Murió René Bacco, el recordado conductor del El informe ya

Falleció este jueves a los 75 años el periodista y conductor René Bacco. Colegas y amigos confirmaron la noticia en las redes y enviaron sus saludos y condolencias. Se encontraba internado en terapia intensiva por problemas de salud.

Bacco fue el periodista más famoso de la provincia. Lo consiguió con “El Informe, Ya”, a fines de los años 80. El informativo duraba apenas unos minutos y se emitía sobre el noticiero de Buenos Aires. Al poco tiempo lo extendieron, por su éxito, a 30 minutos.

Hasta el momento se desconocen las razones de su internación y muerte, y la última entrevista que dio a este medio fue en 2017.

Los restos de René Bacco serán velados el viernes en el cementerio parque La Floresta (camino a Alta Gracia) de 9 a 13.

LOS INICIOS DESDE UN PUEBLO

Bacco nació en la localidad santafesina de Carreras y se vino a Córdoba de muy joven.

En una entrevista con La Voz, el periodista contó que su lugar favorito en la ciudad era la estación de trenes. Y explicó por qué: “En este lugar di mi primer paso en tierra cordobesa. Luego de nueve horas del viaje, me bajé del tren con una valijita y un perramús, caminé por este hall y, cuando salí a la puerta, me encontré con toda la ciudad cordobesa, que para mí fue una visión espectacular. Fui a la confitería, tomé mi primer café en esta ciudad, empecé a diseñar mi futuro y a sufrir los primeros síntomas del desarraigo”, relató.

Pasó a vivir en una pensión en la calle Deán Funes 478 durante cinco años hasta que se casó. Allí se alojaba en “una pieza con mucama y otros 22 estudiantes del interior, algo maravilloso. Yo era pobretón, pagaba como podía, trabajé vendiendo libros casa por casa, vendiendo leche Cindor en camioneta con un compañero de trabajo, en un laboratorio, en una empresa de seguros”, recordaba.

El noticiero más popular

Estudió Ciencias de la Información y terminó ganando un concurso para ingresar a la actual Cadena 3 y después otro para entrar a Canal 12.

El éxito de “El informe, Ya” lo llevó a ser muy popular entre el público local. Y él mismo relató lo que había ocurrido cuando la fama llegó: “Estaba en la cresta absoluta, tenía mucho poder que no quise utilizar. El gobernador (Eduardo) Angeloz me hizo llamar siete veces para que fuera a desayunar con él y siete veces me di el gusto de decirle que no. Me daba esos lujos y quizá fue por una incapacidad mía, una cuestión de pueblo que te hace ser humilde y temeroso y uno nunca termina de sacarse de encima. Porque, si hubiera sido nacido en Córdoba, quizá tendría hoy una agencia de publicidad, un medio, o sería concertista, qué sé yo”.

Famoso y cantante

No fue su mejor versión, pero decidió atender su pasión: la música. Grabó un disco de tangos y desplegó su talento artístico. En una entrevista con este medio, reconoció que en realidad lo que más amaba en la vida era la música.

Sobre esa incursión en la música, supo asumir que fue un error. Lo confesó en una entrevista con el programa Mi otro yo, de Fabiana Dal Prá. Allí dijo: “Fue un error, un desafío y una travesura. Me entregué estúpidamente a las ocurrencias de un productor de Buenos Aires y no terminó siendo lo que yo quería”.

En esa misma nota, dijo categóricamente: “Hay vida después de la televisión”. Y contó que estaba incursionando en la escritura.

Despedida con honores

Sus colegas lo despidieron en las redes. “El periodismo de Córdoba está de luto: falleció René Bacco, recordado conductor de radio y TV. Su ciclo más recordado fue El informe ya; también fue conductor en Cadena 3. Condolencias a su familia y que descanse en paz”, escribió Gerardo López.

“¡Hasta siempre, René! Gracias por tu ética y por tu dignidad. Gracias por tus buenos ejemplos”, escribió Petete Martínez en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Jorge Cuadrado lo homenajeó en Telenoche y reconoció al aire que le sorprendió la humildad del periodista para recibirlo cuando él era apenas un estudiante y Bacco, ya una superestrella. “Uno no esperaba que una figura como él atendiera la demanda de estudiantes”, dijo Cuadrado, quien envió condolencias a la familia.