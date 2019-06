Nación inaugura pista y espera reducir cancelaciones de vuelos por mal clima

por Ariel Bogdanov

En su edición del 10 de diciembre de 2017, PERFIL CORDOBA adelantaba el proyecto del Gobierno Nacional de construir una nueva pista en el Aeropuerto Ambrosio Taravella. Este domingo la obra quedará inaugurada oficialmente cuando despegue el vuelo de Flybondi con destino al Palomar. La pista cambiará de nombre, por lo que pasará de llamarse 18-36 a 01-19 y se transformará en la ruta principal de la terminal aeroportuaria, la cual se pondrá en uso después de casi siete meses de trabajos, no exentos de algunas complicaciones operativas en el medio. De esta manera, Córdoba contará con una de las terminales con mayor tecnología del país y se ubicará junto al Aeropuerto de Ezeiza en el único en alcanzar categoría 3, la categoría más alta en esta materia. .

Patricio Distéfano, presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuerto (ORSNA), dialogó con PERFIL CÓRDOBA y explicó que en términos prácticos para los pasajeros esto significará que habrá menores cancelaciones. “La obra que inauguramos contiene un nuevo balizamiento de alta intensidad, el cual es muy caro y lo eleva a categoría 3A lo que sirve para que casi no haya cancelaciones de vuelo por razones climáticas”, detalló. “Los aeropuertos más importantes del mundo son de esta categoría, la cual incluye a terminales como Santiago de Chile, Lima o Bogotá”, agregó.

Distéfano consideró que esta serie de obras que se están realizando en el aeropuerto local que incluye ampliación de la terminal y de la capacidad de estacionamiento; nuevas plataformas y estaciones de bomberos se enmarcan en el plan estratégico del gobierno en transformar al Taravella en no sólo el hub de Aerolíneas, sino en un hub de todo el país debido a su ubicación geográfica.

“Argentina es uno de los países donde menos se vuela per cápita del mundo. Se vuela más en Chile, Colombia o Brasil que en nuestro país y estamos creciendo en ese sentido en el marco de la revolución de los aviones. Córdoba es clave en ese sentido y por eso estas obras que no son sólo en pista sino que es un trabajo mucho más integral en otros sectores del aeropuerto. En unos días comienzan las obras de ampliación de la capacidad de estacionamiento. Además para que no haya un cuello de botella cuando los aviones aterrizan haremos nuevas plataformas y construiremos una calle de rodaje nueva”, precisó y amplió que este tipo de obras no se hacen desde 1984. “Una calle de rodaje nueva, sólo se está haciendo en Ezeiza y es algo que se hizo por última vez en 1984 en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Esto permite que los aviones aterricen más rápido y duplica la capacidad de pista del aeropuerto”, completó el funcionario.





Llega Dietrich

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich llegará este lunes a Córdoba a inaugurar de manera oficial la nueva pista del Aeropuerto Taravella. El ministro supervisó personalmente los avances de las obras en los últimos meses y optó por estar presente para el corte de cintas protocolar. La actividad no afectará el normal desarrollo de las operaciones en la terminal.