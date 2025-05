"Necesitamos leyes de mecenazgo a las producciones y a la creatividad artística"

La Asociación nuclea hasta, el momento, casi una veintena de galerías pero el objetivo es sumar otros proyectos, como los híbridos, que cada vez son más.

En un contexto complejo a nivel económico, uno de los ejes planteados desde la nueva presidencia es la transversalidad, base fundamental a la hora de establecer acuerdos tanto con empresas como con organismos públicos, que permitan el sostenimiento de las galerías, espacios primordiales en las carreras de los artistas.

“Una galería no es solamente quien intermedia, es además, quien da garantías del trabajo del artista, avalando su trayecto y su carrera; y creo que no va a haber ninguna posibilidad que alguien sustituya ese trabajo”, dice la flamante presidenta de Faro.

Entre los objetivos planteados, se encuentra ampliar el círculo y armar una red activa que permita la proyección internacional.

–¿Cómo te sentís con este nombramiento?

–Para mí es un gran honor ocupar este puesto. Creo que Córdoba necesita cambios que tienen que ver no solamente con el mercado, sino también con las conquistas que tenemos por delante, como las Bienales o el sostenimiento del Mercado de Arte, situaciones que deben estar sostenidas y acompañadas por nuestra asociación, que fue la primera del interior del país.

–Te has rodeado de mujeres en la Comisión.

–Sí. Y mujeres con vasta experiencia. Caro (Antonucci), que es la nueva tesorera, está al frente de la tienda de arte Orfila en Güemes desde hace más de 10 años; luego está Romi (Calla) que estuvo muchos años acompañando un proyecto en Unquillo y ahora ha abierto su propio espacio acá en la ciudad, Mina. Y, por supuesto, Gisela Cassettai, con un perfil hiper editorial, técnico y de comunicación; con lo cual vemos una versatilidad no solamente en el género, sino también en la formación y en la preparación para llevar adelante esta nueva etapa.

–¿Cuáles van a ser los ejes de trabajo de Faro en tu mandato?

–Durante esta primera etapa de reorganización institucional, junto a Gisela, queremos enfocarnos en cinco ejes transversales: visibilidad institucional para fortalecer el posicionamiento de las galerías a nivel local, nacional e internacional; comunicación institucional, con un nuevo modelo integral y coherente; difusión de proyectos, asegurando la circulación de contenidos curatoriales y educativos; alianzas estratégicas, estableciendo vínculos con empresas, instituciones y organismos, y comercialización del arte, acompañando a las galerías en su desarrollo en ferias y mercados.

–¿Cuáles van a ser las acciones que llevarán adelante este año?

–Internamente nos hemos propuesto desarrollar un nuevo modelo de comunicación integral de la Asociación, fortalecer las alianzas estratégicas y promover la participación activa de las galerías en ferias y eventos culturales. También vamos a desarrollar programas públicos que conecten a las galerías con sus comunidades y podamos así asegurar la visibilidad de cada uno de los proyectos que se impulsen desde la asociación.

Entre las actividades, ya tenemos prevista la realización de Ruta Faro, que se hará en agosto en el multiespacio cultural Bancor, con la participación de todas las galerías.

–¿Cómo ves el panorama del arte local?

–Con una gran vitalidad, con artistas, galerías y espacios que están todo el tiempo desarrollando propuestas muy innovadoras. Sin embargo, entiendo que sigue siendo necesario fortalecer la visibilidad y el acceso a nuevas oportunidades, por eso vamos a trabajar en generar espacios de intercambio y en promover la proyección de las galerías fomentando el consumo cultural, la adquisición de obras y el mecenazgo como parte esencial de nuestra cadena de valor de nuestra industria. Creo que en Córdoba necesitamos tener leyes de mecenazgo a producciones y a la creatividad artística; es necesaria una ley de apoyo concreto económico por parte de las empresas. Y también es muy importante el acompañamiento público y privado para el sostenimiento de la carrera de un artista.

–¿Y el panorama nacional?

–A nivel nacional me parece que el arte contemporáneo está en constante crecimiento, pero al mismo tiempo enfrenta desafíos en términos de ventas, financiamiento, profesionalización y acceso a mercados internacionales. Nosotros desde Faro buscamos ser una plataforma que no solo represente a las galerías de Córdoba, sino que conecte a las galerías del país, promoviendo el intercambio y fortaleciendo el sector como un todo.

–¿Cómo está Córdoba en materia de artes visuales en relación al país? ¿Y al exterior?

–Córdoba tiene una escena artística vibrante, con artistas emergentes y consolidados que están produciendo obras de gran calidad. Sin embargo, a nivel nacional e internacional, aún necesitamos fortalecer nuestra presencia y proyección. Desde la asociación, uno de los objetivos que nos hemos planteado es trabajar para que las galerías locales tengan una mayor vidriera, acceso a redes y oportunidades de intercambio en otros territorios.

–¿Creés que las políticas públicas acompañan al sector?

–Creo que las políticas públicas cumplen un rol fundamental, pero a menudo son insuficientes para sostener el desarrollo del arte contemporáneo. Es necesario un mayor compromiso para garantizar el acceso a financiamiento, apoyar las redes de artistas y galerías, y fomentar la profesionalización del sector. Por lo pronto, nosotros vamos a seguir trabajando en diálogo con las instituciones para promover políticas que acompañen y fortalezcan el campo artístico.

NUEVA PRESIDENTA. “Desde Faro queremos representar a las galerías y conectarlas con otras del país”.



Junta directiva de FARO

El pasado 5 de mayo quedó constituida la nueva Comisión Directiva de la asociación. En la presidencia –anteriormente ocupada por Alejandro Dávila– se proclamó a María Belén Wonda; en tanto la secretaría fue ocupada por Gisela Cassettai y la tesorería de la institución fue asumida por Carolina Antonucci.

Como vocales titulares fueron elegidos: Romina Calla, Octavio Argüello y Juan Juárez. Los vocales suplentes son Lourdes Carranza y Alejandro Dávila.