o ve otra película. Desde que perdió las elecciones a la fecha se tomó concurso a 2.600 empresas. Ya hay una denuncia en la n Justicia por eso”.

Para la oposición, se subestima a los vecinos

Previamente a la conferencia de la gestión municipal, los referentes de la oposición brindaron otra para explayarse por los incrementos que se veían en los cedulones y que superan lo anunciado por el oficialismo. Juan Negri, presidente del bloque Córdoba Cambia, señaló: “Queremos plantearle al intendente de la ciudad y a su equipo de gobierno que cumplan con la ordenanza tarifaria que enviaron al Concejo donde establece un tope del 53% a los aumentos de impuestos y que retrotraiga esos 20 puntos de más que están apareciendo en los cedulones del inmobiliario, donde en promedio el aumento supera el 70%”.

En ese espacio, Negri sugirió “dar marcha atrás con el aumento no debe ser visto como una derrota política ni como una concesión para el arco opositor, sino pensando en el beneficio de los vecinos”. El eje discursivo apuntó a que se están aplicando los incrementos más fuertes en una década y los de mayor peso con relación a lo que pagarán los vecinos de otras ciudades. Así, afirmaron: “Córdoba se ha convertido en la ciudad más cara del país, con impuestos y servicios que poco se condicen con la calidad de estos y con la capacidad de pago de los vecinos. Se está castigando a la clase media trabajadora”. Por último, apuntaron contra el uso de los recursos: “También le pedimos al intendente que utilice bien los recursos, la estimación que hemos realizado, es que el 80% de los recursos solo van a pagar salarios de los tres gremios más conflictivos de la ciudad, el Suoem, Surrbac y UTA”, manifestaron.